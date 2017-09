City zette druk op Feyenoord en plots waren alle plannen van Van Bronckhorst waardeloos: 0-4

Een niet tactisch korset

Maar dat immense verschil in kwaliteit, het vergelijk tussen de musical van groep 8 en het podium in de Royal Albert Hall, was niet de enige oorzaak voor de schrobbering. Feyenoord was in een niet passend tactisch korset gehesen door trainer Van Bronckhorst, in een poging zo lang mogelijk tegen te houden. Het was alsof de spelers voor het eerst met elkaar optraden, terwijl ze doorgaans juist zo'n hechte ploeg vormen. De een wist niet wat de ander deed en bovendien gierden de zenuwen door de Kuip. Dat was trouwens begrijpelijk. U moet het zelf eens proberen: iets doen voor miljoenen kijkers, op een helverlicht toneel, terwijl u weet dat de tegenstander oneindig veel beter is.



Alles was woensdag te zien, in zijn meest pure vorm. De crisis in het Nederlandse voetbal bijvoorbeeld. Gebrek aan lef, aan techniek, aan handelingssnelheid, aan inzicht, aan alles eigenlijk. En, op een ander niveau, de crisis in het internationale voetbal, waar een select groepje clubs door de invloed van Arabisch oliegeld, ander vreemd geld en exorbitante tv-rechten zo rijk is geworden, dat vrijwel alle topspelers bij die grenzeloze, internationaal getinte clubs onder contract staan.