Coachen in India of Pakistan is voor Oltmans dansen op een vulkaan

De uitbundige taferelen na de 4-0 zege van de Indiase hockeyers tegen Pakistan komen Roelant Oltmans bekend voor. Als coach van India verpletterde hij de aartsvijand met 6-1 en 7-1, waarna zo ongeveer een standbeeld voor hem werd opgericht. Na zijn ontslag keerde de 63-jarige trainer terug naar zijn oude liefde Pakistan. En is de Champions Trophy in Breda na de oorvijg van de grootste rivaal al nagenoeg mislukt.

Chaos, een gebrekkige structuur, haantjesgedrag in de selectie; Oltmans ziet het allemaal terug in de beladen openingswedstrijd tegen India. Bij een 2-0 achterstand haalt hij zijn keeper van het veld om met een extra veldspeler de schade te repareren. Twee keer lopen de Indiërs de bal in het lege doel, de 4-0 valt in de slotseconden als de spelers van Pakistan het al hebben opgegeven.

In India ervoer Oltmans al hoe dun het lijntje is tussen verering en verguizing. Toen India matig presteerde bij de halve finale van de Hockey World League (HWL) in 2017, waren de bronzen medaille bij de HWL in 2015 en de tweede plaats op de Champions Trophy in 2016 snel vergeten. Oltmans moest wijken voor Sjoerd Marijne, die inmiddels alweer is verbannen naar het Indiase vrouwenteam. Geduld? ‘Dat is een rekbaar begrip in India en Pakistan’, aldus Oltmans.

Coachen in India of Pakistan blijft dansen op een vulkaan. De vluchtige emoties na winst of verlies raken Oltmans niet meer. ‘Ik word er niet warm of koud van. Ik had mijn doelman kunnen laten staan, dan verliezen we met 2-0. Je ziet het voornaamste probleem bij Pakistan. We scoren te weinig.’

Opvallende transfer

Zijn opvallende transfer lijkt op de wraakactie van Johan Cruijff, die in 1983 van Ajax naar Feyenoord verhuisde en prompt landskampioen werd. Oltmans: ‘De Indiase hockeybond heeft mij ontslagen, ik ben niet zomaar naar Pakistan overgestapt. Met diverse spelers van India heb ik nog geregeld contact, de bestuurders zullen me de stap naar Pakistan vast kwalijk hebben genomen.’

Foto ANP

Voormalig bondscoach Hans Jorritsma werd in 1994 wereldkampioen met Pakistan, tien jaar later eindigde Oltmans met de Paki’s als vijfde op de Spelen van Athene. Alleen de eveneens naar Pakistan teruggekeerde, Nederlandse fysiotherapeut Rens Reijsenbach maakte de glorietijd mee. Oltmans, lachend: ‘Hij lapte sterspeler Shabaz op tijdens het WK in ‘94, dan ben je heilig in Pakistan.’

Spelen van Tokio

Zondag verliest Pakistan met 2-1 van Australië, maar Oltmans voorziet een nieuwe bloeiperiode bij de aartsvaders van het hockey. ‘Ik moest op nul beginnen, we mochten als nummer 13 van de wereld alleen met een wildcard meedoen omdat het de laatste Champions Trophy is. Het is aan ons om te laten zien dat we op dit podium thuishoren. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons plaatsen voor de Spelen van Tokio in 2020.’

Eerst moet Pakistan uit zijn isolement worden verlost. Oltmans: ‘Pakistan is volop in ontwikkeling, het land is ook veiliger geworden. Vanwege de negatieve reisadviezen spelen we onze thuiswedstrijden in de nieuw Pro League in Schotland. Glasgow heeft een grote Pakistaanse gemeenschap, ik hoop dat we ooit weer in eigen land kunnen hockeyen. De internationale sportcontacten worden voorzichtig hersteld, er is een kentering zichtbaar.’