Contract jaagt Schippers met rugblessure de baan op

Dafne Schippers tijdens de start van de 100 meter sprint. Beeld Arie Kievit

Terwijl andere Nederlandse topatleten donderdag op de Diamond League in Rome van start gingen, liep Schippers een dag later de 100 meter op de Wageningse Track Meeting. En ja, daar was de organisatie zelf ook verbaasd over. ‘We kregen een week geleden ineens een belletje met de vraag of ze hier mocht lopen’, vertelt Arjen Schots, betrokken bij de organisatie van het evenement. ‘Dat maken we niet zo vaak mee, ik kan me niet herinneren dat het ooit eerder is gebeurd. Ze zal wel ritme op willen doen, of zoiets.’

Financiële strop

Schippers doet echter mee omdat er anders een financiële strop dreigt. Uit documenten over de rechtszaak van de 800-meterspecialist Boris Berian tegen Nike in 2016 blijkt dat sporters die bij het sportmerk onder contract staan wel 25 tot 50 procent gekort kunnen worden op hun jaarsalaris als ze niet minstens 10 wedstrijden per jaar lopen die zijn goedgekeurd door wereldatletiekbond World Athletics. ‘De sponsor verwacht dat je een bepaalde zichtbaarheid hebt in een jaar. Dat uit zich in wedstrijden. Je kunt het ook niet doen, maar dan heeft dat financiële consequenties. Veel grote merken hebben ook last van de coronacrisis’, zegt Derek Schippers, de broer en manager van Dafne.

De wedstrijd in Wageningen moest voor Schippers wel een kleine aanpassing maken. De 100 meter wordt daar normaal gesproken met mannen en vrouwen door elkaar gelopen, op basis van tijd. Schippers mag alleen tegen vrouwen strijden om een race mee te laten tellen. ‘We hebben als uitzondering een serie gemaakt met alleen maar vrouwen. Verder krijgt Dafne geen speciale behandeling. Ze betaalt gewoon 4 euro startgeld, net als de rest’, zegt Schots.

Helft inkomen weg

Schippers vertelde tegen de NOS dat ze dit jaar ongeveer de helft aan inkomen mist door het coronavirus. De organisaties van grote wedstrijden hebben dit jaar geen enorme zakken geld klaarstaan voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. In haar hoogtijdagen kon zij voor haar deelname soms bedragen van 30.000 tot 50.000 dollar krijgen. Mogelijk werd de uitgeklede Diamond League in Rome daarom ook overgeslagen. Dat ze dit jaar weinig aansprekende tijden loopt, helpt ook niet mee. Atleten die hun plek in de mondiale top tien niet vast kunnen houden, lopen het risico nog eens 20 procent te worden gekort bij Nike.

Schippers hoort momenteel op geen van haar afstanden bij de wereldtop. Ze staat op de 100 meter op de 26ste plek van de seizoenranglijst. Op de 200 meter staat ze op de 18de positie. Voor collega-sprinter Churandy Martina waren de clausules in zijn sponsorcontract in 2016 zelfs een reden om bijna te stoppen met lopen. ‘Als je niet goed bent, gaat er meteen 30 of 40 procent van je contract af. Ik heb een paar jaar niet goed gelopen. Dan is het 30 of 40 procent eraf, elk jaar weer. Dan heb je bijna niks. Als het zo blijft, dan gaat het niet lukken.’

Naar Leiden en Doha

De wonderbaarlijke toer door Nederland brengt Schippers vandaag waarschijnlijk ook naar de Gouden Spike in Leiden. Ze sluit haar seizoen op 25 september af op de Diamond League in Doha, de enige grote wedstrijd die ze dit jaar loopt. Schippers kan zich daar eindelijk meten met de wereldtop. De Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson en de Ivoriaanse sprintster Marie-Josée Ta Lou zijn ook van de partij.

Met Wageningen, Leiden en Doha erbij zit Schippers dit jaar precies op 10 wedstrijden. Nog nooit was ze in haar loopbaan als sprintster zo vaak te bewonderen in eigen land. En dat terwijl er fysieke problemen zijn. Schippers neemt een risico door te lopen met een rugblessure waardoor ze na een wedstrijd soms dagen platligt. Daarom loopt ze momenteel zo kort mogelijk, alleen 100 meters.

Het is even niet anders, zegt haar manager Derek Schippers. ‘Uit fysiek oogpunt wil je deze keuze eigenlijk niet maken. Als het echt niet gaat, dan loop je niet. Maar er is ook een zakelijk belang waar je rekening mee moet houden.’