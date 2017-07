Column Willem Vissers: Sportvrouwen vechten nog steeds om gelijke kansen en erkenning

Popals strijd, die ze voortzet vanuit Denemarken, is een andere strijd dan die van de vrouwen in het vrije westen, maar zelfs zij hebben soms nog een lange weg te gaan naar gelijke kansen. Kijk hoe Popals voetballende collega's uit Europa tijdens het EK in Nederland vechten om erkenning, om vooroordelen te laten verdwijnen.



Of kijk naar Annemiek van Vleuten, topper in het wielrennen. Vorig jaar, toen het olympisch goud gloorde, viel ze vreselijk in Rio en lag ze voor dood op de opstaande betonnen rand naast de weg. Ze herstelde, en hoe. Donderdag danste ze op haar fiets schitterend over de Alpenreus Izoard, in La Course, de mini-Tour de France voor vrouwen.