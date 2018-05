Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors gaan weer uitmaken wie de NBA wint

De seizoensontknoping van de NBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie, gaat voor het vierde jaar op rij tussen de Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors. In de nacht van maandag op dinsdag wonnen de Warriors het beslissende zevende duel van de Houston Rockets, dat met 65 overwinningen het beste team van het afgelopen seizoen was.

In de laatste wedstrijd van de halve finale hadden de Rockets geen antwoord op een imponerende tweede helft van titelverdediger Warriors. Een achterstand van elf punten werd omgebogen naar een 101-92-voorsprong. Bij de Warriors was Kevin Durant de man van de wedstrijd met 34 punten, zeven meer dan vedette Stephen Curry.

Nog nooit in de geschiedenis van de vier grote Amerikaanse sporten (basketbal, honkbal, football en ijshockey) werd vier jaar achter elkaar de competitie beslist door dezelfde twee teams. Opnieuw een duel ook tussen vedettes LeBron James en Curry. Een best-of-sevenserie moet bepalen of de Warriors hun derde titel veroveren, of dat de Cavaliers de tweede hoofdprijs in hun prijzenkast zetten.

Favoriet zijn de Warriors. Bij de Cavaliers hangt dit jaar veel af van de vorm van James, terwijl de club van Curry kan terugvallen op een hecht collectief. Die ploeg wist na de gewonnen titel van vorig jaar de basis, met naast Curry nog sterspelers als Klay Thompson, Draymond Green en Durant, te behouden. Bij de Cavaliers werd halverwege het seizoen de selectie radicaal omgegooid door in februari zes spelers te laten gaan.

Hobbels

Ongenaakbaar als eerdere jaren zijn de Warriors niet. Van de laatste tien wedstrijden van het seizoen werden er zes verloren. En tegen de Rockets had het zomaar mis kunnen gaan. ‘We hebben nog nooit in zo’n situatie gezeten’, zei Curry na afloop van de halve finale. ‘De weg naar de finale zat vol hobbels en obstakels.’ Of zoals The New York Times het verwoordde: ‘Voor het eerst sinds het tijdperk-Durant kwamen de Warriors deze play-offs echt in de problemen.’

Durant kwam twee jaar geleden over van Oaklahoma City Thunder en speelde een belangrijke rol in de zware play-offreeks van de Warriors, waar Curry door een blessure de hele eerste ronde ontbrak. Durant is deze play-offs de topschutter met gemiddeld 29 punten per wedstrijd.

Warriors-coach Steve Kerr: ‘Een speler als Durant in je team is van extreme luxe. Als het niet loopt, geef je hem gewoon de bal. Een paar jaar geleden kwamen we tijdens wedstrijden bepaalde hobbels niet over. Maar met Kevin in je team lukt dat altijd. Ik zou ook niet weten hoe je hem moet verdedigen. Hij maakt ze uit alle hoeken.’

Spanwijdte van een zeearend

Het lijkt soms zo simpel wat Durant doet. Met de lange armen, met 2.25 meter een spanwijdte gelijk een zeearend, weet hij van ver buiten de driepuntslijn te scoren. Kleinere verdedigers zijn kansloos als Durant de lucht in gaat en schiet. Ook in verdedigend opzicht is de 29-jarige Durant (2.06 meter) dit seizoen belangrijk. Veel betere ‘two-way-players’ (uitblinkend in de aanval en verdediging) lopen er niet rond in de NBA; blessures van Draymond Green (acht wedstrijden) en Andre Iguodala (negen wedstrijden) werden met hulp van de defensieve kwaliteiten van Durant opgevangen.

De finale begint donderdag in Oakland. Warriors-coach Kerr: ‘We kunnen altijd terugvallen op talent. We hebben drie van de beste schutters uit de NBA (Curry, Durant en Thompson, red.) in ons team. Zo simpel is het.’