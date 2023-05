Conference League: West Ham United met een begroting tien keer zo groot als die van AZ

Middenvelder Declan Rice van West Ham United. Beeld AFP

De vraagprijs is bepaald, tikje aan de hoge kant misschien, maar West Ham United kan het allicht proberen. De tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League zou volgens Skysports maar liefst 138 miljoen euro voor sterspeler Declan Rice vragen. Over 100 miljoen plus een andere speler valt ook te praten.

Of de Londense club echt de jackpot krijgt, is nog de vraag, maar dat Rice deze zomer voor een recordbedrag weggaat lijkt wel zeker. De middenvelder wil graag naar een club die Champions League speelt en er is belangstelling voor de international, Arsenal lijkt de meeste kansen te hebben.

Rice, die op zijn veertiende Chelsea verruilde voor West Ham, is daarmee een uitzondering, want de club is eigenlijk het spiegelbeeld van AZ. Waar de club uit Alkmaar jaar na jaar miljoenen verdient aan de verkoop van zelf opgeleide en goedkoop aangetrokken speler, geeft West Ham over het algemeen veel meer uit aan transfers dan er binnenkomt. Recent voorbeeld: Sebastien Haller, die voor 50 miljoen van Eintracht Frankfurt kwam en anderhalf jaar later voor 22,5 miljoen naar Ajax mocht vertrekken.

West Ham is niet eens een big spender in de Premier League, de salarissen zijn voor Engelse begrippen bescheiden, de financiën relatief gezond. Juist daarom laat de confrontatie met AZ weer eens zien hoe scheef de verhoudingen in het Europese voetbal zijn gegroeid. De huidige nummer vier van de eredivisie werkt met een begroting die ongeveer tien keer zo klein is als de nummer 15 van de Premier League.

Flinke tegenvaller

Die plek is wel een flinke tegenvaller in vergelijking met de voorgaande jaren. Vorig jaar eindigde de club, die speelt in het Londen Stadium, op de zevende plek. Een jaar eerder zelfs nog een plek hoger, waarmee de ploeg van coach David Moyes zich plaatste voor de Europa League. Daarin werd het vorig jaar in de halve finale door Eintracht Frankfurt uitgeschakeld.

Dit jaar wil het vooral aanvallend nog niet echt vlotten. De duurste aankoop Lucas Pacquetá (Lyon, 43 miljoen) kwam maar tot vier doelpunten en twee assists, centrumspits Gianluca Scamacca kwam voor 36 miljoen van Sassuolo, maar hij zit al maanden aan de kant met een knieblessure.

AZ zal het morgen moeten doen met een alternatieve linkerkant. Twee spelers die deze zomer wel eens veel geld zouden kunnen opleveren kunnen niet meedoen: verdediger Milos Kerkez is geschorst, aanvaller Jesper Karlsson is nog niet genezen van een slepende bovenbeenblessure.