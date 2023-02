City - Real op Antarctica. Laat die megaclubs maar lekker gaarkoken in hun sop van financiële terreur

Vindt u het ook zo heerlijk dat de Premier League Manchester City bij de ballen heeft, om het zo maar eens uit te drukken? Met oneindig veel aanklachten over het ontwijken van sportief spel, in financieel opzicht. Andere clubs hopen stiekem op de diepe val van City, clubs die zelf ook aan het infuus van de buitenlandse geldbron hangen.

Toen grote clubs, onder aanvoering van Juventus, Real Madrid en Barcelona, anderhalf jaar geleden de Britten voor hun karretje vol geld spanden en het plan voor de Super League ontvouwden, dacht ik: eindelijk. Wegwezen. Ga, alsjeblieft, met al jullie buitenlandse geldschieters.

Vraag nog een paar Arabieren extra, of anders Amerikanen, en ga met elkaar voetballen tot het ons aller neus uitkomt. Nieuwe markten verkennen. Chelsea - Juventus in Shanghai. Manchester City - Real Madrid op Antarctica, in het gloednieuwe stadion Pinguïn City. Op het eind een grote beker uitreiken met een zak geld. Sjeiks op het podium. Dictators. Niets meer aan doen.

De Uefa, die dinsdag de Champions League heropent met de achtste finales, is doodsbang voor de revolutie van het grootkapitaal, want ook de bonden lopen aan de leiband van het geld. Zouden wij nog kijken naar zo’n Super League? Af en toe, als we het abonnement kunnen betalen en heel mooi voetbal willen zien, met de benen op tafel. En voor de rest kijken we naar ons eigen voetbal, in onze eigen competities, nationaal en internationaal.

Het is helemaal niet erg dat de ene club meer geld heeft dan de andere. Dat is altijd zo geweest. Maar de wereld van het voetbal is totaal gek geworden, zeker met al die injecties van vreemd kapitaal. Veel Britten leven straks in armoede, al dan niet door de Brexit, maar in het parallelle universum van het voetbal is een speler die geen veertig miljoen kost een veredelde prutser. Allemaal bovenmodale spelers krijgen we bijna nooit meer te zien, omdat ze de bank warm houden, vanwege de dubbele bezetting.

Wij in het kikkerland maken ons voortdurend druk welke club aan de Champions League mag meedoen. Bij de hervatting dinsdag zijn we allang uitgeschakeld, maar volgend jaar zijn er nieuwe kansen en anders wel in 2024, als we mogelijk met twee clubs mogen deelnemen. Laten we dus vooral financiële risico’s nemen, terwijl we, uitzonderingen daargelaten, vrijwel niets te zoeken hebben in de Champions League, laat staan in de eventuele Super League.

Maar ja, die 40 miljoen aanwezigheidspremie is zo lekker. PSV, AZ, Twente en Feyenoord dansten de laatste decennia langs de randen van het faillissement, mede door de flirt met de Champions League. Ook ‘vaste’ deelnemer Ajax nam grote risico’s, met een bijna-plaatsing voor de finale als doekje voor het bloeden.

Daarom, en om meer, zou het beter zijn als normaal geleide, kleinere clubs uit kleinere landen de vlucht naar voren nemen en zelf iets moois organiseren, liefst binnen de Uefa, waarin de finalisten niet bij voorbaat te voorspellen zijn en financiële risico’s te overzien zijn. Laat die megaclubs dan toch lekker gaarkoken in hun sop van financiële terreur.