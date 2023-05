Coronamaatregelen zijn opgeheven, waarom stapte Evenepoel dan toch uit de Ronde van Italië?

Remco Evenepoel zondag na de door hem gewonnen tijdrit. Beeld BELGA

Is een besmette wielrenner verplicht een grote ronde zoals de Giro te verlaten?

Nee, alle protocollen en maatregelen zoals die in de coronajaren golden – denk aan verplichte mondkapjes en testen – zijn volledig afgeschaft in de wielerkoersen. Mogelijk komt daar na het uitstappen van Evenepoel verandering in tijdens deze Giro of in juli als de Tour de France wordt verreden. De wereldkampioen keerde huiswaarts na een positieve coronatest, vrijwillig uitgevoerd door zijn ploeg Soudal Quick-Step.

Om dezelfde reden gingen gedurende deze Giro al renners naar huis, zoals de ervaren Nederlandse sprintaantrekker Ramon Sinkeldam, tijdritspecialist Filippo Ganna en klassementsrenner Rigoberto Urán. Mogelijk volgen in de twee weken die de Giro d’Italia nog duurt meer prominente afstappers, maar er zullen ook, wellicht anonieme, renners zijn die ondanks een besmetting doorfietsen.

Waarom is Evenepoel dan toch afgestapt?

Zijn vertrek is net zo vrijwillig als zijn test. De drager van de roze leiderstrui had erop kunnen gokken dat zijn klachten (hij was al een paar dagen aan het snotteren) zouden verminderen na de rustdag van maandag en de vlakke sprintetappen van dinsdag en woensdag.

Maar de baas van de ploeg, Patrick Lefevere, verklaart geen enkel risico te willen nemen met de gezondheid van zijn belangrijkste renner. Lefevere zei al eerder dat een met corona besmette Quick-Steprenner meteen op non-actief wordt gezet en pas mag gaan fietsen na gedegen hartonderzoek.

Op de vraag van wielerjournalist Raymond Kerckhoffs of renners nog wel moeten afstappen met corona, reageerde Lefevere via Twitter: ‘Ja Raymond, je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-5 job. Geen enkel risico.’

Wat zijn de risico’s van doorgaan?

Ook de nationale viroloog van België, Marc Van Ranst, vindt doorfietsen onverstandig, zei hij tegen Sporza. Een besmette topsporter nog twee weken aan zo’n zwaar evenement blootstellen, is spelen met vuur. Niet alleen voor de sporter zelf, legde Van Ranst uit, ook voor zijn ploeggenoten. ‘Je kunt het niet maken om iedereen daar te besmetten, zelfs nu het virus minder sterk is dan vroeger.’ Bovendien, zegt Van Ranst: ‘Je kunt de Giro niet winnen met covid.’

Inspanningsfysioloog Jan Bourgois zegt in Het Nieuwsblad dat de dramatische beslissing van de 23-jarige topfavoriet voor de eindzege, de enig juiste was. Hij wijst op de potentieel zware gevolgen op lange termijn, op het risico van orgaanschade, op de negatieve invloed op het uithoudingsvermogen en langdurige ernstige vermoeidheid. ‘Remco is nog zo jong,’ zegt Bourgois, ‘je moet zijn toekomst vrijwaren.’

Wat betekent dit sportief voor het vervolg van de Giro?

Unaniem is het oordeel in het peloton dat Evenepoel een bewonderenswaardig knappe prestatie heeft geleverd door besmet en wel een zware uithoudingsproef als de tijdrit van zondag te winnen. De renner zelf was zeer ontevreden over zijn rijden, zag er slecht uit, was wat aan het snotteren en sprak de hoop uit: ‘Hopelijk is het geen virus.’

Met zijn vertrek verliest de Giro aan spektakel, want van de vijf á zes mannen die elkaar de zege zouden betwisten, valt de grootste kanshebber af. Achter de naam van de winnaar op 28 mei komt de voetnoot dat hij won bij afwezigheid van Evenepoel en mogelijk nog meer favorieten.

Primoz Roglic van Jumbo-Visma, nu tweede in het algemeen klassement, vertelde de nieuwe nummer 1 (met 2 seconden voorsprong), Geraint Thomas, dat hij corona had. Hoe serieus de twee notoire grappenmakers moeten worden genomen, is vooralsnog onopgehelderd. ‘Complete onzin’, is in elk geval het commentaar van Roglic’ ploegleiders.

Thomas heeft met ploegmaat en de huidige nummer 3 (op weer drie tellen van Roglic), Tao Geoghegan Hart, vrijdag in een skigondel gezeten met de besmette Ganna. ‘We werden er met z’n allen in gepropt’, zei Thomas. ‘We hebben maar mondkapjes opgedaan.’ Evenepoel pakte in plaats van de gondel de helikopter.

Gaat Evenepoel alsnog de Tour de France rijden?

Lefevere, in aantal overwinningen de succesvolste ploegbaas aller tijden, heeft een droom: met Evenepoel zijn eerste Tour de France winnen. Quick-Step ging pas vorig jaar voor het eerst naar een grote ronde om niet, zoals gebruikelijk, zo veel mogelijk ritten, maar het eindklassement te winnen. In die Vuelta zegevierde Evenepoel. Dit jaar zou daar de Giro-overwinning bij moeten komen en in 2024 de gedroomde Tourzege.

De Ronde van Frankrijk begint over een kleine zeven weken en in Belgische media tekent zich een debat af of Evenepoel wel of niet naar de Tour moet gaan. Lefevere is daar nog niet aan toe. ‘Eerst herstellen, daarna gaan we samenzitten.’ In dat gesprek zou de ploegbaas de keuze aan Evenepoel laten. ‘Als het allemaal normaal evolueert,’ mengt Bourgois zich in het debat, ‘zou hij over een drietal weken volledig hersteld moeten zijn om weer te trainen als vanouds.’