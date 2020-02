Coach Hassan: soms wil Sifan te veel doen, dan rem ik haar af

Sifan Hassan met haar nieuwe coach Tim Rowberry, toen nog de assistent van Alberto Salazar, in het Zwitserse Saint-Moritz, september 2019. Beeld Erik van Leeuwen

Tim Rowberry (34) heeft amper ervaring als hoofdcoach van topatleten. Toch is hij nu plotseling de man die Sifan Hassan naar twee olympische titels moet leiden. De tweevoudig wereldkampioene zocht maandenlang naar een nieuwe trainer toen haar oude coach Alberto Salazar op de WK atletiek in september werd geschorst. Salazar werd vier jaar verbannen uit de sport vanwege het overtreden van dopingreglementen.

Hassan voerde gesprekken met meerdere kandidaten. Niemand viel echt in de smaak. Rowberry wel. Hij ging de afgelopen twee jaar als assistent van Salazar op reis met Hassan naar trainingsstages in het buitenland. ‘Er lag veel druk op Sifan om bij een hoog aangeschreven coach te trainen. Zij begreep dat en ging op zoek. Ik hielp haar tot ze een nieuwe coach had gevonden. Ze moest toch gewoon weer aan de bak’, vertelt Rowberry telefonisch vanuit Amerika.

In december had Hassan een keuze gemaakt voor een nieuwe trainer. Er werd een persconferentie belegd om het nieuws naar buiten te brengen, maar die werd last-minute afgeblazen. Het voelde toch niet goed voor Hassan. De zoektocht ging verder. In de tussentijd bleef Rowberry haar trainen. Uiteindelijk besloot Hassan dat ze die situatie eigenlijk wel goed vond. Ze traint nu in een kleine groep op dezelfde plek in Beaverton samen met Yomif Kejelcha, de wereldrecordhouder op de Engelse mijl. De Amerikanen Galen Rupp en Clayton Murphy zijn er ook vaak bij, maar volgen schema’s van hun eigen coaches.

Hassan maakte wel eens ruzie met Salazar, omdat ze een sterke mening had over het trainingsprogramma. Hoe gaat dat bij u?

‘Ze had wel eens andere ideeën, ja. Maar ik denk dat ze een stuk meer volwassen is geworden in de afgelopen twee jaar. Ze is enorm gegroeid. Onze band is goed. Er is wederzijds respect. Volgens mij is ze zich ook meer thuis gaan voelen toen ik bij de groep kwam omdat ik overal bij was. Sifan weet goed wat haar fysieke capaciteiten zijn. Soms wil ze te veel doen. Dan moet je haar een beetje afremmen. Als ze een ander idee heeft, probeer ik haar uit te leggen waarom we doen wat we doen. Voor Sifan was het belangrijk dat haar situatie richting Tokio zo min mogelijk zou veranderen. Ik ken de schema’s van Alberto en zal die lijn blijven volgen.’

Rowberry was geen onbekende bij het Nike Oregon Project. Hij is zelf een getalenteerde 800-meterloper en werd in het verleden geregeld ingezet als tempomaker voor topatleten zoals Galen Rupp en Mo Farah, die onder Salazar veel succes boekten. Daarnaast werkte Rowberry als coach bij het universiteitsteam in Utah. Hij stond op het punt om iets met zijn studie internationale betrekkingen te doen, toen hij een belletje kreeg vanuit Portland. Er was iemand nodig om Hassan en Yomif Kejelcha, de huidige wereldrecordhouder op de Engelse mijl, te begeleiden in de zomer van 2018. ‘Het was een superkans voor mij. Ik kwam die zomer voor het eerst met Sifan in Europa. Alberto Salazar ging toen al bijna niet meer mee op reis.’ Het beviel zo goed dat Rowberry zich in december fulltime bij de groep in Oregon aan de slag ging als assistent van Salazar.

Er liep toen al een onderzoek naar Salazar van het Amerikaanse antidopingagentschap Usada. De zaak kwam aan het licht toen voormalig atlete Kara Goucher in 2013 een boekje opendeed over de manier waarop de extreem ambitieuze coach de grenzen van het toelaatbare onderzocht en overschreed. Na een langdurig onderzoek werd Salazar geschorst op basis van drie overtredingen. Hij experimenteerde met het verboden middel testosteron, hij diende een coach op een verboden manier supplementen toe bij wijze van test en hij zei tegen atleten dat ze gevoelige informatie moeten achterhouden voor dopingcontroleurs.

Waarom was dat onderzoek voor u geen belemmering om een baan aan te nemen bij het Nike Oregon Project?

‘Er waren wel mensen die tegen me zeiden: ‘Als je daar aan de slag gaat, zullen mensen je haten alleen maar omdat je bij die club zit. Natuurlijk heb ik een lijstje met voor en nadelen gemaakt in die tijd. Ik heb zoveel mogelijk dingen online opgezocht over de zaak en geprobeerd alles te lezen wat ik kon vinden. Ik had toen het idee dat het vooral om een conflict ging tussen Salazar en een oud-atlete Kara Goucher die klachten had over hoe hij haar had behandeld. Het speelde jaren geleden. Ik dacht dat het al was opgelost. Ik wist dat er critici waren, maar dacht dat het misschien het resultaat was van het succes van de groep.’

De schorsing kwam voor u als een verrassing?

‘Het was een grote schok. Ik wist eerst niet eens dat de hoorzitting tijdens de WK atletiek plaats zou vinden, dat hoorde ik van andere atleten. Alberto belde me die dag. Hij zei dat het hem speet dat hij me niet had kunnen waarschuwen. Ik had net mijn fulltime baan in Utah op de universiteit opgezegd en wist niet of ik nu nog werk had. Zeker toen de stekker ook nog uit het Nike Oregon Project werd getrokken. Gelukkig kon ik blijven tot en met Tokio.’

Achteraf geen spijt gehad nu Salazar toch geschorst is?

‘De schorsing gaf me absoluut een ongemakkelijk gevoel. Maar ik heb de documenten gelezen en vind het rapport onschuldiger dan hoe het in de media is behandeld. Ja, mijn imago als coach kan ook beschadigd worden door deze zaak. Maar ik heb de baan genomen met het idee dat die dingen ver voor mijn tijd plaats hadden gevonden. Mo Farah was al weg bij de groep en Alberto had zich grotendeels teruggetrokken vanuit het coaching gedeelte. Ik had het idee dat hij snel met pensioen zou gaan. Ik heb ook nooit iets geks gezien wat niet door de beugel kon.’

Hoe is het om met Sifan Hassan te werken?

‘Geweldig. Het is voor mij een unieke kans om met haar te werken. Ze is heel aardig en werkt ontzettend hard. We praten veel over religie, en ik bewonder haar in hoe gedisciplineerd ze daarin is. Ze staat elke dag vroeg op om te bidden. Het is soms wel eens lastig om een schema voor haar te maken. Ze komt wat later op de training vanwege het gebed. Soms moet er tussen de krachttraining door ook een pauze worden gehouden om te bidden. Ze heeft me ook laten zien hoe je Ethiopisch kookt. Ik probeer haar taal nu te leren. Ik spreek vloeiend Indonesisch omdat ik daar zendingswerk heb gedaan en spreek ook wat Russisch en Japans. Eigenlijk was het nooit mijn ambitie om coach te worden. Ik wilde papers publiceren en ben per ongeluk in dit vak gerold, maar het past wel heel goed. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in andere culturen. Ik leer vast binnenkort ook wat Nederlands.’