Coleman is nog steeds een winnaar, na een schorsing van 18 maanden

Christian Coleman is terug, met winst op de 60 meter bij de Millrose Games in New York. Beeld AFP

Coleman won op de Millrose Games, een indoorwedstrijd in New York, de 60 meter in 6,49 seconden. Het was zijn eerste wedstrijd in bijna twee jaar tijd. Zijn tijd was nog wel ver verwijderd van zijn eigen wereldrecord op zijn beste afstand: 6,34 seconden. Landgenoot Trayvon Bromell was één honderdste langzamer: 6,50. Ronnie Baker werd derde in 6,54.

Tijdens de afwezigheid van Coleman werd de Italiaan Marcell Jacobs in Tokio afgelopen zomer vanuit het niets olympisch kampioen. De olympische debutant liep in 9,80 seconden naar het goud en wist niet wat hem overkwam. Hij is de eerste Europeaan die de olympische titel op de 100 meter heeft gewonnen sinds de Brit Linford Christie in 1992. Na het goud zei Jacobs ‘vier of vijf jaar’ nodig te zullen hebben om te begrijpen wat er was gebeurd.

Coleman is van plan dit jaar de macht weer over te nemen. Hij wil in maart wereldkampioen indoor worden op de 60 meter in Belgrado. Daarna aast hij op de prolongatie van zijn wereldtitel in het Amerikaanse Eugene komende zomer. Zijn ultieme doel is het verbeteren van het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter van 9,58 seconden. Het persoonlijke record van Coleman staat op dit moment op 9,76.

In stilte

Coleman liet weinig van zich horen in de tijd dat hij gedwongen thuis zat. Hij hield zich afwezig op sociale media en trainde in stilte door. Twee maanden geleden gaf hij een teken van leven via een interview op zijn account op YouTube. Hij was volwassen geworden, zei hij in het vraaggesprek waarin werd ingegaan op de reden dat hij drie keer niet thuis was voor een dopingcontrole. ‘Ik was toen 23 en moest nog veel leren, ik was pas twee jaar prof. Ik had zorgvuldiger moeten zijn.’

Topsporters moeten bijhouden waar ze zijn zodat ze gecontroleerd kunnen worden op het gebruik van verboden middelen. Het gaat regelmatig fout omdat sporters de gegevens verkeerd invullen, vergeten dat ze thuis moeten zijn of controleurs bewust willen ontlopen.

Als de deur drie keer in een jaar dicht blijft, dreigt een schorsing van één tot twee jaar. Coleman ging verschillende keren de mist in. Er was in 2019 al een kans dat hij zijn wereldtitel niet had kunnen winnen, omdat hij drie keer op het verkeerde adres was. De sprinter beriep zich met succes op een vormfout in de procedure. De reglementen schrijven voor dat niet de datum van de gemiste test, maar de eerste dag van dat kwartaal wordt opgenomen als testdatum. Daardoor vielen de drie gemiste controles niet binnen één jaar en kon Coleman wereldkampioen worden in Doha. Er stonden op dat moment nog wel twee streepjes achter zijn naam, dus hij zat nog in de gevarenzone.

Kerstinkopen

De Amerikaan ging dat najaar alsnog in de fout toen hij, naar eigen zeggen, kerstinkopen aan het doen was op het moment dat er een controleur naar hem op zoek was. Hij werd geschorst voor twee jaar. Coleman ging in beroep bij sporttribunaal CAS, waarna de straf werd teruggebracht tot achttien maanden.

De sprinter gooide het op slordigheid, maar er zijn ook sporters die de controles bewust omzeilen. De Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare werd uit de olympische halve finale op de 100 meter gehouden, omdat ze positief testte op een verboden groeihormoon. Een dag later werd er ook epo in haar lichaam aangetroffen.

Uit Whatsappberichten bleek dat de Nigeriaanse, die traint in Amerika, bewust dopingcontroles ontweek als ze vermoedde dat ze positief zou testen op verboden middelen. Ze vroeg aan de inmiddels opgepakte Texaanse therapeut Eric Lira of het veilig was om die dag een controle te ondergaan.

Coleman is nooit betrapt op het gebruik van doping. Hij houdt zijn verblijfsadministratie nu beter bij. De Amerikaan zegt dat hij nu een stuk volwassener is en beter begrijpt wat het inhoudt om een professioneel atleet te zijn. Hij gebruikt een alarm op zijn telefoon om zichzelf eraan te herinneren dat hij zijn verblijfplaats goed moet invullen in het systeem van de dopingautoriteit. En, niet geheel onbelangrijk: ‘Ik heb nu een deurbel’.