Complimenten, maar nog geen zege op EK basketbal: ‘We moeten af van die Nederlandse mentaliteit’

Worthy de Jong en Jesse Edwards versperren de Servische superster Nikola Jokic de weg. Beeld Reuters

‘Ja, die jongen kan redelijk basketballen’, gniffelt Jito Kok (28) ietwat sarcastisch, wanneer hem gevraagd wordt naar zijn ervaringen op het veld met Nikola Jokic, de superster van de Servische basketbalploeg en de NBA. Keye van der Vuurst-De Vries (20) springt zijn ploeggenoot bij: ‘Maar je zag oprecht wat irritatie bij Jokic opborrelen, omdat Jito hem zonder vrees en fysiek verdedigde.’

Halverwege het derde kwart in het openingsduel met Nederlands verliest de regerend MVP (beste speler) van de NBA zelfs compleet zijn geduld. De reusachtige Jokic foetert de arbitrage uit. Intimiderend hangt de 2 meter 11 lange center over de twee koppen kleinere scheidsrechter heen. ‘Hij zei nogal wat – laten we het interessante dingen noemen – tegen de scheids’, lacht Kok.

Tegen Servië, waar basketbal eerder religie dan sport is, moet Nederland het vooral met dit soort morele overwinningen doen. Waar Oranje in het laatste kwart een poos het scoreverschil draaglijk weet te houden, is de einduitslag zo ongeveer wat te verwachten is als een grootmacht tegen een underdog basketbalt: 100-76.

Nederlandse mentaliteit

Maar 24 uur later komt diezelfde underdog een stuk gevaarlijker voor de dag. Sterker, in het tweede EK-duel lijkt Nederland zelfs lange tijd af te stevenen op een stunt. Tegen Israël leidt Oranje vrijwel het gehele duel. Pas in de laatste drie minuten herpakken de Israëliërs zich. Aan de hand van twee bijzonder knappe scores van hun sterspeler Deni Avdija – die in de almachtige NBA bij de Washington Wizards ook te boek staat als groot talent – kruipen ze voorbij een taai spelend Nederland: 76-67.

Maar complimenten dat Oranje ‘bijna’ een topland verslagen heeft, is Van der Vuurst-De Vries inmiddels wel beu. ‘We moeten eens af van deze Nederlandse basketbalmentaliteit. Van dit kleine denken’, stelt de spelmaker van Oostende. ‘We speelden een prima wedstrijd, maar missen op bepaalde momenten botweg nog wat killerinstinct om zo’n duel dan écht binnen te slepen.’

Stressbestendigheid is het voornaamste verbeterpunt, vindt de jonge point guard. ‘Op het moment dat de tegenstander een defensieve aanpassing maakt of zich wat meer vastbijt, hebben wij nu nog soms de neiging om in de paniekstand te springen. Als we dat weten te vermijden, gaan we zeker nog wedstrijden winnen deze week.’



Week van de waarheid

De komende dagen zullen tonen of het Nederlands basketbalteam de status van eeuwige underdog al aan het ontgroeien is. Met Tsjechië (maandag), Polen (dinsdag) en Finland (donderdag) speelt Oranje in vier dagen tijd tegen de drie opponenten die qua status wat eerder te verslaan lijken dan Servië of Israël. Door te winnen in twee van deze drie wedstrijden zou Nederland voor het eerst in 39 jaar tijd de groepsfase van het EK basketbal overleven.

Om die historische prestatie te bereiken, moet Nederland trouw blijven aan zijn spelprincipes, vindt Van der Vuurst-De Vries. ‘Op pure individuele kwaliteit leggen we het nu nog af, hoogstwaarschijnlijk. Dus moeten we juist op de momenten dat het lastig wordt niet vergeten om de bal snel rond te laten gaan.’