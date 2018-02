City verslaat Arsenal in League Cup-finale; schorsing Guardiola dreigt vanwege steunbetuiging aan Catalaanse gevangenen

The Gunners leken behoefte te hebben aan de Carabao-energiedrank die de League Cup sponsort, zo futloos waren de mannen van Arsène Wenger, alsof ze niet meer voor de Fransman willen werken. In de tweede helft liep City met doelpunten van uitblinker Vincent Kompany en David Silva uit naar 3-0. Guardiola glom na afloop van trots. In het verleden is het winnen van de League Cup vaak een startpunt geweest voor coach.



Donderdag ontmoeten beide ploegen elkaar weer, ditmaal voor de competitie. De vraag is of Guardiola dan op de bank zit. Sinds de leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging in de cel zijn gegooid vanwege het illegale referendum, draagt de topcoach een geel lintje tijdens wedstrijden. De FA heeft hem gewaarschuwd en maakte aan voor de bekerfinale bekend Guardiola te gaan vervolgen.