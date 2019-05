Comeback van de Zwitserse tennislegende Roger Federer op gravel: ‘Ik heb niks te verliezen’

‘Ik was eerlijk gezegd vergeten hoe het voelde om te glijden en te slepen met het net om de baan schoon te maken’, grapte Federer. De aankondiging van de Zwitser dat hij dit seizoen voor het eerst sinds 2015 weer op Roland Garros gaat spelen, wekte verbazing. Is zijn deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs te beschouwen als een afscheidstournee? Federer ontkende het met klem. De pure liefhebber volgde zijn hart, vertelde hij aan The New York Times na een training bij de Zwitserse tennisclub Felsberg.

In 2016 speelde hij zijn laatste graveltoernooi. Dat jaar beëindigde hij zijn seizoen na Wimbledon om zijn knie te ontzien. Al eerder, in februari, was hij aan het gewricht geopereerd. De laatste jaren meed hij gravel uit voorzorg. Hij gebruikte ook het argument dat hij zich zo beter kon voorbereiden op gras, zijn geliefde ondergrond.

In 2017, het jaar van zijn schitterende wederopstanding, werkte dat concept feilloos. Federer heerste op hardcourt en nam dat vertrouwen mee naar het gras, hij won zijn achtste Wimbledontitel zonder een set te verliezen. Vorig jaar werd Federer gekweld door een mysterieuze blessure aan de rechterhand (zijn slaghand), maar hij voerde ook een gebrek aan ritme op voor zijn vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales op Wimbledon.

Federer keert terug naar een aloude tenniswijsheid: slopende partijen op gravel zijn een onmisbaar fundament. Neem de mentale hardheid van lange slagenwisselingen mee naar het gras, waarop kortere punten worden gespeeld.

Federer, tegen The New York Times: ‘Als je te lang op gras speelt, laat je indirect de bal het werk doen. Op gravel moet je full swing slaan om de bal vaart te geven.’ Het zal een aanpassing vergen van Federer, want hij had de korte punten tot mantra verheven om zijn grootste concurrenten Nadal en Djokovic te kunnen ontregelen. Bij de finale van de Australian Open in 2017 brak hij zelfs een ban van tien jaar, zo lang had hij Nadal niet in een grandslamfinale verslagen. Maar wat bezielt Federer om de Spanjaard nu uit te dagen in zijn fort, op Roland Garros?

Natuurlijk behoort Federer deze maand in Parijs niet tot de favorieten, hij weet het zelf ook. Alleen in 2009 veroverde hij de titel op Roland Garros. Zijn verrassende comeback op gravel heeft dus een andere reden. ‘Ik heb geen hoge verwachtingen’, vertelde Federer, in Madrid. ‘Ik wilde graag weer op gravel spelen, ik weet waartoe ik ook op die baansoort in staat ben. Ik zie wel hoe het gaat op Roland Garros. En als ik er snel uitlig? Prima, dan heb ik meer tijd om me te richten op het grasseizoen. Ik heb niks te verliezen.’

Deze week wordt zijn Spaanse leeftijdgenoot David Ferrer, ooit de nummer 3 van de wereld, uitgezwaaid in Madrid. ‘Het is een droom als je kunt stoppen op jouw voorwaarden’, aldus Federer. Zover is hij nog niet. Federer heeft de totale ontspanning bereikt. Hij is zijn sport ontstegen en dient het tennis juist door te blijven spelen.

En natuurlijk kan Federer ook op gravel nog een rol van betekenis spelen. Met een winstpercentage van 76 op die ondergrond hoeft hij alleen Nadal en Djokovic boven zich te dulden. Bij de Masters in Madrid wordt bovendien op een hoogte van 650 meter gespeeld. Federer won dat toernooi al eerder, omdat de ballen in ijle lucht meer vliegen en hij extra profijt heeft van zijn service.

Hij verkoos een bescheiden club in Felsberg als trainingslocatie, omdat ook die banen hooggelegen zijn. Vanaf de ‘Roger Federer baan’ keek hij uit op een skilift. Hij oefende het glijden van links naar rechts en vreest nu niet langer dat zijn rechterknie gaat protesteren. Federer postte een foto op Instagram, waarop je hem de baan ziet slepen. In Madrid vertelde de nummer drie van de wereld dat hij zich snel weer thuis voelde op gravel. Een eindzege van de Zwitser op Roland Garros zou een klein wonder zijn. Maar als iemand daarvoor kan zorgen, is het wel de beste tennisser aller tijden.