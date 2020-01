Cori Gauff opnieuw te sterk voor 24 jaar oudere Venus Williams

Cori ‘Coco’ Gauff’ verslaat Venus Williams met 7-6 6-3 in de eerste ronde van de Australian Open. Beeld BSR Agency

Ze was ‘een beetje gechoqueerd’ toen ze de loting zag. Cori Gauff, het 15-jarige tenniswonderkind uit Amerika, won zondagnacht in de eerste ronde op de Australian Open opnieuw van haar vroegere idool Venus Williams: 7-6, 6-3.

Het bracht herinneringen naar boven aan haar grote doorbraak. Zes maanden geleden liet Gauff op indrukwekkende wijze zien dat er een toekomstig grandslamwinnares was opgestaan. In de eerste ronde op Wimbledon won ze met groot machtsvertoon van de 24 jaar oudere Venus Williams. Het spookje in Londen, dat begon via een wildcard voor het kwalificatietoernooi, duurde tot de vierde ronde. Daarin verloor Gauff van de voormalig nummer één van de wereld Simona Halep.

Zes maanden later is veel anders in het leven van Gauff, die nog altijd maar vijftien jaar oud is. Ze is geen onbekende meer, al was ze na de winst op Williams zelf nog verbaasd dat ook het publiek in Melbourne haar naam kende. ‘Jullie riepen mijn naam. Dank jullie wel, dat betekent een hoop voor me. Ik dacht dat dat alleen op de US Open zou gebeuren.’

Gauff liet na haar doorbraak op Wimbledon zien geen eendagsvlieg te zijn. Bij haar debuut op de US Open bereikte ze de derde ronde, waarin ze van de nummer één van de wereld Naomi Osaka verloor. De ambitieuze ‘Coco’, zoals de Amerikaanse tiener wordt genoemd, stond diep teleurgesteld aan het net na haar wedstrijd. Osaka troostte de jonge ster en moedigde haar aan om haar tranen aan het publiek te laten zien. ‘Het is beter om hier te huilen dan straks onder de douche’, zei Osaka.

Gauff leerde van haar fouten en won met het toernooi daarna in Linz meteen haar eerste WTA titel. Ze begon het jaar als de nummer 684 van de wereld en sloot het jaar af als de nieuwe mondiale nummer 71. Deze maand haalde ze de hoogste ranking uit haar carrière als nummer 66 van de wereld.

De opmars van Gauff doet denken aan de entree van beroemde tieners als Jennifer Capriati en Martina Hingis. Capriati kon de roem niet aan, ze brandde op jonge leeftijd op. Om kindsterren te beschermen voerde de Women’s Tennis Association WTA regels in voor speelsters onder de 18 jaar.

Als 15-jarige mag Gauff aan maximaal 12 proftoernooien per jaar meedoen. Ze krijgt ook 2 bonustoernooien omdat ze sinds Wimbledon bij de 150 beste speelsters ter wereld hoort. Als ze 16 wordt, krijgt ze iets meer vrijheid. Dan komen er nog jaarlijks twee toernooien bij.

Olivier van Lindonk van marketingbureau IMG noemde de regels vorig jaar in deze krant ‘funest’ voor de ontwikkeling van jong talent. Van Lindonk, die Capriati bij haar rentree begeleidde, vindt dat de aanwas stagneert door de beperkingen. ‘Topspeelsters als Kerber en Halep wonnen hun eerste grandslamtitels rond hun 26ste, te laat om er wereldsterren van te maken. De WTA moet nieuwe toppers presenteren.’

Na de Australian Open mag Gauff, die in de tweede ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea speelt, nog twee toernooien spelen tot haar 16de verjaardag in maart.