Contractverlenging Berghuis brengt afscheid van de geliefde Feyenoorder alleen maar dichterbij

Steven Berghuis passeert FC VVV-speler Simon Janssen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat hoeft niet te betekenen dat het huwelijk tussen speler en club langer gaat duren. Integendeel, allerhande bepalingen maken dat de nieuwe overeenkomst vaak slechts de zekerheid biedt dat de speler nog een seizoen blijft en daarna onder meer voordelige omstandigheden kan vertrekken.

De top-3 besteedde weinig aandacht aan dat aspect in hun berichtgeving. Er was feest in de Kuip afgelopen zondag kort voor de start van een cruciale week voor Feyenoord met de competitie-ouverture tegen Sparta en het eerste duel in de voorronden van het Europa League-toernooi vanavond tegen Dinamo Tblisi: Steven Berghuis heeft zijn contract verlengd! Met een kek filmpje luisterde de media-afdeling van Feyenoord het blijde nieuws op, in het stadion deed speaker Peter Houtman er nog een schep bovenop.

Berghuis stond in de belangstelling van PSV, dat later in de week toch ook een vrolijke audiovisuele boodschap de wereld in kon slingeren met een hoofdrol voor acteur Frank Lammers die aanvaller Donyell Malen sommeert bij te tekenen. ‘Is al geregeld, vijf jaar erbij,’ zegt Malen door de telefoon tegen Lammers, die een bezorgde PSV-fan acteert.

Donyell Malen heeft zijn contract bij PSV verlengt tot 2024. Beeld BSR Agency

Ajax had weer een oogje op Malen, maar kon de fans gisteravond op hun beurt verblijdden met een GIFje van David Neres die in een denkbeeldige lift stapte en van verdieping 2022 naar etage 2023 zoefde.

Het verleidt menigeen tot optimisme. Over de daadkracht van de Nederlandse topclubs. Over de bereidwilligheid ook van een megamakelaar als Mino Raiola, begeleider van Berghuis en Malen, om spelers niet de hele tijd maar te transfereren om daar zelf rijker van te worden.

Contractverlengingen impliceren niet alleen een langer verblijf, maar ook een hogere transfersom want hoe langer een contract nog loopt, hoe duurder het in de regel is om dat af te kopen. Maar dat is tegenwoordig niet altijd meer het geval. Nu is de deal vaak als volgt: de speler zegt toe nog een seizoen te blijven, clubs beloven zich daarna niet al te star op te stellen bij een goed bod (soms is de afkoopsom zelfs vastgelegd). Vaak wordt ook afgesproken een percentage van de toekomstige transfersom aan de speler en zijn makelaar af te staan. De speler krijgt sowieso een salarisverhoging.

Zo bezien zijn vooral Neres, Berghuis en Malen de grote winnaars. Wat meehielp was de belangstelling van andere clubs. Zouden Berghuis en Malen naar een andere Nederlandse topclub zijn gegaan dan zou dat voor hun huidige werkgever naast kwaliteitsverlies ook gezichtsverlies betekenen. Neres werd gelinkt aan steeds grotere Europese clubs. Ajax moest zijn inkomen wel opschalen naar de grootverdieners om hem te behouden.

De macht ligt meer dan ooit bij de spelers, het is zaak als club daaromheen te manoeuvreren. Bij Feyenoord werd oud-speler Dirk Kuijt ingeschakeld om op Berghuis in te praten. Bij Ajax deed oud-doelman en algemeen directeur Edwin van der Sar een jaar geleden een beroep op het eergevoel van belangrijke selectieleden. ‘Win eerst iets hier en vertrek daarna, dan ben je voor altijd een held.’

Ajax maakte de toezegging zich niet tot in het extreme te verweren bij een concreet bod waar bij Matthijs de Ligt waarvoor het méér had kunnen incasseren dan 75 miljoen euro. Het maakte directeur voetbalzaken Overmars geloofwaardiger in de onderhandelingen met Neres.

Hoe vrolijk moeten fans zich maken? Feitelijk is een Pyrrusoverwinning geboekt en is het afscheid van hun geliefde speler alleen maar dichterbij gekomen.

De spelers zelf benadrukken de band met de club waar ze hebben bijgetekend. Berghuis, die zich de hele zomer in de media koest hield en wiens zaakwaarnemers uitgebreid contact hadden met PSV, had ‘niet getwijfeld’ om bij te tekenen. ‘Ik heb een gevoel gekregen bij Feyenoord de laatste vier jaar. De intentie om te verlengen was er al vanaf het begin van beide kanten.’

Waarom het dan zo lang duurde? ‘Het laatste jaar was heel teleurstellend voor mezelf en als team. Ik was benieuwd naar de plannen, die zien er goed uit.’

Hij gaf wel aan dat hij zich niet de rest van zijn carrière bij Feyenoord zag spelen. ‘Ik heb nog ambitie om naar het buitenland te gaan.’

Op de vraag of dat volgend jaar met zijn nieuwe contract makkelijker wordt moest hij glimlachen. ‘Misschien wel ja.’