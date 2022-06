Coronagolf maakt van Tourselecties een lastige opgave

Geraint Thomas voorafgaand aan de tijdrit van zondag waarin hij de eindzege in de Ronde van Zwitserland voor zich zou opeisen. Beeld EPA

Van een met de helft uitgedund deelnemersveld – 77 van de 153 gestarte renners inclusief vier complete wielerploegen stapten af, vrijwel allemaal direct of indirect door een coronabesmetting – won de Brit Geraint Thomas zondag de Tour de Suisse. De 36-jarige kopman van Ineos-Grenadiers deed zijn ploegleiders terugdenken aan 2018, toen hij zijn enige Tourzege boekte. Destijds won hij die andere cruciale voorbereidingskoers, het Critérium du Dauphiné.

Thomas staat op de startlijst voor de Tour, maar daarop prijken namens Ineos nu negen namen, één meer dan aan de Ronde van Frankrijk mogen deelnemen. Na zijn zege in deze door hitte nog zwaardere Ronde van Zwitserland moet het gek lopen wil Thomas op 1 juli ontbreken bij de Tourstart in Kopenhagen. Maar daarmee is zijn rol nog niet meteen duidelijk. Want staat hij daar als kopman, azend op zijn tweede Tourwinst, of als meesterknecht van een ploeggenoot in wie de leiding van Ineos meer gelooft?

Zondag eindigden liefst vier rittenkoersen waarbij voor vele renners de winst mooi meegenomen was, maar ze vooral hoopten op een selectie voor de Tour. Ze wilden aan de ploegleiding laten zien dat ze in de juiste vorm steken voor de belangrijkste koers van het jaar. Door de coronagolf van dit moment in het wielerpeloton zal er tot het laatste moment veel onduidelijk blijven.

Voorbereiding op Tour

De vorm kan een renner die droomt van Tourdeelname laten zien met trainingsdata of met een goed wedstrijdresultaat, zoals afgelopen week in de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Slovenië, de Baloise Belgium Tour of La Route d’Occitanie. Al die koersen gelden als een voorbereiding op die ene grote ronde, de Tour.

In de Baloise Belgium Tour liet sprinter Fabio Jakobsen met een ritzege zien dat zijn ploeg QuickStep hem met een gerust hart kan meenemen naar de Tour. Jakobsen won van collega-sprinter Jasper Philipsen, de Belg die voor Alpecin in Frankrijk sprintetappes moet gaan winnen.

La Route d’Occitanie, vier etappes in het zuiden van Frankrijk, werd een prooi voor de Canadees Michael Woods van Israël-PremierTech. Het was de eerste meerdaagse koers die de 35-jarige renner won. Goed getimed, zo kort voor het besluit van zijn ploegleiders wie ze als kopman naar voren zullen schuiven in de Tour.

Ook in de Tour of Slovenia – met vijf etappes lager aangeschreven dan de Ronde van Zwitserland die acht ritten telt – draaide het om de Tour. De tocht door het succesvolste wielerland van dit moment pakte uit als een show rondom Tadej Pogacar. Samen met zijn Poolse UAE-ploeggenoot Rafal Majka zette de Sloveense tweevoudig Tourwinnaar de ronde compleet naar zijn hand. Eén rit wonnen de twee niet: in de tweede etappe sprintte Dylan Groenewegen naar de winst en nam een voorschot op zijn strijd in de Tour met Jakobsen.

Pogacar smeedt band met Majka

Pogacar steekt naar eigen zeggen in een nog betere vorm dan toen hij de afgelopen twee edities van de Tour de France won. Maar zonder ploeg kan zelfs de 23-jarige Sloveen niet, dus greep hij de Ronde van Slovenië aan om een band te smeden met Majka, die straks in de bergen het langst bij zijn kopman moet blijven.

Pogacar gaf zijn ploeggenoot nu alvast een voorschotje door hem twee ritzeges te schenken, in de eerste en vierde etappe. In rit vier bepaalden de twee vijftig meter voor de finish met een spelletje steen, papier, schaar wie mocht winnen. Majka (papier) won van Pogacar (steen), ging als eerste over de streep en reageerde zoals de hiërarchie voorschrijft. ‘Ik ben zo blij’, zei de Pool, ‘Tadej is beter dan iedereen, maar hij gunde me toch de etappezege. Dit is goed voor de Tour de France.’

De manier waarop de twee UAE-renners huishielden in Slovenië was een kopie van de overmacht in de Dauphiné van Pogacars voornaamste tegenstrever in de Tour en diens helper: Primoz Roglic en Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Eerder deze maand gingen die hand in hand over de finish van de laatste etappe van de Franse voorbereidingskoers: de Deen de rit, Roglic de eindwinst van het Critérium du Dauphiné.

Niet identiek zijn de onderlinge verhoudingen tussen Pogacar en Majka aan de ene kant en Roglic met Vingegaard aan de andere. Pogacar is de onbetwiste kopman in de Tour, met Majka als aanbidder. Vingegaard krijgt echter de kans om te bewijzen of hij beter is dan Roglic. Zo ja, dan is de gehoopte strategie dat Pogacar zich blindstaart op zijn 32-jarige landgenoot en Vingegaard (25) er met de eindzege vandoor gaat. ‘Als we zo kunnen winnen’, zei Roglic in januari bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma, ‘dan teken ik daarvoor.’