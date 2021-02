Corona in ploeg ontregelt seizoenstart Mathieu van der Poel

Tadej Pogacar tijdens de UAE Tour. Beeld AFP

Maandag verdween Mathieu van der Poel met zijn ploeg Alpecin-Fenix alweer uit de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten. Een van de begeleiders van het team bleek besmet met corona. De renner keerde vannacht al terug naar huis.

Van der Poel zou tijdens de komende week vooral in dienst rijden van zijn ploeg, maar hij sprintte in de openingsetappe, waarin de wind het peloton in waaiers uiteen had gereten, meteen naar de overwinning. Het was de eerste dag van zijn rentree op de weg, na zijn laatste optreden in het veldrijden, waarin hij eind januari in Oostende op de cross zijn vierde wereldtitel greep. Meer krijgen de Emiraten niet van hem te zien, al verdringen toeschouwers elkaar sowieso niet voor de koers in deze omgeving.

Maandag startte hij niet meer in de tweede etappe, een individuele tijdrit op Al Hudayriat Island. David Dekker, in dienst van Jumbo-Visma en de zoon van oud-renner Erik Dekker, reed daardoor een dag in de rode trui. Hij was zondag achter Van der Poel als tweede over de finish gekomen. Na de rit tegen de klok moest hij het leiderstricot afstaan aan Tour de France-winnaar Tadej Pogacar.

In een verklaring liet Alpecin-Fenix weten gehoor te geven aan het protocol van de wedstrijdorganisatie om bij een positief geval het hele team uit de koers te halen. Zo wordt gepoogd de zogeheten bubbel rondom de andere deelnemers in stand te houden. ‘De gezondheid van alle betrokkenen is onze belangrijkste zorg’, motiveerde de ploeg de beslissing op Twitter.

Het besmette staflid is na het bekend worden van de test in isolatie geplaatst. Daarna volgden degenen die de afgelopen dagen in direct contact met hem zijn geweest. Van der Poel hoorde daar niet bij. Hij testte met vier andere renners en drie begeleiders negatief en kon samen met hen na toestemming van de gezondheidsautoriteiten een vlucht naar Amsterdam nemen. De organisator van de Omloop het Nieuwsblad, de openingskoers van het klassiekerseizoen, liet de website Wielerflits alvast weten dat hij Van der Poel aanstaande zaterdag graag aan de start zou zien verschijnen.

Geannuleerd

Vorig jaar zat het virus de UAE Tour ook al dwars. Eind februari werd de wedstrijd twee dagen voor het einde geannuleerd, nadat twee medewerkers van Team UAE Emirates positief testten. Later bleken nog zes personen uit de karavaan besmet, onder wie de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria. Naast de ploeg van UAE Emirates moesten ook renners en begeleiders van Groupama FDJ, Cofidis en Gazprom in quarantaine in een hotel in Abu Dhabi. De Nederlandse renner Ramon Sinkeldam (FDJ) bracht 10 dagen met zijn teamgenoot Arnaud Démare op één kamer door voordat hij naar huis mocht.

De wedstrijdorganisatie probeert dit jaar een herhaling van zo'n scenario te voorkomen door de deelnemers en hun entourage meer te testen. Voor het transport van de ploegen vanuit Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten werden vorige week twee chartervluchten uitgevoerd, vanuit Parijs en Milaan.

Het noodgedwongen voortijdige einde van zijn deelname aan de wedstrijd is een tegenvaller voor Van der Poel. Hij zag de UAE Tour als een belangrijk onderdeel in zijn voorbereiding op het seizoen. Vorig jaar was hij naar eigen zeggen niet in de gewenste vorm op de weg teruggekeerd nadat corona het wedstrijdcircuit maanden had stilgelegd. Hij zou juist baat hebben bij competitie. Na het WK veldrijden in Oostende nam hij een week rust, om daarna alweer met de ploeg te gaan trainen voor de weg.

Een volle agenda wacht. In maart rijdt hij de voorjaarsklassiekers in Italië, Strade Bianche en Milaan-San Remo. In april zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de belangrijkste doelen. Hij wil zich daarna concentreren op het mountainbiken met het oog op de Olympische Spelen, waar hij op een gouden medaille aast. Voordat hij naar Tokio vertrekt, neemt hij deel aan de Tour de France, al is niet uitgesloten dat hij voortijdig de wedstrijd verlaat.