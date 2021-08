‘Complete aanvaller’ Gakpo (22) is bij PSV op weg naar de status van een onmisbare speler

Cody Gakpo (r) en Eran Zahavi vieren een PSV-doelpunt. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Bij zijn presentatie als bondscoach van het Nederlands elftal zei Louis van Gaal dat hij buitenspelers van de buitencategorie mist om het in Nederland zo geliefde 4-3-3-systeem te spelen. Samen met een meevoetballende doelman zijn zij in de ogen van Van Gaal de bouwstenen van de Hollandse school.

Wie Cody Gakpo de afgelopen weken bij PSV zag voetballen, weet dat een van de bouwstenen zich sneller aandient dan misschien verwacht. De 22-jarige linksbuiten, die het op het EK moest doen met een korte invalbeurt tegen Noord-Macedonië, meldt zich maandag in Zeist als potentiële basisspeler. Als de man in vorm bovendien, wanneer Nederland de WK-kwalificatie hervat.

Tegen FC Groningen was Gakpo zaterdagavond opnieuw een van de uitblinkers bij PSV, koploper met negen punten uit drie wedstrijden. Met een doelpunt en twee assists had hij een groot aandeel in de overwinning in een flipperkastwedstrijd: 5-2. Het was voor het eerst dat Gakpo direct betrokken was bij drie doelpunten in een competitiewedstrijd.

‘Cody is een heel complete aanvaller’, zei trainer Roger Schmidt. ‘Hij is snel, kan goed dribbelen, is fysiek sterk, heeft een goed schot, kan met de bal aan zijn voet versnellen en beschikt over een goede mentaliteit. Hij is een van onze belangrijkste spelers, al staat hij pas aan het begin van zijn carrière. Ik denk dat hij een topper wordt.’

Ongrijpbaar

Als enige geboren en getogen Eindhovenaar in de selectie van PSV maakt de 1.93 meter lange aanvaller indruk tussen het internationale gezelschap dat Schmidt het afgelopen anderhalf jaar verzamelde. Ongrijpbaar was hij bij momenten in het tweeluik tegen Benfica, al lukte PSV het niet om zich voor het eerst sinds drie jaar te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Zaterdagavond slalomde Gakpo na zeven minuten vanaf de linkerkant simpel tussen drie Groningen-verdedigers door, om de bal met zijn rechtervoet hard in de verre hoek te schieten. ‘Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Als ik dat kan doen met doelpunten en assists lijkt het al snel of ik de ploeg bij de hand neem’, zei hij bescheiden.

Op het afgelopen EK bleef de inbreng van Gakpo beperkt tot een korte invalbeurt, omdat toenmalig bondscoach Frank de Boer koos voor het 5-3-2-systeem, zonder aanvallers aan de zijkanten. Ook De Boer was van mening dat zijn ploeg kwaliteit ontbeerde om met een ouderwetse links- en rechtsbuiten te voetballen. Bovendien werd Gakpo kort voor het EK pas voor het eerst opgeroepen voor Oranje en maakte als invaller tegen Noord-Macedonië zijn debuut.

Blakende vorm

Het is nog niet zeker voor welk systeem Van Gaal kiest in de komende drie wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Met of zonder buitenspelers? Hij heeft hoe dan ook meer opties aan de zijkanten nu Gakpo in blakende vorm steekt en Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur weer aan voetballen toekomt. Ook Steven Berghuis en Donyell Malen kunnen op die posities uit de voeten.

Gapko groeide bij PSV de afgelopen seizoenen geleidelijk toe naar de status van haast onmisbare speler. Als jongen uit de eigen jeugdopleiding moest hij het in zijn eerste seizoen bij de selectie vooral hebben van invalbeurten, om vervolgens een basisplek af te dwingen. Dit seizoen is hij tweede aanvoerder, achter Marco van Ginkel.

‘Hij is nu verantwoordelijk voor de successen van PSV. Dat is wat anders dan wanneer je als invaller af en toe invalt’, aldus Schmidt. ‘Het is een andere situatie voor hem omdat het andere verwachten met zich mee brengt. Maar ik denk dat hij er klaar voor is.’

Kwetsbaar

PSV oogde tegen Groningen verdedigend kwetsbaar en gaf een trits kansen weg. De bezoekers profiteerden in de eerste helft twee keer via Cyril Ngonge, maar PSV ging toch met een voorsprong de rust in. Verdediger André Ramalho kopte twee keer raak uit een hoekschop van Gakpo, al kwam de eerste treffer op naam van Groningen-verdediger Mo El Hankouri omdat hij de bal nog voor de doellijn van richting veranderde.

Na rust werkte PSV de midweekse dreun van Benfica weg. Eran Zahavi en de ingevallen Armando Bruma scoorden voor de ploeg van Schmidt in een duel dat alle kanten op schoot, maar waarin PSV weinig imponeerde. Schmidt: ‘Het was niet perfect, maar we hebben verdiend gewonnen.’

Vanaf maandag krijgt Gakpo voor het eerst te maken met Van Gaal, met wie hij nog geen contact had. Op de vraag of woensdag in de uitwedstrijd tegen Noorwegen een basisplaats lonkt, bleef de Brabander bescheiden als altijd. ‘Dat is aan de bondscoach. Ik ga mijn best doen op de trainingen. Dan wacht ik de keuze af.’