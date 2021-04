Clubtrouw bestaat nog: ‘Aan mij is niet de grootste avonturier verloren gegaan’

Van der Maarel: ‘Ik ben weleens voor gek verklaard.’ Beeld Marcel van Dorst / Pro Shots

Naam: Mark van der Maarel (31)

Club: FC Utrecht

Onder contract sinds: 1 juli 2009

Het buitenlandse avontuur

‘Het had niet veel gescheeld, of ik was vijf jaar geleden een buitenlands avontuur aangegaan. Bij een club op het hoogste niveau van Noorwegen lag een goed contract voor me klaar. Ik hoefde alleen nog mijn handtekening te zetten. Maar eenmaal daar voelde ik aan mijn water dat ik het niet wilde.

‘Ik stelde mezelf de vraag: ben ik bereid om het leven dat ik in Nederland heb op zijn kop te zetten om hier te gaan voetballen? Nee, was het antwoord. Ik zag het gewoon niet zitten. Dat heeft voor een groot gedeelte ook met mijn karakter te maken.

‘Ik durf wel te stellen dat aan mij niet de grootste avonturier verloren is gegaan. Liever beweeg ik me in mijn comfortzone. Ik heb het geweldig naar mijn zin bij Utrecht, dat koester ik graag. De club is mij erg veel waard. Evenals dat ik op de plek kan wonen waar ik wil wonen. Ik heb al deze aspecten altijd laten meewegen als ik een besluit moest nemen.

‘Teamgenoten hebben me weleens voor gek verklaard. Die zeiden dat ze het nooit zo lang bij dezelfde club zouden volhouden en allang gevlogen waren als ze in mijn schoenen hadden gestaan. Bij de keuze om wel of niet naar een andere club te gaan, heb ik altijd naar mijn gevoel geluisterd.

‘Hoewel ik door de jaren heen niet altijd verzekerd was van een basisplaats, is mijn situatie nooit zo uitzichtloos geweest dat ik weg wilde. Anderzijds is er ook nooit een aanbieding langskomen die ik voor geen goud had kunnen weigeren. Al weet ik zelfs dan niet of ik het had gedaan als puntje bij paaltje was gekomen.

‘Ik heb best een strijd met mezelf gevoerd, omdat ik ook weet dat een buitenlands avontuur je wereld enorm kan verrijken. Maar ik weet inmiddels van mezelf dat het niet per se bij mij past. Ik luister met bewondering naar de verhalen van mijn teamgenoten, maar die maken mij niet extra nieuwsgierig.

‘Ik vraag me de laatste tijd steeds vaker af of mijn carrière volmaakt is als ik straks alleen het shirt van Utrecht heb gedragen. Voor nu durf ik te zeggen dat ik op mijn manier alles uit mijn carrière heb gehaald.’

Van Polen: ‘Ik ben de enige die een fles wijn krijgt.’ Beeld Mischa Keemink / Pro Shots

Naam: Bram van Polen (35)

Club: PEC Zwolle

Onder contract sinds: 1 juli 2007

Het trainingskamp

‘In de zomer gaan we met Zwolle altijd op trainingskamp in Epe. De laatste jaren staat op mijn hotelkamer een fles rode wijn voor mij klaar. Ik ben de enige speler bij wie de hoteleigenaren dat doen. Die kleine dingen, daar kan ik nou enorm van genieten.

‘Het is niet zo dat ik het hele trainingskamp aan de rode wijn zit, maar af en toe een glaasje vind ik wel lekker ’s avonds. Dat weten de mensen daar inmiddels ook. Het klinkt gek, maar het voelt een beetje als thuiskomen.

‘Voor mij heeft het trainingskamp nooit als een sleur gevoeld, ook al kan ik de weg ernaartoe dromen en ken ik het hotel van binnen en buiten. Het voelt elk jaar weer anders, omdat de samenstelling van de groep nooit hetzelfde is. In tegenstelling tot bij de meeste banen is het bij een voetbalteam niet gebruikelijk dat je tien jaar lang dezelfde collega’s hebt.

‘Ik ben erg gevoelig voor de sfeer binnen de groep en de manier waarop we in het team met elkaar omgaan. Het trainingskamp is een uitgelezen moment om daar aandacht aan te besteden en nieuwe spelers te leren kennen. Ik heb niet zoveel met de harde kant van de voetballerij. Het is een van de redenen dat ik bij PEC op mijn plek zit.

