Clubs en fans leven tussen hoop en vrees: wie goed presteert, is zo weg

Bij Feyenoord overheerst de trots op spelers als Brad Jones, Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Nicolai Jørgensen en Renato Tapia: ze zijn door de bondscoaches van Australië, Marokko, Denemarken en Peru goed genoeg bevonden voor een plek in de WK-selectie.

De onttroonde landskampioen levert van alle eredivisieclubs de meeste spelers: vijf van de vijftien. ‘Feyenoord’ klinkt straks uit miljarden beeldschermen. ‘We weten wat ze ervoor hebben gedaan. Daarom vinden we het vooral schitterend voor die jongens’, zegt technisch directeur van Feyenoord Martin van Geel.

Is het dat ook voor Feyenoord? Begin augustus treedt de bekerwinnaar aan in de derde voorronde van de Europa League. De WK-gangers zullen zonder fatsoenlijke vakantie aansluiten. Van Geel: ‘Voor ons zijn dat superbelangrijke wedstrijden. Uit dat oogpunt zou je wensen dat ze er snel uitliggen. Tegelijkertijd gun ik die jongens het allerbeste. Laat ik zeggen dat ik boven alles hoop dat ze niet op krukken terugkomen.’

Er is financieel gewin. Clubs ontvangen een vergoeding van zo’n 7.200 euro per speler per dag, ingaand vanaf twee weken voor de start van het WK tot het team van de speler wordt uitgeschakeld: dat is circa 180 duizend euro per speler als een ploeg na de eerste ronde naar huis moet (in het slechtste geval dus negen ton voor Feyenoord). En de martktwaarde van spelers kan groeien door goede prestaties in Rusland.

‘Jørgensen wil weg dus ik hoop dat hij er drie inschiet, dan is-ie meer waard.’ Foto ANP

Toch houdt Van Geel geen rekening met gouden bergen. Hij refereert aan het vorige WK, toen verdediger Stefan de Vrij boven zichzelf uitsteeg en zelfs werd verkozen tot beste verdediger van het toernooi. Kort voor dat toernooi had Feyenoord een bod van Lazio op De Vrij van de hand gewezen. De telefoon van Van Geel ging na het WK niet vaker over dan ervoor. De Vrij, in bezit van een kortlopend contract, gaf bovendien aan alleen naar Lazio te willen. ‘We kwamen eruit met Lazio voor een bedrag dat maar iets hoger lag dan het bod van voor het WK.’

Het WK-effect was, in een zomer waarin Feyenoord dik 32 miljoen euro aan transfers binnenharkte, minimaal. Spits Pellè, topverkoop met 11miljoen, ontbrak op het WK. Back Janmaat verdween al na een wedstrijd uit de basis van de bronzen Oranje-equipe. Verdediger Martins Indi was basisspeler, maar had al voor het WK getekend bij FC Porto. Van Geel: ‘We kregen een goed bod. En het is niet gezegd dat een speler op zo’n toernooi de pannen van het dak speelt. Hij kan ook minder waard worden.’

Toch kan Van Geel niet ontkennen dat ‘de WK-factor’ meespeelde toen Newcastle United zich afgelopen winter voor spits Jørgensen meldde. Van Geel: ‘Dat zat in ons achterhoofd. Maar de belangrijkste reden om Nicolai te behouden was dat we per se nog een prijs wilden winnen. Dat is gelukt. Bovendien betaal je in de winterstop de hoofdprijs voor een vervanger. En Nicolai had nog een contract dat 3,5jaar doorliep. Het liefst houden we hem binnen boord, maar we zijn niet blind voor het prijsopdrijvend effect dat het kan hebben.’

Loopt Rotterdam warm voor het WK zonder Oranje, maar mét vijf Feyenoorders? Wim de Klerk, mede-eigenaar van sportbar Panenka en Feyenoordfan, heeft geen extra personeel ingeschakeld op speeldagen dat er een Feyenoordspeler in actie kan komen. ‘Twee jaar geleden op het EK zag ik dat effect ook niet. Het is vooral druk als de favorieten spelen.’

