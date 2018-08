Coach Jillert Anema ‘verliefd’ op prijsvechter easyJet als nieuwe sponsor voor één jaar van zijn schaatsploeg

William Vet van EasyJet, Irene Schouten, Jillert Anema en Jorrit Bergsma poseren voor de pers op luchthaven Schiphol. Foto ANP

Het team van Anema, met onder anderen Jorrit Bergsma en Irene Schouten, kwam jarenlang uit onder de naam Clafis, maar eind mei stapten de schaatstrainer en zijn rijders op na een meningsverschil met de toenmalige geldschieter Bert Jonker over de invulling van het team. Met easyJet hoopt Anema op een langdurige samenwerking.

Jillert Anema, wanneer heeft u voor het laatst met easyJet gevlogen?

‘Ehm, eens even kijken hoor. Dat moet onlangs nog zijn geweest, naar Tenerife.’

En?

‘Prima hoor, uitstekende vlucht. Ik denk dat wij goed bij elkaar passen. We zijn ook prijsvechters en geven per gewonnen medaille het minste geld uit. Wij zitten met onze ploeg niet onnodig in dure hotels.’

Het is een bedrijf dat het graag opneemt tegen de gevestigde orde. Past dat bij u?

‘Als de gevestigde orde roept: we gaan rechtsaf, dan ga ik linksaf. En meestal heb ik gelijk. Kijk maar hoe hard we rijden en hoe aantrekkelijk we zijn voor sponsoren. Dus om je vraag te beantwoorden: ik denk dat wij de gevestigde orde zijn, niet die anderen.’

Hoe kom je nou aan zo’n sponsor?

‘Dat heeft Vrouwe Fortuna gedaan. Nee serieus, ik heb beloofd om dat niet in de openbaarheid te brengen. Maar nadat onze sponsor Clafis en ik een meningsverschil over de te varen koers hadden gekregen, heb ik meteen al m’n connecties aangesproken om te kijken welk bedrijf interessant zou kunnen zijn voor ons, en voor wie wij interessant konden zijn. Want de tijd dat je zomaar een zak geld meekreeg, is wel voorbij. De gesprekken met easyJet verliepen heel prettig. Steeds beter eigenlijk. Ken je dat gevoel dat je op iemand verliefd wordt en dat het dan wederzijds blijkt? Zoiets was het. Maandag had ik een lunch met William Vet, de manager van easyJet Nederland. We stonden na die lunch op en zeiden tegelijkertijd tegen elkaar: dit komt wel goed.’

U had al een sponsor, Clafis, maar verbrak de samenwerking. Het is altijd een beetje onduidelijk gebleven waarom. Kunt u daar iets meer over zeggen?

‘Dat is niet helemaal gepast op een heuglijke dag als deze. Ik snap wel dat de pers behoefte heeft aan een verhaal, maar er is niets. Wat moet ik dan zeggen. Er is echt helemaal geen reden om kwaad naar elkaar te gaan kijken. We hebben vier jaar heel goed met elkaar samengewerkt, maar vorig jaar kregen we een meningsverschil. Bert Jonker, eigenaar van Clafis, wilde het schaatsteam bedrijfsmatig gaan runnen, terwijl ik veel meer een gevoelsmens ben. Dan spreek je elkaars taal niet meer.’

Kunt u één voorbeeld daarvan geven?

‘Ik wilde jonge trainers gaan opleiden. Hij vond dat niet nodig. ‘Dat is jouw hobby, Jillert, maar daar hoef ik geen budget in te steken’, vond hij. Terwijl ik van mening ben dat het juist essentieel is voor het voortbestaan van de ploeg, want ik zie mezelf niet op mijn 70ste nog langs de kant van de ijsbaan staan.’

Het contract is één jaar, met de bedoeling om tot de volgende Olympische Spelen door te gaan. Is één jaar niet wat weinig?

‘Nee. Als het niet werkt, dan werkt het niet. En dan moet je ook niet aan elkaar vastzitten. Het is heel simpel: wij moeten goed gaan rijden en zij moeten in de boeken cijfers gaan zien waar ze blij van worden. Maar laat duidelijk zijn: de bedoeling is dat dit een lange-termijnproject gaat worden.’