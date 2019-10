Contractverlenging voor Nuis en Roest bij Jumbo-Visma

Beeld BSR Agency

Natuurlijk is Kjeld Nuis (29) weleens benieuwd hoe het bij een andere ploeg dan Jumbo-Visma, waar hij al sinds 2009 onder contract staat, zou zijn. ‘Dan vraag je je af: zou ik bijvoorbeeld onder Gerard van Velde bij Reggeborgh dezelfde stappen maken?’

Maar het vertrouwde gevoel bij zijn huidige werkgever, plus het gegeven dat hij nog altijd vooruit gaat onder trainer Jac Orie deed hem besluiten om ook de komende drie jaar voor Jumbo-Visma uit te komen. De ploeg maakte woensdag bij de teampresentatie in Veghel de contractverlening bekend.

‘Wel zo relaxed’, zei Nuis over het feit dat hij ook na de Spelen van 2022 in Beijing nog een jaartje verzekerd is van een dienstverband. ‘Dat geeft zekerheid. Ik wil niet meer in een Olympisch jaar hoeven na te denken over contracten.’ De wereldrecordhouder op de 1.000 en 1.500 meter tekende vorig jaar na moeizame onderhandelingen een overeenkomst tot 2020 bij de ploeg.

Niet alleen Nuis, ook Patrick Roest blijft langer bij de Jumbo-Visma. Zijn contract werd opengebroken tot 2022. De geboren Lekkerkerker, die sinds 2015 bij de ploeg rijdt, werd vorig seizoen wereldkampioen allround in Calgary. Tevens steeg hij naar de eerste plaats op de Adelskalender, de wereldranglijst aller tijden.