Cillessen en Oranje zijn machteloos, terwijl Mbappé als een hogesnelheidstrein voorbijzoeft

Minuut 21 van de afgang loopt: de pass van de rustig opdrijvende Aurélien Tchouaméni splijt de defensie van Oranje. Ze staan en kijken toe, die van Nederland, terwijl Kylian Mbappé vertrekt. Marten de Roon ziet hem langskomen. Het is alsof de hogesnelheidstrein in Noord-Frankrijk langs de opstopping bij Lille flitst.

Randal Kolo Muani laat de bal handig lopen, waardoor Lutsharel Geertruida op het verkeerde been staat. En dan verschijnt zo’n beetje de beste, snelste speler ter wereld, alleen voor de doelman die zijn rentree maakt in de nationale ploeg, na bijna een jaar. Die doelman is Jasper Cillessen, in zijn 64ste interland.

Cillessen mocht niet mee naar het WK, omdat Louis van Gaal voor Andries Noppert koos en Cillessen in de hiërarchie ook geen nummer twee of drie was, tot verbazing van menigeen. Maar nu zijn Noppert en Justin Bijlow geblesseerd en Remko Pasveer is reserve bij Ajax. De WK-doelmannen zijn niet beschikbaar. Ergo: Cillessen terug.

De doelman van NEC is deze avond buiten Parijs al twee keer gepasseerd als Mbappé voor hem opdoemt in niemandsland. Met name bij de 2-0 uit een vrije trap maakte hij een ongelukkige indruk. Zo’n indraaiende vrije trap is lastig, met zoveel mannen die voor de doelman opduiken in een vol strafschopgebied. Als een van hen de bal even raakt, is hij kansloos. Niemand raakt de bal. Die valt knullig op zijn hand, waarna Dayot Upamecano de bal tussen zijn benen door frommelt.

Leergeld

‘Als ik de goal heb teruggezien, kan ik misschien een beter antwoord geven’, zegt Cillessen vrijdag. Het definitieve antwoord volgt later. Hij had zich een meter ofzo naar voren moeten opstellen, dan had hij kans gehad. Want dat is het strafwerk annex leergeld: de internationals moeten beelden terugzien om te analyseren.

Kort na die vrije trap is het dus tijd voor Mbappé. De aanvaller van PSG, de nieuwe aanvoerder van Frankrijk, doet net of hij in de verre hoek schiet, ziet dan dat Cillessen voorzichtig naar links valt en mikt in de korte hoek. Het is een van zijn specialiteiten.

‘Dit is een incident’, denkt Cillessen. Hij kan dodelijk vermoeid ogen op zulke momenten. Donkere wallen onder de ogen, licht verwilderde blik, zachte stem, krachttermen. ‘Als je vier doelpunten tegen krijgt, heb je gewoon een zure avond. En dan druk ik me netjes uit.’ Na rust, na de boosheid in de kleedkamer, was het alleen zaak de schade te beperken. Of hij iets zei? ‘Als je zelf zo speelt, moet je gewoon je mond houden.’

De machteloosheid is overal. Aanvoerder Virgil van Dijk mengt zich in de onvermijdelijke discussie over het systeem. Louis van Gaal vond de ploeg niet goed genoeg en deed concessies door een extra centrale verdediger toe te voegen: 3-5-2, of 5-3-2. Hij bleef twintig duels ongeslagen, hoewel eerst gewoon met het aloude 4-3-3.

Van Dijk, over de terugkeer naar 4-3-3: ‘We staan daarachter. We hebben de kwaliteiten om het goed uit te voeren. Maar als we met 4-0 verliezen, krijgen we kritiek. Dat hoort erbij. In de beginfase sta je open. Dan mag je in het midden de bal niet verliezen. Drie centrale verdedigers betekent niet automatisch dat je verdedigend sterker bent. Nee, het is niet het systeem, het zijn fouten.’

Of er geen aanpassing nodig was geweest, met zoveel ontbrekende spelers? ‘Zij die spelen zijn opgeroepen voor Oranje. Zij zijn goed genoeg. We moeten dit verwerken en als groep bij elkaar blijven. We zijn heel hecht.’

Als een veenbrand

De machteloosheid trekt als een veenbrand door het elftal en zit ook in de aanval, in de gemiste strafschop in de laatste minuut van de extra tijd van de verder ook zeer matige Memphis Depay bijvoorbeeld: ‘Ik had de hoek in mijn hoofd, maar uiteindelijk veranderde ik voor de aanloop de keuze. Het is ook een mentaal spel. Griezmann ziet mij op de training bij Atlético en dan ga je denken: hij heeft met de keeper gepraat. Alleen: een penalty moet gewoon binnen.’

Eén keer is daar een flitsend moment, dat doet denken aan de vorige periode met Koeman, met het succesvolle duo Gini Wijnaldum en Depay. Inspelen Wijnaldum, hakje Depay, schotje Wijnaldum. Alleen: de twee mannen hebben weinig gespeeld het laatste jaar. De een had een moeilijke tijd met blessures en reserverollen bij Barcelona, met een late transfer naar Atlético. De ander was reserve bij PSG en brak zijn been bij AS Roma.

Depay: ‘We willen de manier van voetballen verbeteren. Opbouwen, de vrije man vinden. En met Frenkie (De Jong) missen we een belangrijke schakel in de opbouw. Het mag niet zo zijn dat we totaal afhankelijk van hem zijn, al is hij een unieke speler in de opbouw. Hij geeft rust, en door hem kun je doorvoetballen. Met hem krijg je balans en grip.’

Jasper Cillessen is dan al naar de bus. Met het oog op het duel met Gibraltar in Rotterdam: ‘De volle focus moet op maandag. We kunnen er een mooi verhaal van maken, maar dat is het enige wat we kunnen doen.’