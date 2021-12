Contract met Inter ontbonden, Eriksen vrij om te gaan waar defibrillator geen probleem is

Eriksen speelde sinds januari 2020 bij Inter, na 6,5 jaar voor Tottenham Hotspur te zijn uitgekomen Beeld AFP

De 29-jarige middenvelder zakte in juni dit jaar in elkaar na een hartstilstand. Dat gebeurde terwijl hij voor het Deense nationale elftal uitkwam tegen Finland tijdens het Europees Kampioenschap. Hij kreeg in de week daarna een defibrillator geïmplanteerd om toekomstig hartfalen te voorkomen.

Destijds was het de vraag of Eriksen ooit weer zou voetballen, maar hij herstelde snel. Vanwege de defibrillator mag hij echter niet meer uitkomen in de Italiaanse profcompetitie, die strenge regels hanteert over professioneel sporten met een hartkwaal.

Deense fans betuigen hun steun voor Eriksen op het EK, nadat hij een paar dagen ervoor in elkaar was gezakt. Beeld AFP

Begin deze maand werd Eriksen gesignaleerd bij een training van zijn oude Deense club Odense. Eerder deze week kwamen er geruchten over een ontbinding van het contract met Internazionale. Vrijdag liet de club weten dat het contract met Eriksen met wederzijds goedvinden is ontbonden.

Dat lijkt een eerste stap richting een hervatting van de profcarrière van Eriksen, die van 2010 tot 2013 in Nederland speelde voor Ajax. In veel landen zijn er geen regels die voetballen met een defibrillator verhinderen. Eriksen zelf heeft zich hier niet over uitgesproken.

In een bericht op Twitter toont Internazionale dankbaarheid aan de Deen. Daarin noemt de club Eriksen ‘voor altijd wit en blauw’, de kleuren van de Milaanse club. In een verklaring wenst de club hem ‘het allerbeste voor de toekomst’.