Coldenhoff rijdt sensationele inhaalrace ondanks gemene brandwond

Glenn Coldenhoff in actie tijdens het MXGP-weekend op het Eurocircuit. Beeld ANP

Glenn Coldenhoff wijst naar een rode vlek van tien bij tien centimeter op zijn been. ‘Het prikt wat. Ik moet zo naar de medische zorg.’ De brandplek is het souvenir van de tweede manche tijdens de Grote Prijs van Nederland in de MXGP-klasse, de hoogste trede in de motorcross. Coldenhoff eindigt over twee manches gezien in het internationale veld als zesde.

Kort ervoor stapt de 29-jarige Brabander bijna anoniem van de motor. Zijn teleurstelling over zijn tiende en zevende plek in de twee races wordt bedekt door een dikke laag Valkenswaardse grond. Alleen zijn vriendin en monteurs geven een blik van herkenning in de richting van de coureur. Bij de vrachtwagen van zijn Spaanse team GasGas trekt hij de doorweekte kleding van het lijf, met vegen met de buitenkant van zijn handen verdwijnt de eerste modder van het gelaat.

De brandplek ontstond na een valpartij in de tweede manche. Coldenhoff kwam met beide benen terecht tussen het achterwiel en spatbord van een concurrerende rijder. De uitlaat brandde diep in de huid van de rechterkuit. Op adrenaline begon de motorcoureur aan een inhaalrace. Net als hij in de eerste race deed na een botsing.

In de schaduw

Dat was zondag bij aanvang van de GP niet de bedoeling. Na twee vierde plaatsen de afgelopen jaren in Valkenswaard mikte hij op het podium, het liefst nog voor de laatste twee wereldkampioenen Jeffrey Herlings en de Sloveen Tim Gajser. Het lukte niet. Coldenhoff bleef andermaal in de schaduw van landgenoot Herlings.

Coldenhoff is een grote naam in de internationale motorsport, maar moet de prijzen vooral aan anderen laten. Sinds zijn debuut in de MXGP-klasse in 2015 behaalde Coldenhoff drie overwinningen en tien podiumplaatsen. Na een slechte seizoenstart in 2019 werd hij derde in de eindstand.

Alles is er nu aan gelegen om de hegemonie van Herlings te doorbreken, vertelt Coldenhoff terwijl zijn concurrent honderd meter verderop wordt gehuldigd voor zijn tweede GP-overwinning van het seizoen. In de herfst riep Coldenhoff via een bericht op Instagram de hulp in van zijn idool Ryan Hughes. Of de Amerikaan hem wilde coachen in zijn jacht op de wereldtitel.

‘Hughes heeft veel ervaring en het zelfde karakter als ik’, zegt Coldenhoff. ‘We zijn vechters en beschikken over een grote dosis discipline en werklust. Ik geef nooit op en vraag altijd het uiterste van mezelf, net als hij. Anders zou ik met een verbrand been in de tweede manche ook niet van de 32ste positie naar plek zeven kunnen rijden.’

Amerikaanser dan Hughes bestaan ze bijna niet. Het zelfvertrouwen lijkt oneindig en in elke volzin valt de krachtterm fucking. De eind-veertiger is inspirator en stimulator van beroep. Voor Coldenhoff is Hughes in elk geval voor de komende vier maanden vanuit Californië naar Nederland verhuisd. Hij woont op amper negen minuten rijden van zijn pupil.

Hughes gelooft in zijn eigen kunde. ‘Je hebt twee beddingen nodig om de rivier te laten stromen. Coldenhoff kan wereldkampioen worden, ik kan wonderen veroorzaken. Coldenhoff is de andere bedding, het is zijn verantwoordelijkheid om het te bewerkstelligen. Als hij wil luisteren en leren, is alles mogelijk.’

Fabrieksteams

Naast de strijd tussen coureurs is de MXGP, net als veel andere motorsporten, een strijd tussen teams. De fabrieksteams beschikken over betere motoren en daardoor een hogere topsnelheid. Coldenhoff was vorig jaar de eerste rijder in tien jaar die op het eindpodium eindigde met een motor van een niet-fabrieksteam. Het leverde hem een transfer op.

Hoewel in de motorwereld twijfels bestaan over de motoren van het nieuwe fabrieksteam van Coldenhoff, GasGas, denkt de Brabander materiaal voor de wereldtitel in handen te hebben. Hughes versterkt dat geloof. ‘Succes in de motorcross is het resultaat van de optelsom van de juiste voeding, training, conditie, rust en ook de motor. Coldendorff heeft dat allemaal. Er ontbreekt alleen nog een beetje magie.’

Coldenhoff geeft sowieso nooit de schuld aan de motor. ‘Falen doe je altijd zelf. Dat leerde ik van Hughes. De motor is maar een klein onderdeel van de strijd. Kijk eerst naar jezelf.’

In Valkenswaard verwijt de rijder zichzelf weinig. Coldenhoff werd door de wedstrijdspeaker toegeschreeuwd met jubelende teksten. De twee inhaalraces werden ‘sensationeel’ genoemd, niemand haalde op één dag zo veel coureurs in op het circuit. ‘Als ik iets wil betekenen tegen Herlings en Gajser is uitstappen en nul punten rijden geen optie. Kampioenschappen win je op de slechte dagen.’