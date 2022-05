Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré vormen de kurk waarop PSV in de titelrace drijft

Cody Gakpo (l), een van de steunpilaren van PSV dit seizoen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat zegt de 4-2-zege op Willem II?

PSV blijft in het spoor van Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt mag met nog drie wedstrijden te gaan en vier punten achterstand een sprankje hoop houden op de eerste landstitel sinds 2018, al moet dan een klein wonder gebeuren, beseffen ze ook in Eindhoven. Opgeven doet PSV niet.

Dat PSV in eigen stadion van Willem II won, mocht geen verrassing heten. Sterker, de bekerwinnaar presteert dit seizoen uitstekend in de competitie als het niet tegen Ajax, Feyenoord of AZ voetbalt. In de wedstrijden tegen de overige clubs pakte PSV 71 van de mogelijke 78 punten. PSV verloor alleen op bezoek bij Willem II en speelde gelijk tegen FC Twente en Heerenveen.

Ter vergelijking: Ajax heeft dit seizoen meer moeite om de wedstrijden tegen de overige clubs, dus de zogenaamde topwedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ buiten beschouwing gelaten, te winnen. Ajax voetbalde in die wedstrijden 66 punten bij elkaar, vijf minder dan PSV.

Welke indruk maakt Roger Schmidt?

Het was een even opvallend als opmerkelijk tafereel afgelopen week bij PSV. Terwijl Benfica via de officiële clubkanalen meldde een principeakkoord met Schmidt te hebben, wilde de Duitse trainer zelf niet bevestigen dat hij volgend jaar de leiding heeft over de Portugese topclub, die dit seizoen zowel Ajax als PSV de voet dwars zette in Europa. ‘Mijn ervaring als coach is dat je in het hier en nu moet leven en niet te veel aan het verleden of de toekomst moet denken’, zei hij.

Schmidt maakte in februari al bekend komende zomer de deur na twee seizoenen achter zich dicht te trekken in Eindhoven. Het is niet ten koste gegaan van de prestaties van PSV. De club verloor in de competitie sindsdien alleen van AZ en speelde gelijk bij Twente. ‘We geloven nog altijd in de titel’, zei Schmidt na de overwinning op Willem II. ‘Anders hadden we ook niet zo’n goede reeks kunnen neerzetten.’

Zijn hoogtepunt bij PSV beleefde hij twee weken geleden, door in de bekerfinale Ajax te verslaan. Zo vertrekt Schmidt hoe dan ook met een hoofdprijs, al kan de beker het wisselvallige spel van PSV onder zijn leiding niet helemaal verbloemen.

Welke spelers zijn in vorm?

Mede door een trits aan blessuregevallen pakten reeds afgeschreven spelers als Érick Gutiérrez, Mauro Junior en Ritsu Doan dit seizoen hun kans bij PSV. Schmidt hield altijd vertrouwen in het trio en gaf ze met enige regelmaat speeltijd. Toen ze nodig waren door het wegvallen van een aantal basiskrachten bewezen ze het gelijk van hun trainer.

Maar wil PSV nog een serieuze gooi doen naar de titel dan moet het toch vooral hopen op Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Het duo is dit seizoen de kurk waar PSV op drijft. Tegen Willem II maakte Gakpo zijn tiende doelpunt van het seizoen. Hij is samen met Eran Zahavi gedeeld clubtopscorer. Ook stond hij al dertien keer met een assist aan de basis van een doelpunt.

Op het middenveld heeft Sangaré zich ontpopt tot onmisbare kracht. Het oermens uit Ivoorkust werd in zijn eerste jaar bij PSV nog veelal bekritiseerd vanwege zijn spel aan de bal, maar bewijst dit seizoen zowel in balbezit als bij balverlies van grote meerwaarde te zijn. Niet voor niks wordt zijn naam gelinkt aan clubs uit de Engelse Premier League.

Wie maken de ploeg kwetsbaar?

Met de komst van Schmidt naar PSV kwam ook het blessurespook naar Eindhoven. Onder Schmidt kende PSV in twee seizoenen al zo’n zestig blessuregevallen, zocht het Eindhovens Dagblad onlangs uit. Ook tegen Willem II was het weer raak. Kort voor rust viel Carlos Vinicius uit met een op het oog ernstige hamstringblessure.

In tranen voegde de Braziliaanse spits zich bij de toch al volle ziekenboeg, waar ook de al langer afwezige Boscagli, Obispo, Mwene, Thomas en Madueke verblijven, terwijl ook de zieke Götze ontbrak tegen Willem II. Schmidt: ‘Bij spierblessures moeten we zorgvuldig kijken wat er fout is gegaan. Maar we doen er alles aan om onze spelers zo goed mogelijk voor te bereiden en te behoeden voor blessures.’

Welke tegenstanders staan er nog op het programma?

PSV speelt nog tegen Feyenoord (uit), NEC (thuis) en Zwolle (uit). Vooral de uitwedstrijd tegen Feyenoord is een proeve van bekwaamheid voor de ploeg van Schmidt. Sinds zijn komst twee zomers geleden heeft PSV moeite om de topduels tegen Ajax, Feyenoord en AZ te winnen. Van de elf onderlinge competitiewedstrijden wist PSV er slechts één winnend af te sluiten (AZ-uit dit seizoen).

Het maakt pijnlijk duidelijk waar PSV het dit seizoen vooralsnog heeft laten liggen. In de topduels wist het slechts drie van de mogelijke vijftien punten te pakken. Ajax verzamelde in hetzelfde aantal topwedstrijden twaalf punten. Schmidt: ‘We zullen ons op Feyenoord-uit voorbereiden zoals we dat altijd doen. De laatste weken voelt elke wedstrijd als een finale voor ons omdat we weten we alles moeten winnen om kans te houden op de titel.’