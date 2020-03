Coaches en renners steunen oproep wielerunie de Spelen te annuleren

Harry Lavreysen pakt zijn derde wereldtitel op het WK. Beeld BSR Agency

Coach Hugo Haak van de baansprinters spreekt van ‘een juist antwoord op het echte probleem in de samenleving’. ‘Er zijn twee argumenten voor afstel: sporters moeten kunnen uitgaan van een eerlijke competitie en de gezondheid van sporters en publiek dient te worden gewaarborgd. Dat is allemaal niet het geval.’

Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse mountainbikers maakt zich weinig illusies. ‘De veiligheid is in het geding. Zie je het voor je: 10.000 sporters afkomstig uit de hele wereld ruim twee weken bij elkaar in één dorp?’

Wereldkampioen Harrie Lavreysen, de sprinter die op de baan zicht heeft op drie keer goud, houdt rekening met afstel. Hij meldde zondag op Twitter dat hij een beslissing van het Internationaal Olympisch Comité hoe dan ook zal respecteren. ‘Gezondheid gaat boven alles.’

Voorzitter Marcel Wintels van de Koninklijke Nederlandsche Wielrenunie (KNWU) verraste zaterdag de andere sportbonden in Nederland met zijn opvatting dat de Spelen maar beter niet konden doorgaan. Hij kwam niet op eigen initiatief naar buiten, hij reageerde op een vraag van het persbureau ANP nadat internationaal de roep om afstel steeds luider werd. Hij hoopt nu op aansluiting van andere sportbonden. ‘Het is een appèl. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen.’

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond liet weten zich niet in de gelederen te scharen. Het is volgens voorzitter Erik Gerritsen aan sportkoepel NOCNSF om met standpunten naar buiten te komen. De organisatie toonde er zondag in een reactie begrip voor dat bonden hun zorgen kenbaar maken. Voorzitter Anneke van Zanen verklaarde dat de Spelen alleen kunnen doorgaan als het coronavirus onder controle is. Het IOC moet volgens haar snel duidelijkheid geven.

Wintels’ mening heeft gewicht: het zijn de wielrenners die naar verwachting het meest kunnen bijdragen aan de medailleoogst. De baanrenners domineren al jaren in hun discipline, met in de selectie naast Lavreysen onder anderen Europees kampioen Jeffrey Hoogland en wereldkampioen Kirsten Wild. Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet op winst in het mountainbiken. Op de weg gelden bijvoorbeeld Tom Dumoulin (vooral op de tijdrit), Annemiek van Vleuten en Anna van den Breggen als kanshebbers. De KNWU-voorzitter realiseert zich dat. ‘Dit is de sterkste en kansrijkste delegatie ooit.’

Maar hij zag de afgelopen week dat er pijlers onder de Spelen begonnen te verkruimelen. Algemeen directeur Gerard Dielissen van NOCNSF noemde het enkele dagen geleden ‘gedurfd’ om ze toch te laten doorgaan. Het sluiten van alle sportfaciliteiten leidde ertoe dat sporters gingen improviseren om zich toch maar voor te bereiden. Wintels sprak met KNWU-directeur Thorwald Veneberg en samen met het bestuur kwamen ze tot de slotsom dat er geen andere keus was om aan te dringen op annulering.

Wintels: ‘Je ziet dat sporters het links- of rechtsom toch blijven proberen, stiekem zelfs; er werd bijna grappig over gedaan. Ik geloof dat we ze tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Ik snap dat ze tot het uiterste gaan om hun doel te bereiken. Maar dat levert risico’s op, voor hun eigen gezondheid en anderen. Je brengt ze in een onmogelijke spagaat. Enerzijds ontzeggen we ze de mogelijkheden om te trainen en stopt hun begeleiding, anderzijds houden we het perspectief op het verwezenlijken van hun dromen en ambities in stand. Het is bijna onverantwoord dit nog weken of zelfs maanden te laten voortduren.’

Volgens Hugo Haak ligt de voorbereiding van de baanrenners nog op schema. Ze verblijven thuis. Daar hebben ze de beschikking gekregen over toestellen uit het krachthonk. Ook rijden ze veel op de weg om de conditie bij te houden. ‘Ze blijven nog gewoon aan de gang. Pas als dit nog twee of drie weken langer duurt, zullen we ons moeten aanpassen. Maar we zijn er nu nog niet mee bezig, er zijn nog zoveel scenario’s denkbaar. We moeten het aan de experts overlaten. Juist het niet weten maakt het zo lastig.’

Bondscoach De Knegt heeft contact gehad met de renners uit zijn selectie mountainbikers, met Milan Vader, Anne Tauber en Anne Terpstra; nog niet met Van der Poel. ‘Ze waren het met me eens dat dit geen zin heeft.’ Dat het speelveld ongelijk is, bleek hem nog zondagmorgen toen hij een rit op de fiets maakte. ‘Spaanse en Italiaanse renners komen de deur niet meer uit. Maar hier zag ik overal groepjes rijden. Dit is een absurde situatie.’