Commotie over verschuiving competitieronde door KNVB

Daley Blind, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek na afloop van de thuiswedstrijd tegen Juventus. Beeld Getty Images

Het succes van Ajax in de Champions League heeft de KNVB bewogen tot het maken van een revolutionair, onorthodox plan: de bond wil de volledige 33ste speelronde van zondag 28 april verschuiven naar woensdag 15 mei. De 33ste wordt dan de 34ste speelronde en omgekeerd. Alle duels beginnen op die woensdag tegelijk, om 19.30 uur.

In den lande is hier en daar met woede en onbegrip gereageerd op het plan, zeker door supporters. Zij roepen op tot verzet. Zij spreken onder meer van vroegere jaren waarin dergelijke rigoureuze stappen niet zijn genomen en van een inbreuk op de persoonlijke agenda van menigeen. De gevolgen zijn in allerlei opzichten groot.

Een ander einde van de competitie betekent bijvoorbeeld dat het voorgenomen afscheid van Robin van Persie niet op 12 mei in de Kuip plaatsvindt, maar drie dagen later in Sittard bij Fortuna. Dat is onaanvaardbaar voor de achterban. De mogelijke verplaatsing van alle duels heeft ook gevolgen voor de aanvang van de play-offs, de nacompetitie voor een plek in de voorronde van de Europa League.

Na de 2-1 winst op Juventus staat Ajax op 30 april in de halve finale tegenover Tottenham Hotsput. De ploeg van coach Mauricio Pochettino verloor met 4-3 van Manchester City, maar die uitslag was na de 1-0 in Londen voldoende voor een plek bij de laatste vier.

Luxeprobleem

De KNVB heeft te maken met een luxeprobleem. Vrijwel niemand had verwacht dat Ajax zo ver zou reiken in de topcompetitie van Europa. Een aantal duels was al verplaatst om Ajax te dienen, nog voordat bekend was dat de koploper van de eredivisie de halve finales zou bereiken ten koste van Juventus. De punten die Ajax in Europa heeft behaald, hebben onder meer opgeleverd dat de landskampioen van 2020 weer zonder voorronde mag meedoen aan de Champions League.

Ajax voetbalt nog minimaal zeven duels, exclusief de mogelijke finale van de Champions League, maar die is pas op zaterdag 1 juni. Zeker is dat Ajax nog vier competitieduels speelt, twee halve finales van de Champions League en de bekerfinale tegen Willem II op 5 mei.

Saillant is dat volgens de nieuwe opzet niet Ajax – FC Utrecht en AZ – PSV op 12 mei de laatste wedstrijden zijn van de twee kampioenskandidaten, maar PSV – Heracles en De Graafschap – Ajax, drie dagen later. Drie jaar geleden verspeelde Ajax zijn titelkansen uitgerekend in Doetinchem, door op de slotdag gelijk te spelen tegen De Graafschap.

‘Van alle opties vonden we deze de beste’, zegt een woordvoerder van de KNVB. ‘Alle andere plannen waren vastgelopen.’ Uitgangspunt voor de aanpassing is de UEFA-afspraak dat tussen twee duels reglementair minimaal twee volle dagen rust behoren te zitten. Dat was in andere opties niet gelukt. De Graafschap – Ajax was aanvankelijk voorzien voor zondag 28 april, slechts twee dagen voor de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, op 30 april in Londen. De mogelijke verplaatsing naar 26 april bleek onmogelijk, vanwege Koningsnacht en Koningsdag. De clubs zijn in veel opzichten zelfstandig, maar de KNVB gaat over de organisatie van de competitie.