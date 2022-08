Cillessen wil naar het WK, zijn eerste profclub helpen en bij zijn familie zijn, dus kiest hij voor NEC

November 2011, Jasper Cillessen is de eerste doelman van Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

NEC heeft zich versterkt met Jasper Cillessen, een doelman waarvoor drie jaar geleden nog 35 miljoen euro werd betaald, die 63 interlands speelde (waaronder 7 op een WK) en die driemaal in Nederland en tweemaal in Spanje kampioen werd.

Met ruime ervaring in de Champions League, die gewaardeerd werd door Messi en co bij Barcelona en die nog steeds in beeld is bij bondscoach Louis van Gaal voor het komende WK in Qatar. Die bij laatste club Valencia een prima leven had, met twee huizen in dezelfde straat, een voor hemzelf, een voor familieleden.

NEC promoveerde een jaar geleden en handhaafde zich gemakkelijk, mede dankzij doelman Mattijs Branderhorst. Maar de Nijmeegse club is ambitieus, het wil, zoals zoveel clubs, ‘structureel doorstoten naar het linkerrijtje’ en heeft daarvoor de hulp van een puissant rijke supporter, multimiljonair Marcel Boekhoorn. Boekhoorn helpt graag mee aan een stuntje. Eerder keerden Lasse Schöne en Edgar Barreto terug en werden twee voormalige sterspelers van aartsrivaal Vitesse gecontracteerd, Wilfried Bony en Oussama Tannane. Boekhoorn legde zelf contact met Cillessen in Valencia.

Het zijn wel allemaal oudere spelers, met vaak een smetje. Dat van de 33-jarige Cillessen is zijn blessuregevoeligheid de laatste jaren. Bij Valencia was hij mede daardoor lang niet altijd eerste keus, terwijl hij met zijn salaris zwaar op de begroting drukte.

Toch is hij nog steeds een doelman van statuur. Na een ijzersterk debuutseizoen bij NEC vertrok hij in 2011 voor 3,2 miljoen (een clubrecord) naar Ajax. Vijf jaar later klopte Barcelona aan, hij werd er de betrouwbare back-up achter de Duitse wereldtopper Ter Stegen. Valencia had in 2019 35 miljoen voor hem over.

De komst van Cillessen hangt met verschillende zaken samen: kans maken op zijn tweede WK, eerste profclub NEC helpen en dichtbij zijn familie zijn. Die band is hecht. Tijdens zijn eerste trip met Oranje in 2011 reisden zijn vader en moeder hem achterna naar Brazilië en Uruguay, tranen wegpinkend tijdens het volkslied met hun Jasper op de bank.

Een paar jaar later was hij eerste doelman op datzelfde continent tijdens het WK 2014. Een uitstekende redding tegen wereldkampioen Spanje in de eerste helft was cruciaal voor de latere 5-1 winst die Oranje katapulteerde naar de derde plaats. Ook onvergetelijk: Cillessen die werd gewisseld vlak voor de strafschoppenserie in de kwartfinale tegen Costa Rica voor de latere penaltykiller Tim Krul.

Al die bagage neemt Cillessen, die voor drie jaar tekende en waarvoor NEC ongeveer een miljoen neerlegt, mee terug naar Nijmegen dat in 2004 voor het laatst een international in de gelederen had, Romano Denneboom.