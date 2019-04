Circus Ajax trekt van finale naar finale, met artiesten van divers plumage

Ajax lijkt op de zaterdag voor Pasen op een rondtrekkend circus met artiesten van allerlei pluimage. Dit is wat veelbezongen overwinningen in Madrid en Turijn vermogen, met de verbeeldingskracht van de Champions League. Ajax in de halve finales. Gewone jongens uit de eredivisie, competitie van kleine luiden, zijn opeens sterren van Europa, net als mannen van Barcelona of Liverpool.

Ze doen Groningen aan. Het is de moeite waard om ze op te wachten aan de poorten van het stadion. Zie de imposante sliert van vooral Groningers tussen stadion en de helrode spelersbus, die na de 0-1 tussen FC Groningen en Ajax klaarstaat om de artiesten weer naar standplaats Amsterdam te vervoeren. Uitrusten, voorbereiden, mentaal klaar zijn, en dan is het dinsdag Ajax – Vitesse.

Een vrouw is ontevreden met de kwaliteit van haar foto’s. Ze liepen langs, de Ajacieden. Nou ja, ze staan erop. Beetje bewogen misschien. Beter dan niets. Het gaat ook snel, want Ajax heeft haast. Nog zes finales in de competitie, Champions League en beker. Misschien zelfs zeven. Allemaal finales, met torenhoge inzet. Kampioen? Misschien. Misschien ook niet. Bekerwinnaar? Misschien. Misschien ook niet. Winnaar Champions League? Heel misschien. Misschien ook niet. Het is alles, veel, iets of niets. Alleen het boek van herinneringen is al gevuld.

Ze roepen namen, de supporters: Donny, Frenkie, Matthijs. Ze hopen op een glimp, op een lach. Het staat allemaal in schril contrast met de wedstrijd, toen aanhang en spelers van Groningen zich fel keerden tegen Ajax, want Groningen deed alles om de koploper te vloeren. Dat zou wat zijn. En dat had zomaar kunnen lukken.

Bolwerk van weerbaarheid

Het zat Ajax bepaald niet tegen in de eindelijk bijna uitverkochte Euroborg, maar Ajax is ook een bolwerk van weerbaarheid. Vechtlust. Ook op dagen dat de mentale frisheid ontbreekt, spreekt het voetbalhart. Matthijs de Ligt kopt de bal in blessuretijd verkeerd weg en werpt zich daarna in de baan van het schot. Hij voorkomt de gelijkmaker. Hij balt de rechtervuist.

De beslissing valt na 78 minuten als invaller Klaas Jan Huntelaar de bal na de stuit heerlijk in het doel jast. Hij is 35 jaar, maar was nog nooit kampioen. Hij trekt zijn shirt uit, toont zijn gladde borstkas, rent zwaaiend met het tenue naar het volk en krijgt de gele kaart. Later volgt het tweede geel, en dus rood, omdat hij tegenstander Samir Memisevic opvangt met een elleboogstoot. ‘Dat is niet zo slim’, aldus trainer Erik ten Hag, die met name de eerste kaart beschouwt. Dat weet Huntelaar. Hij verloor de strijd van zijn ronkende sporthart, om dit doelpunt dat mogelijk beslissend is in de kampioenstrijd. ‘Ik was door het dolle heen. Ik werd gewoon gek. Ik had wel alles willen uittrekken.’

Klaas Jan Huntelaar in duel met Tim Handwerker voordat hij de 0-1 maakt voor Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En dus wint Ajax en is de opdracht klip en klaar. De omkering door de KNVB van de speelronden 33 en 34, met het einde van de competitie op 15 mei in plaats van 12 mei om Ajax voldoende rust te kunnen geven rond de Europese duels met Tottenham Hotspur, maakt dat de koploper nu twee keer op rij thuis speelt. Ajax ontvangt de subtoppers Vitesse en FC Utrecht, terwijl PSV twee keer uit speelt, tegen de subtoppers Willem II en AZ. Ajax eindigt dan bij De Graafschap en PSV sluit thuis af tegen Heracles. In het doelsaldo zitten elf treffers verschil, ten gunste van Ajax. Drie keer winnen is genoeg voor de eerste titel sinds 2014.

Cruciaal

En dus is het duel bij Groningen, dat thuis al zeven keer op rij had gewonnen, cruciaal. Zoals alles cruciaal is deze dagen. FC Groningen toont zijn leeuwenhart. Soms hard, defensief, slim, met goed voetbal ook, met fijne spelers als Ludovit Reis en Ritsu Doan. Alleen de eruptie van Huntelaar is te veel voor ze, al betwist FC Groningen de geldigheid van de treffer. Maar nee, dit is geen overtreding, dit is voetbal, dit is de sluwheid van de spits, het oermens dat wegdraait van de jonge verdediger Handwerker en zijn arm handig gebruikt in het bewegingsspel. Later heeft Huntelaar geluk dat hij niet direct rood krijgt tegen Memisevic, een komediant zonder weerga overigens, die uitdeelt maar niet wil incasseren. Nicolás Tagliafico komt goed weg als scheidsrechter Dennis Higler geen strafschop geeft voor hands in de slotfase, maar de beoordeling van hands is nu eenmaal de achilleshiel van de arbitrage, ook nu de VAR medezeggenschap heeft.

Huntelaar beleeft tien zenuwslopende minuten na zijn rode kaart. Hij kijkt een tijdje tv in de gang. Daarna gaat hij naar de kleedkamer, om lijdzaam af te wachten. ‘Ik had geen zin meer om te kijken. Ik hoopte maar dat het goed afliep.’ Dat deed het. Het rondtrekkende circus keert snel terug naar huis, nagekeken door Groningen.