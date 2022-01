Coach Vera Koenen gaat volleybalsters Sliedrecht verlaten: ‘Het heilige vuur begon wat af te nemen’

Vera Koenen, de vrouwen van Sliedrecht coachend: 'Ik hoop altijd maar dat er een mooie topvier staat aan het einde. Dat we een keer vol aan de bak moeten.’ Beeld Ronald Hoogendoorn

De ene keer knikt Sliedrecht-coach Vera Koenen tevreden. Dan balt ze haar vuist. Na een mooi punt gooit ze haar armen in de lucht. Bij een misser zakt ze gefrustreerd door haar knieën, of ze begraaft haar hoofd in haar handen.

Aan haar lichaamstaal is het in ieder geval niet te zien, dat het vuurtje bij Koenen op begint te raken. Na dit seizoen stopt ze als coach van de regerend landskampioen. Na twee landstitels, twee bekers en vier supercups in vier jaar tijd is Koenen toe aan iets nieuws. ‘Het heilige vuur begon wat af te nemen. Ik zie al vier jaar hetzelfde verloop van de competitie’, vertelt Koenen.

In het geval van Sliedrecht zijn dat vaak grote overwinningen tegen lager geklasseerde teams, tot het pas een beetje leuk wordt richting het slot van de eredivisie.

Koenen kreeg steeds meer tegenzin om ver te rijden voor eenvoudige overwinningen. Zondagmiddag is het weer zo’n dag. Koenen was, vanuit haar woonplaats Heemstede, twee uur onderweg naar het Limburgse dorpje Meijel voor het duel met de vrouwen van Peelpush.

In een vloek en een zucht won haar ploeg de eerste set (12-25). In de tweede en derde set zag het wedstrijdverloop er ongeveer hetzelfde uit. Pats, boem, punt voor Sliedrecht (8-25 en 16-25).

Met de overwinning op de huidige nummer 8 in de strijd om de landstitel was rekening gehouden, maar het plan van Koenen om aanvallend te spelen pakte nu extra goed uit.

Verbeterpunten

Koenen had gehoopt dat het niveau in de eredivisie, in de vier jaar dat ze hoofdcoach was bij de beste club van het land, omhoog gegaan zou zijn. Er zijn nog een hoop verbeterpunten, vindt de 55-jarige voormalig international. ‘We zijn de afgelopen jaren steeds met veel afstand landskampioen geworden. Ik hoop altijd maar dat er een mooie topvier staat aan het einde. Dat we een keer vol aan de bak moeten.’

Dat de eredivisie vorig jaar van 10 naar 13 teams is gegaan, noemt Koenen een stap in de verkeerde richting. ‘Hoe breder je het maakt, hoe zwakker het niveau wordt.’ Als voorbeeld noemt ze de wedstrijd die het tweede vrouwenteam van Sliedrecht afgelopen woensdag tegen het eerste team van Voltena uit Werkendam speelde. Voltena komt uit in de eredivisie, maar kon niet winnen van Sliedrecht 2. ‘Werkendam is een ploeg die ineens naar boven mocht, maar het niveau is niet eredivisiewaardig. En daar waren we nou juist de hele tijd mee bezig. Om het niveau op te krikken, om meer uitdaging te bieden.’

Koenen is wel blij met de komst van Team 22, het talententeam dat fulltime op Papendal traint onder bondscoach Avital Selinger. De ploeg is nog ongeslagen in de hoogste nationale competitie. Naast jonge talenten zitten er ook ervaren krachten bij zoals de 33-jarige international Myrthe Schoot. De uitblinkers in dat team maken kans op een plek in de WK-selectie. De mondiale titelstrijd staat dit najaar in eigen land op het programma.

Verpieteren

Team 22 geeft goede speelsters een kans om professioneel te trainen in Nederland, zodat talenten niet te snel naar het buitenland vertrekken om vervolgens op de bank te zitten. Er een hoop talent verloren omdat de stap naar het buitenland te vroeg wordt gemaakt, denkt Koenen. ‘Die meiden zitten dan te verpieteren in een uitgestorven Frans of Duits dorpje. De echte goede speelsters komen er wel. Maar de rest heeft het moeilijk als ze te vroeg vertrekken. Je kunt beter iets meer volwassen zijn als je dat doet.’

Ook de beste speelster van Sliedrecht, de 19-jarige Jolijn de Haan, koos ervoor om nog even in Nederland te blijven. De Haan zit al sinds haar 14de in de nationale jeugdteams. Ze speelde vorig jaar het WK onder 20 jaar, waar ze met Nederland tot de halve finale kwam. De student psychologie werd ook gevraagd voor Team 22, maar bleef liever bij Sliedrecht.

‘Jolijn had al naar het buitenland gekund, maar ze wilde nog blijven. Samen met Jolien Knollema en Elles Dambrink is ze de toekomst van het Nederlandse volleybal.’ Dambrink (18) speelt bij Team 22. Knollema (19) koos vorig jaar voor Italië.

Waar Koenen zelf voor kiest, weet ze nog niet. Ze wil het liefst betrokken blijven bij het volleybal en heeft contact met verschillende clubs. Daarnaast heeft ze een maatschappelijke carrière bij de politie, een eigen bedrijf en een gezin.

Eén ding is zeker. Na dit seizoen houdt ze het bij de volleybalsters in het blauw voor gezien. ‘Ik rij een paar keer per week van Heemstede naar Sliedrecht. Ik kan ondertussen elk grassprietje wel uittekenen.’