Competitie met Belgische en Nederlandse clubs meer dan een illusie

Memphis Depay van het Nederlands elftal in actie tegen Christian Kabasele van België tijdens een oefenduel ter voorbereiding op een WK-kwalificatiewedstrijd in 2016. Beeld ANP

De bonden KNVB en KBVB zitten aan bij de gesprekken, net als verschillende andere belanghebbenden. Donderdag in Eindhoven vergaderden zes clubs uit Nederland (Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ) alsmede vijf clubs uit België (Standard Luik, Club Brugge, Anderlecht, AA Gent en Racing Genk) over de voortgang en bespraken ze een onderzoek van accountant Deloitte naar de financiële gevolgen en reikwijdte. Dat onderzoek geeft aanleiding verder te praten.

Zo laat PSV donderdag in een reactie weten: ‘We zijn nog niet pro of contra. Wij gaan als club positief kritisch mee in de volgende fase, maar er zijn nog veel onduidelijke zaken, over Europese tickets en meer.’

Plannen voor een BeNeLiga bestaan al tientallen jaren, maar ze zijn nooit tot wasdom gekomen. Zeker bij grotere clubs blijft de behoefte tot samengaan bestaan, om de markt en de sportieve weerstand te vergroten. Het is voor landen als Nederland en België steeds moeilijker om qua budgetten in de buurt te blijven van de vijf grootste landen (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk), waarvan de clubs veel meer verdienen aan televisiegelden. Bovendien mogen de grootste vier landen automatisch hun topvier afvaardigen naar de lucratieve Champions League. Zo worden de verschillen steeds groter. Nederland en België zoeken naar wegen hun inkomsten te vergroten. Bij een gezamenlijke competitie bestaat de markt uit ongeveer 30 miljoen inwoners.

De volgende stap in het proces is het betrekken van andere partijen in het overleg, de kleinere clubs en de supporters bijvoorbeeld. Kleinere clubs zijn veelal tegen, omdat de kans gering is dat ze in de BeNeLiga verzeild raken. Ze missen dan aantrekkelijke wedstrijden tegen de topclubs en zullen promotie dienen af te dwingen. Ze zijn bang dat ze marginaliseren.

In de meeste plannen gaat het om een competitie van achttien clubs, tien uit Nederland en acht uit België. Tal van problemen zijn nog op te lossen, zoals de goedkeuring van overheden, de toestemming van Uefa en daarmee de toegang tot Europese toernooien. In recente jaren bleek de steun uit België, zeker uit Vlaanderen, groter dan uit Nederland. Zo hield de Volkskrant drie jaar geleden een pleidooi voor de BeNeLiga, dat met name uit Nederland weinig steun ontving. Matthijs Keuning, voorzitter van het Supporterscollectief Nederland: ‘Wij volgen het kritisch en staan niet te springen. Een andere opzet zal veel gevolgen hebben. Voor de kleinere clubs, maar ook voor de beleving en de reistijd van supporters.’

De huidige opzet blijft sowieso tot 2025 bestaan, als het contract van FoxSports over de live-uitzendingen van het voetbal afloopt.