City en Chelsea (2-1) doen generale repetitie voor CL-finale, Johnson ziet kansen voor finale in Engeland met publiek

Chelsea-speler Marcos Alonso (links) maakt de winnende treffer tegen Manchester City. Beeld AFP

Zaterdag hielden de twee finalisten een generale repetitie, daarin stelde Chelsea het kampioensfeest van Manchester City uit door in Manchester met 1-2 te winnen.

Het binnenhalen van de ‘Engelse finale’ zal hebben meegespeeld bij de beslissing om Turkije, samen met Nepal en de Malediven, in de ban te doen. Iedereen die vanuit deze landen naar Engeland reist, moet tien dagen in een zelf te betalen hotelquarantaine. Dat zou niet alleen gelden voor de achtduizend supporters die naar Turkije willen reizen, maar ook voor de spelers. Geen ideale situatie, vlak voor het EK.

Wanneer de finale toch in Istanbul wordt gespeeld, zal dat mogelijk zonder publiek zijn. Zowel de Turkse autoriteiten als de tv-zenders zijn daar voorstander van. Maar voor de supporters, betrokken clubs en het voetbal in het algemeen is het beter om de eindstrijd in een deels gevuld Engels stadion te laten plaatsvinden. Voor Boris Johnson zou het een coup zijn als de Uefa komende dagen tot een ommekeer besluit.

Daags nadat Manchester City en Chelsea respectievelijk Paris Saint-Germain en Real Madrid uit de Champions League hadden geknikkerd, troffen ze elkaar in de Premier League. Bij winst kon Manchester City kampioen worden, en lang leek het die kant op te gaan. Net voor rust schoot Raheem Sterling de 1-0 binnen. Even later kon City 2-0 maken, maar Sergio Aguero’s poging om met een panenka de show te stelen mislukte. Doelman Édouard Mendy ving de bal met één hand op.

Het was een dure fout. Na rust ging Chelsea assertiever speler, wat leidde tot de gelijkmaker. Vanaf de rand van de zestien schoot Hakim Ziyech de bal laag in de hoek. Het was de tweede treffer van de oud-Ajacied tegen City. In de halve finale van de FA Cup had hij drie weken geleden de enige en beslissende treffer gescoord. Kort na zijn treffer werd hij gewisseld.

De thuisploeg, die in vergelijking met het duel tegen de Parijzenaars op negen plekken was gewijzigd, ging op zoek naar de ‘kampioenstreffer’. City had een tweede strafschop moeten krijgen toen Sterling klunzig werd neergelegd door Kurt Zouma. De scheidsrechter wuifde het weg en de Var bleek niet te hebben opgelet. In blessuretijd was het vervolgens Marcos Alonso die met mazzel de winnende treffer binnenschoot voor The Blues.