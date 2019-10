Coaches multitasken zich suf op WK atletiek: vanwege de hitte komt iedereen tegelijk in actie

Anouk Vetter aan de start van de 100 meter horden. Beeld Getty

Op de WK atletiek in Doha is vanwege de hitte een ongebruikelijke, voor coaches en atleten zeer uitdagende programmering ontstaan op de meerkamp. Er is geen ochtendprogramma en de mannen en vrouwen komen allemaal op dezelfde twee avonden in ­actie. Toen het schema bekend werd, bogen de coaches van de bond zich over een masterplan. Want Ronald Vetter kan zich niet in tweeën of drieën splitsen.

Op de tribune in Doha zit hij op woensdag om 17.05 uur lokale tijd klaar voor het eerste onderdeel van de vrouwen, de 100 meter horden. Zijn atleten Anouk Vetter (zijn dochter) en Emma Oosterwegel komen daarop in actie. De Nederlandse Nadine Broersen doet ook mee, maar die heeft haar eigen coach.

Vlak voordat de vrouwen klaarstaan voor de start, komt Pieter Braun uit de coulissen. Braun wordt ook door Vetter gecoacht. Hij heeft zijn eerste onderdeel, de 100 meter sprint, al gedaan. ­Vetter kon het niet zien, hij was nog in de warming-up bij dochter Anouk en Emma Oosterwegel.

‘Bij de warming-up heb ik ze nog alle drie geholpen. Pieter is daarna door ­fysiotherapeut Rik Tacken naar de callroom gebracht, die springt ook even in. Dat is op zich best handig, want dan kan Pieter last minute nog een behandeling krijgen als dat nodig is.’

Vetter heeft Braun nog niet gesproken. Op zich niet erg na de sprint, zegt hij. ‘Dat is op dat onderdeel niet heel erg essentieel. Tijdens de 100 meter kun je toch niets doen. Wat moet je daarna zeggen? Goed gedaan jongen. Straks heeft hij wel een coach nodig.’

Braun loopt naar het verspringen, zijn tweede onderdeel. Daar zit hoofdcoach Charles van Commenée klaar op de tribune. Hij is voor nu even de vraagbaak tussen de drie sprongen door.

Been breken

Het is belangrijk dat Vetter de start van het hordelopen bij de vrouwen ziet. Die moet goed gaan. ‘Ook al ben je nog zo goed, als het daar fout gaat, is je meerkamp klaar. Eén keer je voet onder dat plankje en je gaat ongelooflijk hard op je toet. Je kunt je been breken.’

Dan kijkt Vetter over zijn rechterschouder naar het grote scherm achter hem in het Khalifa-stadion. Daar ziet hij de race beter. Het startschot klinkt. ‘Drie horden, vier horden’, roept hij. ‘Kom op nou!’

Anouk Vetter, in 2017 goed voor WK-brons op de meerkamp, loopt haar beste tijd van het seizoen: 13,55 seconden. Goed? ‘Nee’, zegt de coach. ‘Vier horden aangeraakt.’ Oosterwegel loopt 13,65.

De twee zevenkampsters zien hem zitten op de tribune. Ze zwaaien even. Hij pakt zijn tas om naar beneden te gaan om ze op te vangen tijdens de korte pauze voordat ze naar het hoogspringen gaan.

Wisseltruc

Ondertussen is Braun al bezig met verspringen. 7,21 meter, 7,47 meter, 7,11. En hup, met Van Commenée door naar kogelstoten.

Na dat onderdeel volgt de grote wisseltruc. Vetter wil wel bij de belangrijkste onderdelen van zijn atleten zijn. ‘Na hoogspringen draag ik de dames over aan Charles. Dan gaat hij ze begeleiden bij het kogelstoten. Ik doe Pieter dan weer bij het hoogspringen. Daarna sluiten we af bij, even denken, de voorbereiding van de 200 meter dames en de 400 meter van Pieter. Die warming-up begeleid ik dan weer.’ Hij moet lachen. ‘Ja, het is een hele klus.’

Het begeleidingsplan ligt al bijna een jaar klaar. Toen de organisatie het schema bekendmaakte, werd er gekeken hoe het te coachen viel. Vetter en Van Commenée hebben de wisseltruc op twee wedstrijden getest. Niet alleen voor de WK handig, maar ook belangrijk voor Tokio. Op de Olympische ­Spelen volgend jaar komen de mannen ook in actie op dezelfde dag als de vrouwen. Ook daar moet de boel verdeeld worden.

De vier Nederlandse meerkampers worden in Doha bijgestaan door één teamarts, zij pendelt tussen de warming-uphal en de baan. Twee fysiotherapeuten verdelen de sporters onderling. Zij zijn extra belangrijk omdat de onderdelen kort na elkaar komen, waardoor pijntjes op de loer liggen.

Na één avond multitasken staat ­Nadine Broersen op de 8ste plek in het klassement. Vetter staat 12de, Oosterwegel 15de. Vandaag begint deel twee van het circus. Pieter Braun mag nog vijf keer, de vrouwen drie. Acht starts, twee coaches en een wisseltruc tussendoor.