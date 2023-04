City overrompelt Bayern in tweede helft van topduel

Erling Haaland, hier in actie in de eerste helft, leverde de assist bij de 2-0, en maakte zelf de 3-0. Beeld ANP / EPA

City won de eerste kwartfinale ruim, met 3-0, in de wedstrijd der favorieten voor de eindzege in de Champions League, waarvan er eentje het toernooi verlaat na het tweede duel volgende week in München. Vermoedelijk is dat dus Bayern. City was voor rust iets beter, Bayern leek na rust op weg naar een aardig resultaat, maar na een korte opleving kon de defensie de immense druk van City uiteindelijk totaal niet aan, hetgeen vooral gold voor verdediger Dayot Upamecano, die vooral blunderde in de aanloop naar de 2-0. In feite overrompelde City, met Nathan Aké weer als uitstekende verdediger op links, de Duitsers totaal in het laatste half uur.

De kritiek in Duitsland zal hevig zijn op de recente trainerswissel: Julian Nagelsmann onverwacht ontslagen, hoewel hij behoorlijk presteerde. Thomas Tuchel gekomen als opvolger. Hoewel Tuchel de topper tegen Dortmund in de Bundesliga won, is hij in een paar weken al uitgeschakeld in het nationale bekertoernooi en is de eliminatie in de Champions League zeer waarschijnlijk.

Soms leek het of de beelden vanuit het Etihad Stadium versneld werden afgespeeld, zo hoog lag het tempo van het rusteloze, meeslepende duel. Het eerste doelpunt na bijna een half uur, van de Spanjaard Rodrigo, kortweg Rodri, was fraai. Hij kapte het Duitse talent Musiala uit, toen die hem iets te veel vrijheid liet, en plaatste de bal geweldig met effect in de kruising, met links, buiten bereik van doelman Yann Sommer. Waarbij aangetekend dat bereik het zwakke punt van de Zwitser is. Daar kan hij verder niet zo veel aan doen. Hij is 1,83 meter, relatief klein voor een doelman, tien centimeter kleiner dan Manuel Neuer, voor wie Bayern een vervanger moest zoeken toen hij zijn been brak met skiën.

Tactiek is hogere wiskunde

City - Bayern was ook de confrontatie tussen de trainers Pep Guardiola en Thomas Tuchel, onlangs dus aangesteld als opvolger van de ontslagen Julian Nagelsmann. Trainers die alles beredeneren, voor wie tactiek hogere wiskunde is, die razendsnel kunnen wisselen van systeem en kunnen putten uit een rijke selectie aan internationale topspelers. 1-3-2-4-1, was op papier de speelwijze van Guardiola, voor wie het winnen van de Champions League met City bijna een obsessie is. Zijn elftal is in topvorm.

Het dichtst bij de eindzege was hij in 2021, toen hij met 1-0 verloor van Chelsea, destijds met trainer Tuchel. Alles weten ze van elkaar, alles controleren ze. De spelers, onder wie Nathan Aké bij City en Matthijs de Ligt bij Bayern, joegen elkaar bijna maximaal op, hetgeen ook leidde tot soms kolderieke fouten, vooral voor de neus van Sommer, maar ook tot het besef hoe goed ze kunnen voetballen, met dat tempo, in die kleine ruimte. Ze daagden elkaar uit tot het uiterste, op elk vlak.

Zo viel ook de 2-0, in de beste fase van City, na rust. Upamecano wist weer eens niet hoe hij moest uitverdedigen, Grealish nam de bal over en gaf 'm met een hakje mee aan topschutter Erling Haaland. In plaats van te schieten, gaf de Noor met gevoel een voorzet op de inlopende Bernardo Silva, die inkopte. Silva was even daarvoor goed weggekomen, toen scheidsrechter Gil Manzano hem slechts de gele kaart gaf na een onbezonnen overtreding op Musiala.

Momenten van glorie

In tegenstelling tot City met Haaland heeft Bayern geen echte spits, nu Maxim Choupo-Moting geblesseerd is. Haaland, geprezen om zijn oneindige reeks doelpunten, wordt soms ook bekritiseerd omdat hij in het snelle circulatievoetbal van Guardiola af en toe wat afwezig oogt en weinig inbreng heeft. Guardiola speelt met heel veel middenvelders, omdat hij een trainer is van beweging, van spelers die ergens komen.

Maar wie Haaland heeft, stelt hem natuurlijk op, en de Noor, meestal geschaduwd door Upamecano, kende zijn momenten van glorie ook dinsdag. Eerst met de assist op Bernardo Silva. Bij de 3-0 was hij zelf de afmaker, met rechts, na knap doorkoppen van John Stones, die telkens bewijst dat hij zich onder Guardiola heeft ontwikkeld van een vrij modale verdediger tot een veelzijdige pion. Het was de 45ste goal van Haaland dit seizoen.

In de tweede helft veerde Bayern slechts even op, vooral in de eerste fase, en dankzij meerdere schoten van voormalig City-speler Leroy Sané, gestopt door doelman Ederson. Dat spelmaker Kevin De Bruyne geblesseerd uitviel bij City, nadat hij met een moeilijke beweging een bal wilde binnenhouden, leek een tegenvaller voor Guardiola. Maar uitgerekend daarna beleefde City zijn beste fase – met dank aan Upamecano, die van Tuchel tot het einde mocht blijven staan. Dat was toch wel opmerkelijk.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

