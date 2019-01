Coach Van Bronckhorst vertrekt uit eigen beweging bij Feyenoord

Feyenoord-coach Van Bronckhorst tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Beeld VI Images

De timing om hiermee naar buiten te treden is enigszins pikant. Zondag speelt Feyenoord de Klassieker tegen Ajax. Hoewel de Rotterdamse club allang is afgehaakt in de titelstrijd kan een goed resultaat het seizoen nog enig cachet geven. De komende dagen zal het vooral over het vertrek en de opvolging van Van Bronckhorst gaan.

Anderzijds ging het daar toch al maanden over, en is de stemming bij de aanhang redelijk opgetogen na de 4-1 winst op Fortuna Sittard gisteravond. Daardoor staat Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker. Een nieuwe prijs lonkt.

Van Bronckhorst, die nog geen andere club als hoofdcoach leidde, verzamelde al veel zilverwaar sinds hij in 2015 aantrad als opvolger van Ronald Koeman: in zijn eerste seizoen en derde seizoen de beker en tussendoor de landstitel. Ook won Feyenoord nog tweemaal de Johan Cruijff-schaal.

De medio 2017 in een afgeladen De Kuip overhandigde kampioensschaal blinkt het hardst. Feyenoord wachtte er al sinds 1999 op. Van Bronckhorst, doorgaans vrij stoïcijns overkomend, huilde nadat in de slotwedstrijd van het seizoen Heracles was verslagen.

‘Fantatisch gedaan’

Technisch directeur Martin van Geel zei begrip te hebben voor het besluit. ‘Gio heeft het hier meer dan fantastisch gedaan en doet het nog steeds goed. Wij waren dan ook graag, zoals voorzien, volgende maand met hem gaan zitten om voor het eerst te praten over eventuele contractverlenging.’

Van Bronckhorst groeide op en woont nog steeds in Krimpen aan den IJssel, twee bruggen verwijderd van De Kuip. Als pupil speelde hij al bij Feyenoord, de favoriete club van zijn familie. ‘Ajax is kapsones,’ zei z’n inmiddels overleden oma begin 2017 in een profiel van Brandpunt.

Zo boud zijn de uitspraken van Giovanni van Bronckhorst, als speler aanvoerder van Feyenoord, Champions League-winnaar met Barcelona en aanvoerder van Oranje in de WK-finale van 2010, zelden. Hij blijft voor alles een gentleman en huldigt het harmoniemodel, al kan hij intern de zweep soms best laten knallen.

Ondanks al die prijzen stond zijn positie al een poosje ter discussie. Niet zozeer bij de directie, wel bij veel fans, sponsors en andere invloedrijke organen. Te vaak verloor Feyenoord naar hun smaak, te weinig progressie was er waarneembaar bij de ontwikkeling van het team en de spelers individueel. Feyenoord haakte drie van de vier seizoenen vrij vlot af in de titelstrijd en werd dit seizoen al in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door de bescheiden Slowaakse club AS Trencin.

Van Bronckhorst wil niet teveel terugblikken, kondigde hij aan op de website van Feyenoord. ‘Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden. We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit.’