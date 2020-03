Clubs zeggen aflopende contracten voetballers op, mede vanwege corona

Jeroen Veldmate, de aanvoerder van Go Ahead: ‘Het eigenbelang is nu ondergeschikt aan de gebeurtenissen in de wereld.' Beeld BSR Agency

Bij Heracles, achtste in de eredivisie, en bij Go Ahead Eagles, zesde in de eerste divisie, zijn tien respectievelijk veertien aflopende contracten opgezegd vóór de volgens de CAO verplichte datum 1 april. In sommige gevallen gaat het om al dan niet te lichten opties. Als clubs verzuimen de formele opzegging te doen bij een al eerder verlengde verbintenis met een speler, wordt het contract automatisch verlengd tegen dezelfde voorwaarden.

Dat wil niet zeggen dat al die spelers zullen verdwijnen bij de clubs, want de opzegging is in eerste instantie dus formeel. Daarbij zijn de clubs onzeker over de financiële toekomst en nemen ze geen risico.

Jeroen Veldmate, de aanvoerder van Go Ahead: ‘Het eigenbelang is nu ondergeschikt aan de gebeurtenissen in de wereld. Natuurlijk had ik het liefst al zekerheid. Ik was ook al in gesprek met Go Ahead over verlenging van mijn contract en dat zag er goed uit. Maar hiervoor heb ik alle begrip. We weten niet wat de toekomst brengt en we maken even pas op de plaats. Laten we eerst maar goed luisteren naar de mensen die verstand hebben van het virus.’

Grote onzekerheid

Het staat de clubs en de spelers vrij om opnieuw met elkaar te onderhandelen over een verbintenis, terwijl de betreffende voetballers ook kunnen praten met andere clubs. Door de crisis is grote onzekerheid ontstaan over onder meer het al dan niet uitspelen van de competities in het betaald voetbal, en over de gevolgen voor de toekomst. Clubs kunnen moeilijk inschatten hoe de situatie zich zal ontwikkelen.

Vooral in de eerste divisie zijn clubs gewend om met kortere verbintenissen te werken. Zonder over precieze cijfers te beschikken, schat de eerste divisie dat zeventig tot tachtig contracten zijn opgezegd voor 1 april. In de eredivisie ligt dat cijfer iets lager.

Technisch manager Tim Gilissen van Heracles zegt op de website van de club: ‘Het is een rare tijd om dit soort plichtmatige mededelingen te doen.’ De spelers met een aflopend contract zijn in een videogesprek op de hoogte gebracht. Met een aantal van hen wil de club in principe verder. Gillissen: ‘Je wilt een fundament behouden, zowel wat betreft speelwijze als cultuur.’ Ook met anderen valt nog te praten.

Stan Valckx van VVV, dat eveneens uitkomt in de eredivisie, zegt op de website: ‘Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen van deze coronacrisis impact zullen hebben op onze financiële huishouding. Op het moment bestaat op vele fronten onzekerheid en moeten wij wachten met het aangaan van verplichtingen voor volgend seizoen.’

Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead, dat een van de kandidaten was om te promoveren naar de hoogste klasse: ‘Een drastisch besluit, maar met het oog op de situatie in de wereld kunnen we geen risico’s nemen.’ Bosvelt sprak alle betrokken spelers telefonisch. Op de website van de club uit Deventer: ‘Er valt op dit moment geen zinnig woord te zeggen over de impact van de huidige situatie. Worden wedstrijden nog gespeeld? Met of zonder publiek? Hoe komt het (regionale) bedrijfsleven uit deze crisis?’

Het contract van Klaas Jan Huntelaar is formeel opgezegd door Ajax. Beeld ANP

Topclubs

Bij de topclubs is de situatie gemiddeld gesproken iets rustiger. De betere clubs hebben een beleid om contracten niet te laten aflopen, want dan zijn spelers transfervrij. Ajax zegde het contract van Klaas Jan Huntelaar en enkele jeugdspelers formeel op, Feyenoord komt tot vier opzeggingen, AZ tot zes en PSV tot acht. In veel gevallen gaat het om spelers van de zogenoemde Jong-ploegen in de eerste divisie, en om routiniers.

Bekendste namen zijn dus Huntelaar bij Ajax, Ron Vlaar van AZ en Eric Botteghin van Feyenoord. Huntelaar en Vlaar bekijken per jaar of ze nog een seizoen blijven voetballen. Het is goed mogelijk dat ze straks weer gewoon tot de selectie behoren.

Voorzitter Jevgeni Levtsjenko van de vakbond VVCS heeft geen precieze getallen van het aantal opgezegde contracten. Hij weet alleen dat het er ‘veel’ zijn en dat de coronacrisis een rol speelt bij het beleid van clubs om zuinig te zijn en op zeker te spelen. ‘Het wordt nog een heel spel straks.’