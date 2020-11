Corona treft Ajax in het hart, vlak voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Midtjylland

De 3-1 tegen Fortuna wordt gevierd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het arsenaal keepers en het compacte middenveld zijn het zwaarst getroffen. Niet alleen doelman André Onana ontbreekt, ook reserve Maarten Stekelenburg bleef in Amsterdam. Ajax nam slechts één doelman mee naar Denemarken: Kjell Scherpen. ‘Als het moet, ga ik keepen’, zei verdediger Perr Schuurs met een lach.

Later op de avond meldde Ajax dat sowieso nog een doelman naar Denemarken reist, met een aantal opnieuw geteste voetballers. De club hoopt dat die dinsdag alsnog in actie kunnen komen. Hoewel Ajax in tegenstelling tot bijvoorbeeld PSV uit overwegingen van privacy geen mededelingen doet over het waarom van het ontbreken van individuele spelers, was het niet moeilijk om een en ander af te leiden uit de selectie. Corona slaat ondubbelzinnig toe. Interpretatie van corona ook.

Corona maakt het seizoen sowieso tot een tombola, met medewerking van de clubs en bonden. Zij willen voetballen en nemen op de koop toe dat alles anders verloopt dan normaal. Het is de ambitie van Ajax, van trainer en leiding, om Ajax ‘Champions League proof’ te maken. Ajax kwalitatief hoogwaardig houden, zelfs als de beste spelers vertrekken, om te blijven meedoen in de topcompetitie. Maar tegen corona is geen club bestand, zo blijkt telkens. ‘Sommige spelers mogen wel voetballen in Nederland, maar niet in Denemarken’, zo toonde Ten Hag zich verbaasd. ‘Maar de autoriteiten beslissen. Elk team kan het coronavirus krijgen.’ En, nogal dubbelzinnig: ‘Daarmee moeten we positief omgaan.’

Het is maandag, een regenachtige avond in Herning, in het centrum van Jutland. Verdediger Perr Schuurs en trainer Erik ten Hag schuiven aan tijdens de persconferentie in het MCH Stadion. Het nieuws is ze vooruitgesneld. Het gaat vrijwel alleen over corona. Ze antwoorden voor zover ze kunnen en willen. Ajax krijgt voor vertrek naar Denemarken te horen dat de autoriteiten niet akkoord gaan met een aantal overlegde testen. Tal van spelers die afgelopen weekeinde nog gewoon mochten meedoen tegen Fortuna Sittard, zijn nu uitgesloten voor de Champions League. Denemarken hanteert een strenger beleid dan Nederland.

Volgens bondsarts Edwin Goedhart van de KNVB gaat het vrijwel zeker om de zogenoemde restwaarde van virus in het lichaam, zeg maar het restant van een infectie die van maanden geleden kan dateren. Ook Ten Hag stelt dat het daarmee te maken heeft. ‘Het is vermoedelijk oud materiaal’, aldus Goedhart. ‘Theoretisch is het zelfs mogelijk dat het grote aantal infecties veroorzaakt is door een storing in het laboratorium.’

Ten Hag is rustig, hij stelt dat Ajax nog steeds een mooie, goede selectie heeft, dat Midtjylland een stugge ploeg is die van spelhervattingen ‘een niche’ heeft gemaakt. Dat Ajax in deze vreemde tijd niet voor niets rouleert met spelers, om een zo groot mogelijke groep fit te houden. Hij hekelt alleen de ontbrekende gelijkheid in regels, nota bene binnen de Europese Unie. Met wat ergernis in de stem: ‘Je zou verwachten dat die regels overal hetzelfde zijn. Het is ook een politieke discussie, met heel veel verschillende maatregelen in verschillende landen. Maar het kan niet zo zijn dat al die regels verschillen binnen één competitie. Dat is competitievervalsing.’ En ook: ‘De voorbereiding is niet ideaal, maar we moeten ermee omgaan.’

Ajax hield zich tot nog toe op de vlakte, ook als opeens spelers ontbraken. Ryan Gravenberch, Antony, Klaas Jan Huntelaar, steeds was wel iemand afwezig voor een keer. Afgelopen weekeinde ontbrak hulptrainer Winston Bogarde, die ook nu is thuisgebleven. Telkens is geen oorzaak genoemd, vanwege privacy. Ajax is van mening dat nog te weinig bekend is over mogelijke gevolgen van het virus op een mens, om open te zijn over individuele gevallen. Ten Hag: ‘We willen de spelers beschermen.’

Maar maandag is er geen houden aan, al is de mededeling op de website gortdroog: dat Ajax met zeventien man naar Denemarken vliegt. Wie van de vaste krachten ontbreken: twee doelmannen, drie eigenlijk, want ook Dominik Kotarski blijft thuis. En het hele middenveld van vorige week in Bergamo, Gravenberch, Tadic en Klaassen. Eerder waren PSV en AZ zwaar getroffen, waarbij AZ nog ‘geluk’ had dat van de basisploeg alleen Boadu ontbrak.

De UEFA stelt dat de wedstrijd doorgaat als een club minimaal dertien spelers op de been kan brengen, onder wie zeker een doelman. De kans is aanwezig dat een paar van de ontbrekende spelers alsnog aansluiten dinsdag. Ajax laat nieuwe testen uitvoeren en hoopt op voor iedereen aanvaardbare resultaten. ‘We zullen onverstoorbaar moeten zijn’, aldus Ten Hag.