Pure trots

Zelf zal hij wel met een speciaal oog kijken naar het Feyenoordkwintet. ‘Het verschilt per speler. Jørgensen wil weg dus ik hoop dat hij er drie inschiet, dan is-ie meer waard. Voor El Ahmadi heb ik een zwak omdat hij al zo lang bij Feyenoord speelt. Op Tapia zit ik in de Kuip vaak te schelden omdat hij van die rare fratsen uithaalt. Maar bij Peru is hij fantastisch, dan stopt hij Messi in z’n kontzak, bouwt hij aan de meest fantastische aanvallen. Ja, dan voel ik pure trots als de commentator zegt dat hij van Feyenoord is. Moet hij het wel een keer bij ons laten zien.’

In Ajax-kringen zijn de gevoelens soortgelijk. Van Hakim Ziyech (Marokko) is al afscheid genomen, Lasse Schöne (Denemarken) zit na zes jaar in het hart en van Kasper Dolberg (Denemarken) en Nicolas Tagliafico (Argentinië) hopen fans nog langer te mogen genieten. ‘Zeker Dolberg moet natuurlijk nog minimaal een jaar blijven, dat zou ook beter voor hem zijn,’ zegt oud-Ajacied Sonny Silooy. ‘Maar clubliefde bestaat niet meer en de markt is naar de kloten doordat die Engelse clubs krankzinnige bedragen betalen. Tachtig miljoen weiger je niet. Het is te hopen dat de directie een goede back-up-lijst heeft.’

Een tikje wrang zijn de gevoelens al in Den Haag. ADO Den Haag kende een prima seizoen en back Tyronne Ebuehi overleefde ook de laatste schifting bij Nigeria. Maar na het WK zal hij zich bij Benfica melden dat hem transfervrij overnam. Slechts een paar ton opleidingskosten beurde ADO. Technisch directeur Jeffrey van As: ‘We hebben geprobeerd zijn contract te verlengen, maar dat is niet gelukt. Hij speelde al eens goed tegen Argentinië, dan komt zo’n speler op de radar en wordt het een moeilijk verhaal.’

ADO rest niets anders dan te genieten van de tweede speler op het WK na Mauk Weber in 1934. ‘Toch goed voor onze naam. Via ADO kun je op het WK komen. En die dagvergoeding van de Fifa is voor ons serieus geld. Hopelijk haalt Nigeria de finale.’

Zaakwaarnemers zullen wellicht het meest nerveus zijn. De Colombiaan James Rodriguez maakte het vorige WK het mooiste doelpunt van het toernooi en werd door Monaco voor 80 miljoen verkocht aan Real Madrid. Vanuit de eredivisie zijn er vier aanvallers waarvan de transferprijs kan verdubbelen. Jørgensen dus, of Ajax-spits Dolberg. Van de Mexicaanse groeibriljant Lozano van PSV wordt veel verwacht en voor de Iraanse eredivisietopscorer Jahanbakhsh van AZ staan clubs nu al in de rij.

Jahanbakhsh’ zaakwaarnemer Amir Hashemi neemt een extra telefoonoplader mee naar het WK. ‘Ik werd al helemaal gek gebeld door clubs toen Alireza eredivisietopscorer werd en dat zal nog erger worden als hij een doelpunt maakt op het WK, verwacht ik.’

Hoofdprijs voor AZ

‘Het liefst gaat Alireza met een schoon hoofd naar het WK. Clubs zijn allang in contact met ons, houden ons op de hoogte. Dat is prettig, dan willen ze hem echt. Maar ik kan het ook begrijpen als sommige clubs denken: hij moet het maar eens op een hoger podium laten zien. Iran speelt tegen Marokko, Portugal en Spanje. Hoger kan niet.’

En de AZ-fans? Die kennen hun plaats. Goed WK of niet, Jahanbakhsh is ondanks een tot 2020 lopend contract niet te houden. AZ-fan Wouter Scheepstra: ‘Alireza is een fantastische, bescheiden kerel. Ik hoop daarom dat hij een waanzinnig WK speelt. En dat AZ dan de hoofdprijs vangt. Dan is het gewoon win-win.’