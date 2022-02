Coronabubbel op Olympische Winterspelen kende een prijs: ‘Erg beklemmend dat je geen meter vrijheid hebt’

Schaatsster Irene Schouten, die deze Olympische Winterspelen drie gouden medailles won, droeg zondagmiddag tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag. Beeld ANP

Dag Erik, welke sportprestatie op deze Spelen zal jou het meeste bijblijven?

‘Toch wel die 10 kilometer van Nils van der Poel. Dat hij met een wereldrecord olympisch kampioen wordt, maakt het extra bijzonder. Van kleins af aan ben ik al fan van die afstand. Ik houd erg van het rijden van een schema. Sommige schaatsers gaan er hard in, anderen beginnen juist langzaam en gaan dan steeds sneller. Dat vind ik fascinerend om te volgen.

‘Voor journalisten is Van der Poel ook een dankbare sporter, omdat hij altijd interessante dingen te vertellen heeft. Toen bleek dat Nederlanders deze Spelen de omstandigheden op de ijsbaan probeerden te manipuleren, noemde Van der Poel dat “corruptie”. Hij heeft ook zijn volledige trainingsprogramma gepubliceerd, omdat hij met schaatsen stopt. Die jongen doet allemaal dingen die we van anderen niet zien.

‘Een dieptepunt vond ik die hele dopingzaak rond kunstschaatsster Kamila Valjeva. Dat kind is 15 jaar oud. Ik vind het belachelijk dat minderjarigen mee kunnen doen aan de Spelen. Nederland heeft met Lindsay van Zundert ook een kunstschaatser van 17 jaar. Die deelname gun ik haar wel: ze is een bijzonder mens. Maar eigenlijk zou het niet moeten mogen. Het is ongezond als meisjes al zo jong in een topsportmal worden geduwd.’

Nederland eindigt als zesde op de medaillespiegel. Is de Nederlandse equipe daarmee tevreden?

‘Twee sporters zijn heel tevreden: Suzanne Schulting en Irene Schouten. Die hebben samen acht van de zeventien medailles gewonnen. Ook de mensen van NOCNSF zijn hartstikke positief, maar daar valt wel wat op af te dingen. Veel sporters zullen minder tevreden zijn, denk ik.

‘In Sotsji (in 2014, red.) wonnen de schaatsers heel veel. Je kunt je afvragen of dat een normale situatie was. Hier hebben de meeste schaatsers geen medailles behaald. Bij het shorttracken had er voor de mannen nog wel een medaille tussen kunnen zitten. Maar die sport is nogal onberekenbaar.’

Uiteindelijk hebben 98 sporters positief getest op corona. Kunnen we concluderen dat China dit evenement coronaproof heeft weten te organiseren?

‘Ja, maar wel tegen een prijs. Verschillende atleten, bijvoorbeeld de Nederlandse skiester Adriana Jelinkova, zijn in zeer pijnlijke situaties beland. Als ze besmet waren, konden ze pas laat weer in competitie komen of vielen ze onder een streng regime.

‘Voor de atleten viel het in het olympisch dorp misschien nog wel mee. Zij zijn gebaat bij duidelijkheid en goede omstandigheden. Op zich waren die er wel. Maar de Spelen waren wel volslagen ontdaan van emotie. Dat lijkt me voor de sporters ook niet fijn. Op uitnodiging was er Chinees publiek, maar dat ging bij de buitenlandse sporters echt niet verder dan een beleefd applausje.’

Hoe was het voor jou om in deze omstandigheden te werken?

‘Het was nogal een geestdodende ervaring. Voor ons hotel staan hekken, die ons afsloten van de rest van Beijing. We moesten elke dag een bus nemen naar het centrale mediacentrum. Als je daar wat wilde eten of drinken, zat je tussen plexiglazen schermen. Als je zit te werken, trouwens ook.

‘Vanuit dat mediacentrum kon je met een bus naar de schaatsbaan. Dat kippeneindje mocht je niet lopen. Rondom de baan had je ook niet veel bewegingsvrijheid. In Pyeongchang (in 2018, red.) zocht ik nog weleens wat familie of andere betrokkenen op de tribunes op. Los van dat die mensen bij deze Spelen niet aanwezig waren, kwam je hier niet verder dan de perstribune, het perscentrum en de mixed zone.’

Deze Spelen waren dikwijls het onderwerp van felle, politieke discussies. Kreeg je daar rondom de schaatsbaan nog iets van mee?

‘Nee. Wij, westerse journalisten, waren daar wel mee bezig, maar verder niemand. Bij persconferenties van het IOC vroegen de Chinese journalisten of de atleten blij waren met het eten in het olympisch dorp. De organisatie kon dan zeggen dat de atleten inderdaad heel tevreden waren.

‘De westerse journalisten vroegen naar mensenrechtenschendingen en de dopingzaak van Valjeva. Daar werden dan geen heldere antwoorden op gegeven. Vervolgens vroeg weer een Chinese journalist of de sporters de jeugd in China inspireren.’

Over vier jaar zijn de Winterspelen in Milaan. Is er misschien toch iets wat die organisatie van Beijing zou kunnen leren?

‘Eigenlijk niet. Het enige positieve aan zo’n bubbel als bij deze Spelen is dat, zodra je er in zit, alles relatief eenvoudig verloopt. In het hotel moesten we met onze tassen door een soort scanner. Daarna hoefden we nergens meer gecontroleerd te worden. Dat is bij andere Spelen wel anders.

‘Het werd steeds erger. Tegen het einde van deze drie weken werd het erg beklemmend dat je geen meter vrijheid hebt. Ik heb liever een Olympische Spelen waarbij je gewoon de straat kunt oversteken voor een kopje koffie dan deze gekte.’