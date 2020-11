Coaches met een stem als een misthoorn lijken in het voordeel in de lege stadions

Feyenoord-coach Dick Advocaat. Beeld BSR Agency

De welluidende stem van Danny Buijs weerklinkt dezer dagen tijdens duels van FC Groningen tot in elke uithoek van het stadion. Meer dan ooit kunnen coaches verbaal invloed uitoefenen tijdens een wedstrijd nu fans niet zijn toegestaan. Buijs: ‘Eén ding weet je nu zeker: de spelers hebben mijn aanwijzingen gehoord.’

Buijs kreeg begin oktober complimenten na de thuiswinst op Ajax (1-0) voor zijn fanatieke coaching 98 minuten lang. FC Groningen oogde geïnspireerder dan Ajax, waarvan de coach, Erik ten Hag, zich minder roerde. De wat schorre Ten Hag legt het qua stemvolume sowieso ruim af tegen de misthoorn van Buijs.

Buijs vertelde na afloop dat hij zo nadrukkelijk coacht om stemmetjes in de hoofden van zijn spelers te verjagen. Een maand later licht hij toe: ‘Zo’n stemmetje zegt misschien: ik zet even geen druk, want ik ben moe of ik doe het gewoon even niet. Dan probeer je die speler te pushen door ‘zet druk’ te schreeuwen.’

In een vol stadion verstaan hooguit de twee spelers in zijn buurt hem. Met handgebaren probeert hij dan de anderen te bereiken. Maar dat komt niet altijd over. Of spelers zien het niet. Buijs grijnzend: ‘Of ze wíllen het niet zien.’

FC Groningen is aardig gestart en staat zevende, maar Buijs zal niet beweren dat het komt doordat hij beter hoorbaar is. Hij coacht ook niet nadrukkelijker dan toen de stadions nog vol zaten. ‘Toen was ik na afloop echt schor, omdat ik boven het publiek wilde uitkomen.’

Het is ‘de aard van het beestje’ om zo fanatiek te zijn langs de lijn. ‘Aan de start van het seizoen moet er vaak nog wat meer bijgestuurd worden. Ik ben een beginnende trainer. Zo denk je meer invloed te hebben, maar misschien valt dat heel erg mee.’

FC Groningen-back Bart van Hintum zegt er profijt van te hebben. ‘De trainer kan nu tactisch sneller iets omzetten. En het is prettig als je vanaf de kant wordt gestimuleerd als je denkt dat je moe bent.’

Met name in Nederland zijn selecties jeugdiger geworden. Buijs kwam als jonge speler bij Feyenoord tal van ervaren rotten tegen. Nu heeft hij maar drie geroutineerde spelers tot zijn beschikking, waarbij degene met de meeste ervaring, Arjen Robben, nog nauwelijks speelde. ‘Je mist net een beetje gogme om een wedstrijd over de streep te trekken in vergelijking met vroeger. Het liefst heb je dat spelers zelf bepaalde dingen oplossen.’

Toeval of niet, maar de rustigste eredivisiecoaches Hans de Koning (VVV), Adrie Koster (Willem II) en Henk Fraser (Sparta) zijn met hun clubs beroerd gestart. Fraser verroerde zich zelfs tijdens Sparta - AZ (4-4) amper, terwijl dat zo’n beetje de meest memorabele wedstrijd van dit seizoen was.

FC Groningen-trainer Danny Buijs. Beeld ANP

‘Het grappige is dat als we sprankelend voetbal spelen en ik zit gewoon rustig er gezegd wordt: deze trainer heeft alles onder controle. Maar als het niet loopt, zeggen ze: hij is gelaten, hij heeft het al opgegeven', stelde Fraser na dat duel. ‘Ik denk dat het averechts werkt als ik spelers helemaal verrotscheld als het moeizaam gaat. Daar ken ik mijn groep goed genoeg voor. Je kunt beter in de rust dingen duidelijk aangeven en afspreken.’

Sparta-verdediger Bart Vriends beaamt: ‘Zinvolle aanwijzingen hebben het meest effect. Als je superslecht speelt en je krijgt ook nog een gefrustreerde trainer over je heen dan wordt het echt niet beter.’

De ene spelersgroep gaat beter om met een schreeuwende coach dan de ander, beaamt Buijs. ‘Dus daar moet je op letten. Vinden mijn spelers dit prettig? Doe ik dit voor hen of voor mijn eigen gemoedsrust? Spelers kunnen ook gek van je worden. Je moet er niet in doorslaan.’

Vermoedelijk zal er komende zondag in De Kuip meer lawaai zijn dan in andere stadions als FC Groningen tegen Feyenoord speelt. Feyenoord-coach Dick Advocaat lijkt soms een eenmanslegioen. Zijn ploeg is er overigens niet beter door gaan voetballen. Zoals ook het geschreeuw van Kevin Hofland, coach van hekkensluiter Fortuna Sittard, nog weinig uithaalt.

Buijs hoopt in ieder geval zo snel mogelijk weer in een vol stadion te coachen. ‘Dit is niet leuk, je mist het publiek enorm.’ Dat zijn spelers dan weer kunnen zeggen dat ze hem niet gehoord hebben, neemt hij op de koop toe.