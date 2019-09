Coaches in Nederland morren over salaris en carrièreperspectief

Technisch directeur Maurits Hendriks van het NOC NSF waarschuwt voor een braindrain: 'Het risico bestaat dat onze coaches vertrekken als de erkenning en het carrièreperspectief in het buitenland groter is.’ Beeld ANP

Onderzoeker Jan Willem van der Roest van de Universiteit Utrecht ondervroeg samen met het Mulier Instituut topsporters, talenten, technisch directeuren en trainers. Hij stuurde 243 coaches een vragenlijst en kreeg er 136 ingevuld terug. Dat geldt als een hoge respons. De algemene waardering voor het topsportklimaat is sinds 2008 gestegen van 6,7 tot 7,2.

De coaches waren veelal bonds­coaches en talentcoaches, werkzaam bij de vijf Nederlandse Centra voor Topsport en Onderwijs en de 76 sportbonden. Ook zij waarderen de topsportomstandigheden in Nederland viertiende hoger dan bij de vorige meting in 2015: 7,1 in plaats van 6,7. Technisch directeuren geven zelfs een 7,4, negentiende hoger dan vier jaar geleden.

Tevredenheid is er vooral over de verbeterde accommodaties en het uitgebreide internationale wedstrijdprogramma. Het carrièreperspectief van coaches in Nederland wordt door bijna de helft van de technisch directeuren, de beleidsbepalers, als slecht beoordeeld.

Coaches kijken jaloers naar de financiële en carrièremogelijkheden in andere landen. Zij wijzen vooral naar de Verenigde Staten, waar coaches royaal emplooi vinden in de schoolsport. In de Nederlandse tegenvoeter, de verenigingssport, kunnen weinig trainers een betaalde baan vinden.

Sportpiramide

Een professionele werkkring is vaak een gesubsidieerde job in de top van de Nederlandse sportpiramide. Er wordt geklaagd over een gebrek aan doorstroming. De beloning in die top houdt niet over. Eenvijfde verdient minder dan modaal (33 duizend euro), hetgeen duidt op parttime banen.

‘Te weinig om normaal te kunnen functioneren’, vindt Van der Roest. De helft verdient goed, van een tot twee keer modaal (39 tot 64 mille) en daarboven. In 2015, bij de vorige meting, was het nog 60 procent.

Het initiatief om trainers en coaches beter te belonen en meer perspectief te geven, kwam in 2005 van de toenmalige technisch directeur van NOCNSF, Charles van Commenee. De huidige technisch directeur, Maurits Hendriks, stelt in een reactie vast dat zijn NOC zich nog steeds sterk maakt voor de beloning voor het drukke werk in een steeds complexere wereld.

De werkgelegenheid in de top van de sector breidt zich nog steeds uit, aldus Hendriks. Hij wijst op twintig fulltime banen per 2018 en op de aanstelling van talentcoaches.

Voor de periode 2018-2020 heeft het Rijk nog eens 2,35 miljoen extra uitgetrokken ‘voor meer en persoonlijke begeleiding door coaches en experts’. Hendriks waarschuwde bij de bekendmaking van het rapport voor het risico van braindrain, het weglekken van kennis en ervaring.

‘Waakzaamheid is geboden, het risico bestaat dat onze coaches vertrekken als de erkenning en het carrièreperspectief voor coaches in het buitenland groter is. Het is al moeilijk om voldoende goede coaches te behouden, terwijl we er meer nodig hebben gezien de toegenomen belasting.’