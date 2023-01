Coen van Bunge is de beste hockeyscheidsrechter ter wereld: ‘Ik zie mezelf meer als een manager in het veld’

Scheidsrechter Coen van Bunge (m) tijdens de olympische hockeyfinale van 2021 tussen Australië en België. Beeld Koen Suyk

Kort nadat hij in het najaar door de mondiale hockeybond was uitgeroepen tot beste hockeyscheidsrechter ter wereld merkte Coen van Bunge dat zijn roem hem vooruit was gesneld. Tijdens een Pro Leaguewedstrijd tussen India en Spanje maakte Van Bunge een discutabele beslissing. In plaats van het oordeel van de videoscheidsrechter aan te vragen besloot de Spaanse aanvoerder zich neer te leggen bij de beslissing van Van Bunge.

‘Ik voelde dat ik veel respect genoot van de aanvoerder. Hij vermoedde dat ik het wel goed gezien zou hebben. Maar toen ik na de wedstrijd zelf de beelden bestudeerde, zag ik dat ik ernaast zat’, vertelt Van Bunge in aanloop naar het WK hockey voor mannen, dat vrijdag in India begint.

De topscheidsrechter is ervan overtuigd dat zijn mondiale onderscheiding hem in het veld ten dienste komt. ‘Het helpt zeker, dat merk ik nu al. Spelers leggen zich net iets sneller neer bij mijn beslissingen en klagen minder.’ De 41-jarige leidsman uit Wassenaar ziet zijn uitverkiezing als een mooie uitdaging om zijn huidige niveau te handhaven. ‘Het laatste wat ik nu zal doen, is achteroverleunen. Ik wil de eer hooghouden en blijf continu in mezelf investeren.’

Manager in het veld

Van Bunge beleefde in 2021 zijn hoogtepunt met het fluiten van de olympische finale tussen België en Australië. Met 125 internationale duels (plus 72 interlands als videoscheidsrechter) achter zijn naam, dankt zijn eretitel aan zijn uitstekende optredens tijdens de Pro League en de Asia Cup in Bangkok. Van Bunge voelt volgens de mondiale hockeybond FIH heel goed aan wat een wedstrijd nodig heeft. ‘Ik zie mezelf niet zozeer als een scheidsrechter, maar meer als een manager in het veld’, licht Van Bunge toe. ‘Ik wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de wedstrijd en daarom fluit ik ook niet pietje-precies volgens de regels.’

De interactie met hockeyers noemt Van Bunge het mooiste aan zijn vak. ‘Ik vind het belangrijk om in het veld een relatie op te bouwen met spelers. Daarom noem ik hen vaak bij hun voornaam en mogen ze mij ook gewoon Coen noemen. Met het weghalen van drempels neemt het respect voor elkaar alleen maar toe.’

Team Van Bunge

Na twee Olympische Spelen (Rio en Tokio), drie Champions Trophy’s en drie EK’s beleeft Van Bunge in India zijn WK-debuut (13-29 januari). Als hij straks in Bhubaneswar zijn eerste poulewedstrijd fluit, heeft de arbiter er een maandenlange voorbereiding op zitten. Die varieert van het fluiten van oefentoernooien om spelers ‘en hun trucjes’ te leren kennen tot het kijken van talloze wedstrijdbeelden en het investeren in mentaal welzijn.

Als één van de weinige mondiaal actieve hockeyscheidsrechters heeft Van Bunge een team van professionals om zich heen geformeerd. Een sportpsycholoog, inspanningsfysioloog, scheidsrechterscoach en een cameraman die beelden verzamelt van zijn wedstrijden vormen gezamenlijk ‘Team Van Bunge’. ‘De mensen in mijn team houden mij continu een spiegel voor waardoor ik scherp blijf. Zo’n vier maanden voor een groot toernooi begin ik met sessies bij een psycholoog en ook tijdens het toernooi heb ik na iedere wedstrijd even contact. Mentaal fit zijn is zó belangrijk om drie weken lang gefocust te zijn en beslissingen onder grote druk te nemen.’

Anders dan in het voetbal waar topscheidsrechters op grote toernooien met vaste assistenten werken, kent het hockey twee scheidsrechters per wedstrijd. Er is geen sprake is van vaste koppeltjes.

Verdiensten: 60 euro

Hoewel Van Bunge zijn metier als een op en top professional beoefent, zijn de verdiensten voor hockeyscheidsrechters verwaarloosbaar. Op de Olympische Spelen en het WK ontvangen arbiters enkel een dagvergoeding van 60 euro. Tijdens wedstrijden in de Pro League krijgen ze hiernaast 100 euro per wedstrijd. Hotels en vluchten worden wel vergoed. Van Bunge noemt de verdiensten ‘armoedig maar voor mij wel de moeite waard’.

Sinds vier jaar heeft Van Bunge het geluk dat zijn werkgever de Nederlandse hockeybond is. Hij is verantwoordelijk voor de arbitrageopleidingen en vormt het uithangbord van het scheidsrechterskorps. Van Bunge ziet het als één van zijn belangrijkste taken om fluitende jeugd te inspireren. Voorheen werkte hij als marketeer in de reiswereld en kostten de toernooien hem alleen maar geld. ‘Dat deed ik ook met liefde en plezier, maar het is geweldig dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.’