‘Als je lang bij dezelfde club zit, bouw je een band op met bepaalde mensen. En dus ook met de eigenaren van het hotel waar we al jaren komen. Afgelopen zomer hadden ze een deal met een sterrenrestaurant en ben ik er nog met mijn gezin gaan eten. Ze hebben door corona een zwaar jaar achter de rug. Dan vind ik het fijn als ik ze kan steunen.

‘Zelf zou ik er niet aan moeten denken om elk jaar met een andere club op trainingskamp te gaan. Daarvoor heb ik te veel gevoel bij PEC. Ik ben met de club meegegroeid vanuit de eerste divisie naar een stabiele eredivisionist. Als ik eerlijk ben, kan ik nu alweer uitkijken naar het trainingskamp in de zomer.’

Peters: ‘Ieder seizoen ontstaat er een nieuwe dynamiek.’ Beeld Toin Damen / Pro Shots

Naam: Jordens Peters (33)

Club: Willem II

Onder contract sinds: 1 juli 2012

De kleedkamer



‘Mensen zijn gewoontedieren en niets menselijks is mij vreemd: ik zit in de kleedkamer al negen jaar op dezelfde plek. Het is een beetje in het midden van de kleedkamer. Dat vind ik prettig, als centrale verdediger sta ik ook centraal op het veld.

‘Ik zeg weleens voor de grap dat ik me niet kan voorstellen dat ik op een andere plek zou zitten. Ik ken de kleedkamer vanuit mijn perspectief. Vanaf een andere plek heb je een heel ander uitzicht, dat ik niet gewend ben.

‘Voor mij is de kleedkamer een van de mooiste aspecten van het voetbal. Je zit met jongens van verschillende leeftijden, afkomstig uit verschillende landen en met andere achtergronden bij elkaar. Het is een groep mensen die elkaar nooit waren tegengekomen als ze geen voetballer waren geworden.

‘Bij ons wordt de cultuur in de kleedkamer bepaald door de jongens die al wat langer bij de club zitten, van wie ik er het langst ben. De nieuwkomers passen zich aan aan de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we willen trainen.

‘Door de jaren heen heb ik gemerkt dat de kracht van de kleedkamer de kracht van het team is. Het moet niet uitmaken wie in de kleedkamer naast je zit. Als dat geen issue is en iedereen met elkaar optrekt, ga je op het veld ook sneller voor elkaar door het vuur, is mijn ervaring.

‘Dat de samenstelling van het team en dus de kleedkamer voortdurend wisselt, is inherent aan de voetballerij. Ik heb geen flauw idee hoeveel spelers ik al heb zien komen en gaan, maar het zijn er een hoop. Ik heb daar geen moeite mee. Je raakt eraan gewend.

‘Aan het begin van het seizoen zoekt iedereen zijn plek en ontstaat er een nieuwe dynamiek in de kleedkamer. Dat gaat ieder jaar weer vanzelf. Je werkt voor een korte periode heel intensief samen, omdat je elkaar nodig hebt. Maar zodra het seizoen voorbij is of een speler naar een andere club is, spreek je elkaar nauwelijks meer.

‘Of ik zelf nooit benieuwd ben naar de dynamiek in een andere kleedkamer? Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen en die heeft Willem II mij tot nu toe gegeven. Zolang dat het geval is, voel ik mij hier prima op mijn plek.’

Top-8 spelers in de eredivisie die hun club trouw blijven 1. Robert Zwinkels

Contract bij ADO Den Haag sinds juli 2005. Aantal ere­divisiewedstrijden: 140. 2. Bram van Polen ­

Contract bij PEC Zwolle sinds juli 2007. Aantal eredivisiewedstrijden: 235. 3. Mark van der Maarel

Contract bij FC Utrecht sinds juli 2009. Aantal eredivisiewedstrijden: 266. 4. Jordens Peters ­

Contract bij Willem II sinds juli 2012. Aantal eredivisiewedstrijden: 193. 5. Michael Brouwer

Contract bij Heracles Almelo sinds juli 2013. Aantal ere­divisiewedstrijden: 9. Jeroen Houwen

Contract bij Vitesse sinds juli 2013. Aantal eredivisie­wedstrijden: 9. Freek Heerkens

Contract bij Willem II sinds juli 2013. Aantal eredivisiewedstrijden: 129. Danny Post

Contract bij VVV-Venlo sinds juli 2013. Aantal eredivisiewedstrijden: 94. Bron: Stats Perform