Coach Erwin van de Looi over zijn debuterende zoon: trainer is mijn beroep, maar vader ben je altijd

Tijdens de wedstrijd is Van de Looi schijnbaar alleen maar bezig met zijn eigen ploeg, maar met een schuin oog houdt hij zijn zoon in de gaten. Die moet deze middag Willem II-middenvelder Ben Rienstra schaduwen en de balans in het elftal bewaken.



Heel even is vooraf bij vader en zoon het familie Kruys-scenario door het hoofd geschoten. In 2004 scoorde zoon Ricky als invaller van FC Utrecht tegen De Graafschap, de club waar zijn vader trainer was. 's Avonds stond Ricky voor een gesloten deur van het ouderlijk huis. 'Hij gaat maar bij zijn meissie eten', bitste Gert Kruys. 'We gaan het niet de hele avond over dat doelpunt hebben.'



Zover komt het bij de Van de Loois deze middag niet, al was het maar omdat Tom als verdedigende middenvelder nauwelijks in de buurt van het vijandelijk doel komt. Hij neemt in zijn debuutwedstrijd niet al te veel risico en speelt zoals zijn vader bekendstaat als coach: sober en gedegen. Bij de aanhang van Willem II is Van de Looi daarom niet altijd even geliefd. De fans willen spektakel.

