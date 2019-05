Cordemans gooit zijn tweeduizendste strike-out in de hoofdklasse, maar blijft liever op de achtergrond

Rob Cordemans (met zonnebril) volgt de pitcher van L&D Amsterdam (Pirates, niet zichtbaar op de foto) tijdens een slagbeurt voor DSS. Beeld Klaas Jan van der Weij

Rob Cordemans (44) mag dan een uniek ­record hebben neergezet, in het ­museum van de Amsterdam Pirates, pal achter het clubhuis, speurt voorzitter Koen Gijsbers tevergeefs naar de werper. De preses staat voor een grote foto van feestvierende spelers na het behalen van de Europese titel in 2016. Maar hoe goed hij ook kijkt: geen Cordemans tussen de juichende mannen. ‘Typisch Rob’, mompelt hij. ‘Altijd op de achtergrond.’

Rob Cordemans is de beste werper (pitcher) van Nederland. Twee weken terug, op het eigen veld tegen Neptunes, kwam hij op tweeduizend strike-outs in de Nederlandse hoofdklasse, het uitschakelen van de tegenstander met drie slag.

Een ongekend aantal, maar val daar Cordemans niet mee lastig. ‘Dat record is vooral iets voor de buitenwacht’, vindt hij. ‘Voor mij telt plezier in het spelletje, niet de records.’

Eigenlijk vond Cordemans, viervoudig olympiër, het vooral vervelend dat de wedstrijd zaterdag tegen het Haarlemse DSS tijdelijk werd stilgelegd, zodat hij het applaus van het publiek in ontvangst kon nemen. Niet alleen omdat hij niet graag in de spotlights staat, de onderbreking haalde hem uit zijn concentratie: ‘Zul je net zien, ik kreeg meteen daarna een honkslag tegen. Daar baal ik van.’

In 2011 was Cordemans de winnende werper toen Nederland voor het eerst wereldkampioen werd, door in Panama grootmacht Cuba te verslaan. De dagen erna wilde iedereen iets van hem. Bij aankomst op Schiphol stond een taxi klaar die hem naar De Wereld Draait Door zou brengen.

Hij bedankte voor de eer. ‘Ik had een paar weken mijn vrouw en dochtertje niet gezien.’ Dat vond hij belangrijker dan voor een miljoenenpubliek vertellen over zijn heldendaad.

Zaterdag speelt Amsterdam ­Pirates op het eigen sportpark Ookmeer tegen DSS. Cordemans staat niet op de heuvel, maar onder het afdak van de dug-out. Behalve werper is hij ook als pitching coach in dienst bij de Amsterdamse vereniging. Zelfs al zou hij willen, spelen is vandaag onmogelijk.

Het werpen van zo’n honderd ballen per wedstrijd is een fysieke aanslag waarvan je minstens een dag of vier moet herstellen. In de Nederlandse honkbalhoofdklasse wordt drie keer per week gespeeld. Donderdag is de vaste avond van Cordemans. ‘Schouders, rug, triceps: alles zit vast na zo’n inspanning’, vertelt hij. ‘En ik ben natuurlijk ook geen 18 meer.’

Cordemans in actie tijdens de finale van het EK Honkbal in 2016. Beeld Toon Dompeling / ANP

Cordemans maakte 26 jaar geleden zijn debuut in de Nederlandse competitie, toen als speler van Neptunes uit Rotterdam. In 2012 verbrak hij het ­record van meeste overwinningen in de hoofdklasse. Hij nadert nu al de tweehonderd. Dat aantal had hij allang kunnen halen als hij in 2011 niet geblesseerd was geraakt aan zijn elleboog. In zijn carrière werd Cordemans tien keer uitgeroepen tot beste werper van de hoofdklasse.

Niemand in Nederland die zo goed het psychologisch spel beheerst tussen werper en slagman als hij. Vandaar zijn bijnaam, ‘Het IJskonijn’. Waar de slagman op een homerun aast, probeert de werper dat met een zo moeilijk mogelijke aangooi te voorkomen. Cordemans: ‘Ik moet in feite denken wat de slagman denkt en dan het tegenovergestelde doen.’ Lachend: ‘Maar goed, dat komt natuurlijk niet altijd uit.’

Slagmannen weten nooit zo goed wat ze met hem aan moeten. Gooit hij hard? Zacht? Met een curve? Hij beschikt over meerdere wapens. Het is de variatie in snelheid en effect die hem zo onvoorspelbaar maken. Cordemans worpen hebben een snelheid van zo’n 83 mijl (135 kilometer) per uur.

Harder kan, maar dat gaat ten koste van zijn precisie. Het is de reden dat hij nooit in Amerika, in de Major League, voet aan de grond kreeg. ‘Met een fastball van 83 mijl zou hij er niets te zoeken hebben’, zegt hij. ‘Dan had ik 10 mijl per uur harder moet gooien.’

En dus speelt hij zonder morren wekelijks zijn wedstrijden in Nederland, voor een paar honderd man, zoals deze zaterdag tegen DSS. Tussen de hagelbuien door wint Amsterdam Pirates met 13-5.

Leven doet Cordemans van een onkostenvergoeding als speler en pitching coach bij Pirates en het Nederlands team onder 23 jaar. Daarbij ­ontvangt hij van NOCNSF een toelage. Miljonair is hij nooit geworden, nee. Dat hoeft ook niet, het is de liefde voor het spel die hem drijft.

Volgend jaar keert honkbal terug op de Olympische Spelen in Japan, honkballand bij uitstek. ‘Als ik nog van waarde kan zijn voor het team en ik heb er nog plezier in, ga ik graag mee.’

Maar eerst wil hij met Pirates kampioen van de hoofdklasse worden. Over twee weken viert de Amsterdamse vereniging zijn 60-jarig bestaan. Voorzitter Gijsbers heeft al een plannetje met de bal waarmee Cordemans zijn tweeduizendste strike-out gooide. Misschien leuk voor in het museum.

‘Nee, Rob zal niet staan te springen om in het zonnetje gezet te worden’, beseft de voorzitter. ‘Maar hij verdient het wel.’