Colin Morikawa verrassende winnaar van eerste golfmajor van het jaar

De Amerikaan Collin Morikawa won de eerste golfmajor van het jaar (en liet daarbij het deksel van de beker vallen). Beeld AFP

Morikawa troefde op de baan van TPC Harding Park in San Francisco met een score van 13 slagen onder par zijn landgenoot Dustin Johnson en de Engelsman Paul Casey af. Zij bleven op -11 steken. De Nederlander Joost Luiten overleefde de cut en eindigde 51ste met een score van +1, twee slagen beter dan Tiger Woods en Justin Thomas, sinds vorige week de nummer één van de wereld.

Sinds Woods over zijn hoogtepunt heen is, is sprake van golfanarchie. De vier grote majors – het grand slam van het golf – worden telkens door andere spelers gewonnen. In weinig sporten is de top op dit moment zo breed. Twee holes voor het einde van de wedstrijd deelden zes spelers nog de leiding.

Morikawa besliste de wedstrijd op de 16de hole met een eagle, twee slagen onder par. Op de 294 yards lange par 4 sloeg hij de bal met de driver in een keer op de green, op ruim twee meter van de vlag. Hij maakte het af met een meesterlijke putt. Alleen de massale instemming van het publiek ontbrak, want voor het eerst werd een major afgewerkt zonder toeschouwers.

Zuur

Vooral voor Casey (43) was het zuur. De Britse veteraan, die al in 2001 zijn eerste toernooi op de Europese Tour won, had nog nooit een major gewonnen en kon ook dit keer geen kroon op zijn lange carrière zetten. Van de voormalige majorwinnaars kwamen onder meer de Amerikanen Dustin Johnson en Brooks Koepka en de Engelsman Justin Rose in de top 10.

Morikawa, die pas zijn tweede seizoen speelt op de Amerikaanse Tour, won vorige maand al het Workday Charity Open en werd tweede op de Charles Schwab Challenge. Hij reageerde zelf verrast: ‘Het is ongelooflijk. Als kind keek ik naar al die grote sterren en nu hoor ik daar zelf bij.’

De uit Los Angeles afkomstige Morikawa speelde eigenlijk een thuiswedstrijd. Hij won op de course vlakbij de universiteit waar hij jarenlang studeerde. Luiten, die onlangs uit de top 100 viel, kon tevreden zijn met zijn 51ste plek in het eindklassement. Hij overleefde de cut en verbeterde zich op de laatste dag nog negen plekken.