Coco Gauff droomt als Barbie

Ze kunnen zo mooi praten, Amerikaanse kampioenen in de sport. Alsof ze op de universiteit cum laude zijn geslaagd voor Optreden na een Grote Overwinning. Met zinnen als poëtische pareltjes of ultieme waarheden, of allebei. Ze zetten aan tot denken en zijn soepel uitgesproken. Geoefend maar toch uit het hart, volleerd en toch spontaan.

‘Zij die dachten dat ze water op mijn vuur gooiden, voegden slechts brandstof toe. En nu brand ik helder’, zei Coco Gauff na haar zege in de US Open, uitgerekend in New York, in de jungle van beton waarin zoveel mensen dromen zien uitkomen. Gauff, 19 jaar, is als tiener al een icoon van de sport. Ze was als zwart meisje van vijftien, zestien al goed en daarbij dapper, ook door zich uit te spreken over de dood van George Floyd en Black Lives Matter. Toen was ze al een winnaar in het leven, maar omdat de hele grote overwinning op de tennisbaan uitbleef, de grand slam, kreeg ze kritiek. Ze was een hype, een voorbijganger. Inderdaad: een jonge vrouw die was opgebrand voordat het vuur was opgelaaid.

Tijdens de persconferentie in New York keek ze naar de trofee en zei: ‘Ik wil deze beker opdragen aan mijn vroegere ik, om alles wat zij heeft doorstaan.’ Ook weer mooi gezegd door Coco Gauff. Trouwens: alleen die naam al. Het is bijna alsof die is verzonnen in het Laboratorium van Namen die passen bij een bepaalde sporter. Coco. Gauff. Hoort bij de snelheid van tennis. Zoals Frenkie een perfecte naam is voor een vrolijk verdelende middenvelder in het voetbal. Zo treffend zelfs, dat andere middenvelders hun kind ook Frenkie noemen.

Onbedaarlijk huilen

Hoe Gauff het krachtspel van Aryna Sabalenka ontregelde en zich vastbeet in elk punt, in elke balwisseling, was fascinerend en meeslepend om te aanschouwen. Toen dat allemaal was gelukt, liet ze zich achterover vallen, barstte in onbedaarlijk huilen uit en zag ze haar vader op de tribune. Ze had hem nog nooit zien huilen, vertelde ze tijdens een interview op de baan. Hij probeerde zich nog te verweren, maar nee, kansloos.

Ze dankte Serena en Venus Williams, voor hun immense betekenis voor zwarte sporters. Gauff vergaapte zich als kind aan de zussen. Later trok ze zich aan hen op, nog later ging ze zich spiegelen aan de vedetten en nu is ze de natuurlijke opvolger. En nu kreeg ze uit handen van nog zo’n voorvechter voor vrouwenrechten in de sport, Billie Jean King, een cheque van 3 miljoen dollar overhandigd. Zie dan maar eens onbewogen te blijven.

Ze dankte haar ouders. Haar moeder Candi, die haar bleef inprenten dat het uiteindelijk gaat om de mens Coco, niet om de sporter. Tennis is wat ze doet, niet wat ze is. Even later voelde ze haar vader Corey ook huilen bij zijn omhelzing. Hij schudde van emotie.

Alles kwam hier samen: de strijd voor gelijke rechten, volharding, het uitkomen van dromen en Hollywood. Later op de dag postte Gauff een foto op Instagram. Ze zit met de beker op een betonnen rand in New York. Roze tenue. Bijschrift: Barbie dreams.