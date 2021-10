Colbrelli dankt zijn bandenboer: twee keer lek en toch doorfietsen

Colbrelli zondag in Roubaix naast zijn fiets met speciale banden. Beeld AP

Thanks to my teammates. Winnaars van wielerwedstrijden zwaaien na afloop steevast hun ploeggenoten lof toe. Het was vooral dankzij hun inspanningen dat zij hier met de bloemen staan te zwaaien.

De Italiaan Sonny Colbrelli, zondag schreiend en kermend op de rug zijn zege vierend in Parijs-Roubaix, plaatste nu eens een wat minder gebruikelijke partner op een voetstuk: de bandenleverancier van zijn team Bahrein Victorious. Hij was twee keer lek gereden, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport, de eerste keer al vroeg in de wedstrijd, de tweede keer in het Bos van Wallers, maar op zijn nieuwe type Continentals kon hij gewoon door blijven fietsen. Hij reed op tubeless rubber, luchtdicht vastgeklikt aan de velg, zonder binnenband. Vooraf ingespoten latex, bedoeld als anti-lekvloeistof, had de gaatjes goeddeels gedicht. Het verhardt bij contact met de buitenlucht. Er was wel wat druk verloren gegaan: van 3,4 naar 3 bar vooraan, van 3,8 naar 2,8 achteraan.

Het was een slim gebaar naar de sponsor. Colbrelli was niet de enige in de koers die voor tubeless had gekozen. Zo reden Movistar en Citroën AG2R ermee, bij de vrouwen waren ze gemonteerd op de fietsen van winnares Lizzy Deignan en het team van Jumbo-Visma. Bij de mannen, onder wie Wout van Aert, gebruikte de ploeg weer gewone tubes (aan de velg gelijmd en met binnenband). De selectie kampte met vijf lekke banden. Volgens de ploeg was dat niet meer dan normaal. Ook Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, en Team DSM reden op tubes.

Latex

Nieuw is de door de winnaar aangeprezen samenstelling niet. In het mountainbiken rijden ze al meer dan tien jaar tubeless met latex. Ook in wegwedstrijden waar minder wordt gestuiterd dan Parijs-Roubaix, kiezen sommige ploegen voor dit type. Inspuiten met latex laten ze dan doorgaans achterwege: dat betekent al snel 30 gram extra. In de kasseienklassieker speelt het gewicht van het materiaal minder een rol.

Opvallend: veldrijders - de Hel van het Noorden vertoonde door de doorweekte omstandigheden zondag soms gelijkenis met de cyclocross - laten ondanks het grote gevaar van lekrijden tubeless links liggen. Volgens de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt is het risico te groot dat bij het vele draaien en keren op het parcours de band losklikt van de velg. Bij het mountainbiken komt dat onder meer dankzij de bredere banden en de vering op de fiets veel minder voor. Wat ook een rol speelt: de keus in tubes is nog veel groter dan in tubeless. Continental zou in het jongste type het gevaar van losschieten hebben beperkt door de zijwangen te versterken.

Als het om rubber gaat, draait het in Parijs-Roubaix niet alleen om tubes of tubeless. De banden worden er steeds breder. Waar vroeger nog met 23 of 25 millimeter werd gereden, is nu de grens van 30 overschreden. Ze kunnen toe met lagere druk en geven meer grip en comfort. Hoe nauw het luistert, leerde de fietswissel van Gianni Moscon op het moment dat hij nog op kop lag. Waar hij voorheen vrijwel vlekkeloos de kasseien nam, stuiterde hij op zijn nieuwe rijwiel alle kanten op en kwam zelfs ten val. Het leek er sterk op dat de bandenspanning te hoog lag. Het kostte hem de overwinning. Met zijn uiteindelijke vierde plaats had de arme Italiaan geen reden om wie dan ook te bedanken.