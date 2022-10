Clubtopscorer Vito van Crooij en zijn broer Delano bloeien op bij winnend Sparta

Vito van Crooij (r) heeft Sparta uit een strafschop op een 2-1-voorsprong gezet. Uiteindelijk zouden de Rotterdammers met 3-1 van Fortuna Sittard winnen. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Ze zijn de broers van de 0-13. Doelman Delano en aanvaller Vito van Crooij speelden 90 minuten mee bij VVV dat op 24 oktober 2020 in Venlo de grootste eredivisienederlaag ooit aan de broek kreeg van Ajax. Twee jaar later beleven de twee Venlonaren 130 kilometer verderop betere tijden bij Sparta dat vorig seizoen bijna degradeerde, maar nu verrassend zesde staat en vooral thuis oppermachtig is

Op het Kasteel vestigt Vito nieuwe mijlpalen. Hij scoorde tegen AZ al na acht seconden, een evenaring van het record, en staat over het kalenderjaar 2022 gedeeld bovenaan wat betreft het aantal gemaakte thuisdoelpunten (negen).

Afgelopen zaterdagavond tegen het al zes duels ongeslagen Fortuna Sittard (3-1 winst) scoorde Vito van Crooij opnieuw, ditmaal vanaf de strafschopstip. Ook gaf hij een assist op tweevoudig doelpuntenmaker Arno Verschueren. Daarnaast sleurde hij tot de 95ste minuut het hele veld over, maakte talloze sprints in de diepte en creëerde nog eens vijf kansen. Mogelijk is hij de lichtste speler die zoveel kansen schiep, want door ziekte viel het lichtgewicht recentelijk vijf kilo af.

Oudere broer Delano, reservedoelman bij Sparta, feliciteerde hem na afloop niet eens al te uitgebreid. ‘Dit is normaal aan het worden voor Vito. Prachtig toch.’

Grootste talent

Op zijn 26ste komt eruit wat in Noord-Limburg al lang geleden voorspeld werd. Het grootste talent van de jeugdopleiding van VVV acclimatiseerde soepel in het eerste. Als enige eerste divisiespeler mocht Vito meedoen met Jong Oranje in 2016. Met VVV werd hij een jaar later kampioen van de eerste divisie. Hij dacht een stap te maken bij PEC Zwolle, maar kwam daar in zijn tweede seizoen niet tot scoren en keerde terug op het vertrouwde Venlose nest. Met VVV degradeerde hij vervolgens roemloos.

Sparta takelde hem in 2021 binnen, maar Van Crooij leefde pas op in Rotterdam-West toen Maurice Steijn, met wie hij al langdurig samenwerkte bij VVV, het vier wedstrijden voor het einde overnam van de opgestapte Henk Fraser. Sparta, dat laatste stond, ontliep alsnog degradatie en presteert dit seizoen met de twaalfde begroting ver boven verwachting. Van Crooij kan qua direct aandeel in treffers (zes goals, vier assists) nu al betere cijfers overleggen dan over het hele vorig seizoen.

Vito van Crooij: ‘Ik voel vertrouwen. Voordat Steijn kwam, werd ik er vaak na een uur uitgehaald, soms nog eerder. Dat geeft een bepaalde druk. Nu weet ik dat ik negentig minuten de kans krijg op een vaste positie. Steijn is heel menselijk, duidelijk, eerlijk en weet wat hij wil. Je komt nooit voor verrassingen te staan.’

Delano van Crooij: ‘Deze trainer houdt het simpel. Goed is goed, slecht is slecht. Vito moet je vrijlaten, je moet hem ruimte geven en zijn ding laten doen.’

Bijna profvoetballer af

Delano van Crooij hervindt in de schaduw van zijn broer zijn eigen geluk. Hij was afgelopen zomer bijna profvoetballer af, hoewel met 31 jaar nog bepaald niet oud voor een doelman. Bij VVV werd zijn contract niet verlengd. ‘Dat was wel even schrikken. Er kwam weinig langs, ik heb een gezin en had geen trek in avonturen ver over de grens. Toen belde Maurice of ik naar Sparta wilde komen. Ik ben elke dag blij om nog op het veld te staan, nog blijer dan hiervoor. Laatst heb ik een bekerwedstrijd gespeeld, dan ben ik helemaal blij.’

Delano is naast ‘een prima doelman, ook van grote waarde in de kleedkamer’, zegt Steijn. ‘Hun grootste kwaliteit is hun mentaliteit. Ze klagen nooit, blijven maar gaan, hebben me nog nooit in de steek gelaten. Vito kan doelpunten maken, in dienst van de ploeg spelen, heel hard werken, links en rechts spelen, op het middenveld. Voor mijn komst speelde Sparta zonder buitenspelers. Ik zei: jij wordt buitenspeler. Ik probeer spelers in hun kwaliteiten te laten spelen.’

De opmars van Vito van Crooij heeft weinig van doen met de aanwezigheid van zijn oudere broer sinds afgelopen zomer.

Vito: ‘Het is altijd fijn om met je broer te spelen, dat voelt vertrouwd. Maar we spraken elkaar hiervoor toch al elke dag.’

Kameleon

Delano voorziet voor zijn jongere broer het pad dat provinciegenoot Bryan Linssen volgde: steeds een stapje hoger, tot Feyenoord en een mooi buitenlands avontuur aan toe. ‘Vito is een kameleon, niemand verwacht iets, hij past zich altijd aan.’

Ze danken hun ouders voor hun nijverheid. Vito: ‘Vader zat in de bouw, moeder in de horeca; ze weten wat hard werken is.’

Steijn eist veel van zijn spelers. ‘Onze manier van spelen kost kracht, ze moeten heel veel lopen, bewegen, druk naar voren. Ik heb prima wissels dus iedereen kan zich helemaal leegspelen. Maar Vito blijft staan, die moet gewoon blijven gaan.’