Coach Van Duijnhoven: Valerie van Roon zwom een wereldtijd, daar had ze van moeten kunnen genieten

Valerie van Roon (rechts) en Ranomi Kromowidjojo na de 50 meter vrije slag in Rotterdam. Beeld ANP

Net als zijn befaamde collega Jacco Verhaeren keerde zwemcoach Job van Duijnhoven vorig jaar uit Australië terug. ‘Toen ik in Sydney wilde vertellen dat ik terugging, was Jacco me net een weekje voor. Ik grap wel eens: hij heeft mijn momentje gestolen.’

Sinds augustus werkt Van Duijnhoven in Amsterdam, in het opleidingscentrum van de KNZB en bij topclub De Dolfijn. Daar trof hij onder 45 getalenteerde mannen en vrouwen de zwemmers Thom de Boer en Valerie van Roon, die hij in december olympische tickets zag veroveren. De Boer (29) met een Nederlands record (21,74) op de 50 meter vrije slag, Van Roon (22) met een toptijd op dezelfde afstand: 24,63. Ter vergelijking: Inge de Bruijn werd in 2004 in Athene olympisch kampioen op die kortste sprintafstand door na 24,58 aan te tikken.

Topprestatie

Van Duijnhoven: ‘Valerie zwom een tijd die je echt hoog moet waarderen. Ze haalde zestiende van haar pr af. Dat is voor mij een wereldprestatie. Want je moet altijd de sporter met zichzelf vergelijken. Wat voor stap zij heeft gemaakt op die afstand. Dat is een absurd grote stap die je in deze fase van je carrière niet echt vaak meer ziet. Het is echt een topprestatie. De tijd is goed voor top twaalf van de wereld. Goed voor een plaats in de halve finale van de Olympische Spelen. Als je dit soort tijden kan zwemmen, moet je vooruit gaan kijken en hogerop gaan mikken.’

Dat is er nog niet van gekomen. Van Duijnhoven had er acht maanden training aan willen besteden, om eind juli bij de Spelen nog een treetje hoger te stappen. Maar vier maanden na de olympische kwalificatie van Rotterdam is er plotseling een beslissingswedstrijd tegen drievoudig olympiër Femke Heemskerk (33) noodzakelijk, waarbij Van Roon in goede vorm hoort te zijn (zie inzet, red.).

‘Wat erg is in mijn ogen, is dat Valerie niet van haar toptijd in Rotterdam heeft kunnen genieten. Ze heeft niet dat moment van geluk mogen hebben. Dat misgun je zo’n vrouw niet. Iedere sporter heeft recht op dat soort momenten die best schaars zijn in een carrière.’

Australische jaren

Van Duijnhoven is verder een tevreden mens in Amsterdam. Hij was na zes jaren Australië, in het beroemde olympische zwembad van Sydney met selecties en clubs van New South Wales, juist bezig aan een sabbatical. ‘Er was bij mijn club in Sydney gedoe over geld. Er was ook geld in overvloed, maar het betekent ook dat heel veel mensen met belangen boven jou zitten die het anders willen. We pikten het niet. Alle trainers bij de clubs zijn toen opgestapt.’

Het stond niet in zijn planning om uit het land weg te gaan, waar hij, de afgestudeerde bewegingswetenschapper, in december 2013 met een ‘backpack’ arriveerde. ‘Ik had als vrijwilliger bij een club in Nederland kunnen blijven training geven, wachtend op een kans op een mooie baan in het zwemmen. Maar ik dacht: ik ga mijn geluk elders zoeken. Australië, het walhalla van het zwemmen. Ik schreef mails aan alle grote clubs. Mag ik komen kijken, kopje koffie misschien. Dat je uit het land van Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn komt helpt dan.’

Na Australië keek hij, gehinderd door corona, uit naar jobs in nog een ver land met mogelijkheden. Hij vond zich jong genoeg om nog eens een groot project te gaan leiden. Toen kwam het telefoontje uit Amsterdam. ‘Ik snapte niet dat nog niemand in die baan was gestapt. Echt niet. Drie, vier maanden voor de olympische kwalificatie bij een ploeg met zoveel talent aan de slag kunnen gaan. Die ploeg was goed voorbereid, door Rob Schut die zijn afscheid uitstelde tot ik binnen was en aan de bak kwam te staan.’

Bubbel van Boedapest

Hij werkte, met alle hindernissen van coronaregels en verboden, aan de techniek van zijn zwemmers. Drie zwemmers, De Boer, Van Roon en Tamara van Vliet, gingen er samen zes weken tussenuit, voor deelname aan de International Swimming League, een bubbelevenement voor zwemprofs in Boedapest. Van Duijnhoven kon zelf niet mee, maar prijst Saskia de Jonge die de begeleiding van de Nederlanders ter hand nam.

Zijn zwemmers kwamen in topvorm terug in Nederland voor de olympische kwalificatiestrijd. ‘Het heeft heel mooi uitgepakt voor Thom en Valerie. Het is het mooie van dat soort omgeving. Als jij zes weken in zo’n topsportbubbel verkeert en je racet een of twee keer per week tegen de wereldtop, dan ben je zelf na die weken ook beter. Je moet lekker op die wolk meegaan. Je kon bij terugkeer in ons bad direct zien, dat ze echt goed waren geworden.’