Conti mag de roze trui van Roglic gerust overnemen

Valerio Conti met de rozen trui. Beeld EPA

Tot nu toe was een overwinning in de Vuelta het belangrijkste wapenfeit voor de renner van UAE Emirates, en in de Ronde van Japan won hij eens het puntenklassement. Gisteren beleefde de geboren Romein zonder twijfel de mooiste dag uit zijn sportieve leven. Wie als Italiaan in Italië het roze mag dragen, stelt iets voor in het wielergekke land. Hij is de eerste Italiaan na Vincenzo Nibali (2016) die weer in de leiderstrui te bewonderen is.

Waar Conti al tijden droomde van het roze, is Roglic blij dat-ie er vanaf is. Natuurlijk wil hij het roze graag om zijn schouders, maar dan wel in Verona, over tweeënhalve week. De afgelopen dagen slurpte de leiderstrui, en alle plichtplegingen die daarbij horen, de energie uit zijn frêle lijf. Woensdagavond stondhij pas om acht uur onder de douche, vertelde hij bij de start. En dat was nog voordat hij in de beginfase van de zesde etappe ten val kwam, waarbij hij een schaafwond op zijn bil opliep.

Logisch dat zijn ploeg, Jumbo-Visma, niet al te veel moeite deed om in de op één na langste etappe (238 kilometer) het groepje van dertien vluchters terug te halen. Conti reed op de Coppa Casarinelli, twintig kilometer voor het einde, weg met zijn landgenoot Fausto Masnada. In woord en gebaar maakten de twee duidelijk hoe de buit verdeeld zou worden: Conti het roze, Masnada de ritoverwinning. En zo geschiedde, al gooide een overstekende hond nog bijna roet in het eten. Het beestje kon maar ternauwernood worden ontweken.

Conti staat op 5.24 minuten van Roglic, nu de nummer elf in het algemeen klassement. Sam Oomen, die ook mee was in de ontsnapping, steeg naar de tiende plaats. Of hij na het uitvallen van Tom Dumoulin nu de man voor het klassement wordt bij Sunweb, durfde hij nog niet te zeggen. ‘Ligt er ook aan hoe de benen zich ontwikkelen.’

Laurens ten Dam stapte uit. De Nederlander in dienst van CCC had al een paar dagen last van een pijnlijke rib, veroorzaakt door een val in de tweede etappe. Bij de eerste de beste klim werd hij donderdag uit het wiel gereden. ‘Ik ben hier gekomen om te presteren, niet om mee te hobbelen richting Verona’, zei hij tegenover Eurosport. ‘Mijn lichaam zei: stop.’